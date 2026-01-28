Champions League: Η Μπενφίκα με γκολ του τερματοφύλακά της πήρε απίθανη πρόκριση, η Άρσεναλ έκανε το απόλυτο και τερμάτισε πρώτη

Πολλές «βόμβες» έφερε η τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τη μεγαλύτερη να «πυροδοτείται» στη Λισαβόνα, όπου η Μπενφίκα άφησε εκτός οκτάδας τη Ρεάλ και τερμάτισε στην τελική 24άδα.

Μεγαλειώδης εμφάνιση για την Μπενφίκα από τον Βαγγέλη Παυλίδη με ασίστ και γκολ και τον Ζοσέ Μουρίνιο στο φινάλε να πανηγυρίζει σα μικρό παιδί τη νίκη με 2-1 επί της Ρεάλ Μαδρίτης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι «μερένχες» για να μείνουν εκτός οκτάδας, χρειάστηκε το γκολ του Άλισον Σάντος στο 90’+4, με το οποίο η Σπόρτινγκ Λισαβόνας πήρε τεράστια νίκη στο «Σαν Μαμές» επί της Μπιλμπάο με 3-2 και το «εισιτήριο» για τα νοκ άουτ (7η θέση).

Εκτός οκτάδας έμεινε και η Ίντερ, παρά τη νίκη της στο Ντόρτμουντ επί της Μπορούσια με 2-0 (10η), όπως και η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν, μετά το εντός έδρας 1-1 με τη Νιούκαστλ.

Αποκλεισμό-σοκ γνώρισε η Νάπολι, μετά την ήττα που γνώρισε στο «σπίτι» της από την Τσέλσι με 3-2, ενώ η Άρσεναλ ήταν η μοναδική ομάδα που ολοκλήρωσε τη League Phase με το απόλυτο των νικών (8Χ8) μετά το 3-2 επί της Καϊράτ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε τεράστια νίκη (2-1) και πρόκριση στα νοκ άουτ της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει μία εκ των Αταλάντα και Λεβερκοπούζεν.

Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής

Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-2 (69′ πέν. Ντόλμπεργκ – 52′ Μάρτινς, 79′ Έσε)

Άρσεναλ – Καϊράτ 3-2 (3′ Γιόκερες, 16′ Χάβερτς, 38′ Μαρτινέλι – 7′ πέν. Ζορζίνιο, 90’+4 Ρικαρντίνιο)

Μονακό (Γαλλία) – Γιουβέντους (Ιταλία) 0-0

Αθλέτικ Μπ. -Σπόρτινγκ Λ. 2-3 (3′ Σανσέτ, 28′ Γκουρουθέτα – 12′ Ντιομάντ, 63′ Τρινκάο, 90’+4 Άλισον Σάντος)

Ατλέτικο Μ. -Μπόντο Γκλιμτ 1-2 (15′ Σόρλοτ – 35′ Σιόβολντ, 59′ Χογκ)

Λεβερκούζεν -Βιγιαρεάλ 3-0 (12′,35′ Τίλμαν, 57′ Γκριμάλντο)

Ντόρτμουντ -Ίντερ 0-2 (81′ Ντιμάρκο, 90’+4 Ντιουφ)

Μπριζ -Μαρσέιγ 3-0 (4′ Ντιακόν, 11′ Βερμάντ, 79′ Στάνκοβιτς)

Αϊντραχτ Φρ. -Τότεναμ 0-2 (47′ Κολό Μουανί, 77′ Σολάνκε)

Μπαρτσελόνα -Κοπεγχάγη 4-1 (48′ Λεβαντόφσκι, 60′ Γιαμάλ, 69′ πέν. Ραφίνια, 85′ Ράσφορντ – 4′ Ντάντασον)

Λίβερπουλ -Καραμπάγκ 6-0 (15′,61′ ΜακΆλιστερ, 21′ Βιρτς, 50′ Σαλάχ, 57′ Εκιτικέ, 90′ Κιέζα)

Μάντσεστερ Σ. -Γαλατασαράι 2-0 (11′ Χάαλαντ, 29′ Τσερκί)

Πάφος -Σλάβια Πράγας 4-1 (17′ Ντράγκομιρ, 53′ Μπρούνο, 84′, 87′ Άντερσον Σίλβα – 44′ Τσάλουπεκ)

Παρί ΣΖ -Νιούκαστλ 1-1 (8′ Βιτίνια – 45’+2 Γουίλοκ)

Αϊντχόφεν -Μπάγερν 1-2 (78′ Σαϊμπάρι – 58′ Μουσιάλα, 84′ Κέιν)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ -Αταλάντα 1-0 (70′ Καλαϊλι)

Μπενφίκα -Ρεάλ Μ. 4-2 (36′, 54′ Σέλντερουπ, 45’+4 πέν. Παυλίδης, 90’+8 Τρούμπιν – 30′, 58′ Μπαπέ)

Νάπολι -Τσέλσι 2-3 (33′ Βεργκάρα, 43′ Χόιλουντ – 19′ πέν. Φερνάντες, 61′, 82′ Ζοάο Πέδρο)