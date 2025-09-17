Champions League: Η Μπάγερν Μονάχου νίκησε την Τσέλσι, ο Φαν Ντάικ λύτρωσε τη Λίβερπουλ – Σαρωτική πρεμιέρα για την πρωταθλήτρια Παρί

Η Μπάγερν Μονάχου ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο Champions League, επικρατώντας με 3-1 της Τσέλσι στη Γερμανία. Άνετο ξεκίνημα για την Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα στην Αταλάντα, ο Φαν Ντάικ λύτρωσε τη Λίβερπουλ με γκολ στις καθυστερήσεις κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης στο Άνφιλντ.

Η Μπάγερν Μονάχου επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί κόντρα στην Τσέλσι, επικρατώντας των Λονδρέζων με 3-1 στη Γερμανία για πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Βαυαροί ήταν ανώτεροι καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, φτάνοντας με σχετική άνεση στη νίκη. Με αυτογκόλ του Τσάλομπα, η Μπάγερν Μονάχου άνοιξε το σκορ στο 20′, ενώ στο 27′ ήρθε το 2-0 με πέναλτι του Κέιν.

Η Τσέλσι έδειξε σφυγμό και μείωσε σε 2-1 με τον Πάλμερ δύο λεπτά αργότερα, ωστόσο δεν απείλησε ποτέ ξανά την εστία του Νόιερ.

Αντίθετα, η Μπάγερν πίεσε, δημιούργησε ευκαιρίες και τελικά έκανε το 3-1 στο 63′ με τον Κέιν. Αυτό ήταν και το τελικό σκορ, με τους Λονδρέζους να μην μπορούν να απειλήσουν τους ανώτερους Βαυαρούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την ακρίβεια, στο 89′ η Τσέλσι σκόραρε με τον Πάλμερ, αλλά το γκολ του ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Να σημειωθεί ότι ο Χάρι Κέιν έφτασε τα 42 γκολ στη διοργάνωση και μπήκε στο Top 20 του ιστορικού πίνακα των σκόρερ. Χρειάζεται μόνο άλλα 8 για να μπει στην πρώτη δεκάδα.

Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2

Έπειτα από ένα συγκλονιστικό σε εξέλιξη παιχνίδι, η Λίβερπουλ επικράτησε της Ατλέτικο Μαδρίτης με 3-2 στο Άνφιλντ, ξεκινώνας ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο Champions League.

Όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι θα ήταν περίπατος για τους πρωταθλητές Αγγλίας, όταν προηγήθηκαν με 2-0 μόλις στο έκτο λεπτό με γκολ των Ρόμπερτσον και Σαλάχ.

Ωστόσο, οι Μαδριλένοι αντέδρασαν, μείωσαν σε 2-1 με τον Γιορέντε πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, με τον Ισπανό να “χτυπάει” και στο 81′, κάνοντας το 2-2.

Η Λίβερπουλ βγήκε μαζικά μπροστά τα τελευταία δεκά λεπτά για να πετύχει το γκολ της νίκης και το κατάφερε με τον Φαν Ντάικ στις καθυστερήσεις, ο οποίος λύτρωσε την ομάδα του.

Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα 4-0

Η Παρί Σεν Ζερμέν φρόντισε να στείλει από νωρίς μήνυμα στους διεκδικητές του τίτλου του Champions League. Η κάτοχος του τροπαίου διέλυσε εντός έδρας την Αταλάντα με 4-0, φτάνοντας με περίπατο στη νίκη.

Το σύνολο του Λουίς Ενρίκε, που εξαιτίας επέμβασης παρακολούθησε τα μαγικά της ομάδας του από τις κερκίδες του Παρκ Ντε Πρενς, άνοιξε το σκορ μόλις στο 3′ με τον Μαρκίνιος.

Στο 39′ ήταν η σειρά του Κβαρατσχέλια να ζωγραφίσει. Ο διεθνής Γεωργιανός εξτρέμ απέφυγε όποιον βρήκε στο δρόμο του και με υπέροχο σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής εκτέλεσε τον Καρνεσέκι, για να γράψει το 2-0 με το πρώτο του γκολ τη φετινή σεζόν με τους Παριζιάνους.

Στο 43′ ο διαιτητής της αναμέτρησης μετά από έλεγχο του VAR καταλόγισε πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων. Ο Μπαρκολά ανέλαβε την εκτέλεση, η οποία όμως ήταν πολύ κακή.

Ο Νούνο Μέντες έκανε το 3-0 στο 51′, με τον Γκονσάλο Ράμος να ολοκληρώνει τον θρίαμβο για το 4-0.

Άγιαξ – Ίντερ 0-2

Η Ιντερ ξεπέρασε με τον καλύτερο τρόπο την απίστευτη ήττα από τη Γιουβέντους με 4-3 στο ιταλικό πρωτάθλημα, επικρατώντας του Άγιαξ με 2-0 στην Ολλανδία.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Ιταλούς ήταν ο Τουράμ

Στο 4′ ο διεθνής Γάλλος σέντερ φορ με καρφωτή κεφαλιά από εκτέλεση κόρνερ του Τσαλχάνογλου έδωσε προβάδισμα στους δευτεραθλητές Ιταλίας.

Το τελικό 0-2 έγινε με την έναρξη του δεύτερου μέρους και πάλι με κεφαλιά, και πάλι με τον Τουράμ, και πάλι με ασίστ από τον Τσαλχάνογλου και πάλι από κόρνερ.

Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ 2-2

Όρθια στην Φορτούνα Αρένα, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 κι ενώ είχε χάσει και πέναλτι, έμεινε η Μπόντο Γκλιμτ. Με γκολ του Φετ στο 90′ οι Νορβηγοί απέσπασαν σπουδαία ισοπαλία με σκορ 2-2 από την Σλάβια Πράγας, που με τον Χρήστο Ζαφείρη στην ενδεκάδα της έχασε μεγάλη ευκαιρία για να πάρει το πρώτο της «τρίποντο».

Ο Έλληνας μέσος, που από τον ερχόμενο Ιανουάριο θ’ αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ, έπαιξε σε όλο το 90λεπτο, αλλά δεν πανηγύρισε με την ομάδα του, παρότι με δύο γκολ του Μπότζι πήρε «καθαρό» προβάδισμα. Οι φιλοξενούμενοι, που στο 54′ έχασαν πέναλτι με τον Χογκ (απέκρουσε ο Στάνεκ), μείωσαν με τον Μπάσι (78′) και στο 90′ με τον Φετ «επέστρεψαν» στο παιχνίδι κι έφυφαν με έναν χρυσό βαθμό.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League

Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 0-2

(72′ Μαρτινέλι, 87′ Τροσάρ)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 1-3

(90′ Φαν Μπόμελ – 9′ πέν. Ντέιβιντ, 39′ Ελ Χατζ, 81′ Μακ Άλιστερ)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 2-1

(28΄πεν.,81΄πεν. Μπαπέ – 22΄ Γουεά)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 2-3

(6΄ Μπαρενετσέα, 16΄ Παυλίδης – 30΄ Αντράδε, 48΄ Ντουράν, 86΄ Κάστσουκ)

Γιουβέντους (Ιταλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 4-4

(63΄ Γιλντίζ, 68΄,90+4΄ Βλάχοβιτς, 90+6΄ Κέλι – 52΄ Αντεγέμι, 65΄

Νμέτσα, 75΄ Κόουτο, 86΄πεν. Μπενσεμπαϊνί)

Τότεναμ (Αγγλία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 1-0

(4΄αυτ. Λουϊς Ζούνιορ)

Ολυμπιακός (Ελλάδα)-Πάφος (Κύπρος) 0-0

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 2-2

(23′,74′ Μπότζι – 78′ Μπάσι, 90′ Φετ)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Αταλάντα (Ιταλία) 4-0

(3΄ Μαρκίνιος, 39΄ Κβαρατσκέλια, 51΄ Νούνο Μέντες, 90+1΄

Γκονσάλο Ράμος)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Τσέλσι (Αγγλία) 3-1

(20΄αυτ. Τσαλόμπα, 27΄πεν.,63΄ Κέιν – 29΄ Πάλμερ)

Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 3-2

(4΄ Ρόμπερτσον, 6΄ Σαλάχ, 90+2΄ Φαν Ντάικ – 45+3΄, 81΄ Γιορέντε)

Άγιαξ (Ολλανδία)-Ίντερ (Ιταλία) 0-2

(43΄, 47΄ Τιράμ)

Πέμπτη 18/9

Μπριζ (Βέλγιο)-Μονακό (Γαλλία) 19:45

Κοπεγχάγη (Δανία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 19:45

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Νάπολι (Ιταλία) 22:00

Αϊντραχτ Φρ. (Γερμανία)-Γαλατασαράι (Τουρκία) 22:00

Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία)-Καϊράτ (Καζακστάν) 22:00

Νιούκαστλ (Αγγλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 22:00

Όλα τα γκολ της δεύτερης ημέρας

Η βαθμολογία του Champions League

1.Παρί Σεν Ζερμέν 3 (4-0)

2. Μπάγερν Μονάχου 3 (3-1)

3.Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3 (3-1)

4. Άρσεναλ 3 (2-0)

5. Ίντερ 3 (2-0)

6. Λίβερπουλ 3 (3-2)

7. Καραμπάγκ 3 (3-2)

8. Ρεάλ Μαδρίτης 3 (2-1)

9. Τότεναμ 3 (1-0)

10. Ντόρμουντ 1 (4-4)

11. Γιουβέντους 1 (4-4)

12. Μπόντο Γκλμιτ 1 (2-2)

13. Σλάβια Πράγας 1 (2-2)

14. Ολυμπιακός 1 (0-0)

15. Πάφος 1 (0-0)

16. Μπαρτσελόνα 0

17. Μπριζ 0

18. Κοπεγχάγη 0

19. Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 0

20. Γαλατασαράϊ 0

21. Καϊράτ 0

22. Λεβερκούζεν 0

23. Μάντσεστερ Σίτι 0

24. Μονακό 0

25. Νάπολι 0

26. Νιουκάστλ 0

27. Σπόρτινγκ 0

28. Ατλέτικο 0 (2-3)

29. Μπενφίκα 0 (2-3)

30. Μαρσέιγ 0 (1-2)

31. Βιγιαρεάλ 0 (0-1)

32. Τσέλσι 0 (1-3)

33. Αϊντχόφεν 0 (1-3)

34. Άγιαξ 0 (0-2)

35. Αθλέτικ Μπιλμπάο 0 (0-2)

36. Αταλάντα 0 (0-4)