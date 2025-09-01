Champions League: Η πρόβλεψη της Marca για τη βαθμολογία της League Phase – Σε ποια θέση βρίσκεται ο Ολυμπιακός

Η ισπανική εφημερίδα Marca χρησιμοποίησε τον υπερυπολογιστή της Opta για να προβλέψει την τελική βαθμολογία στη League Phase του Champions League και τα αποτελέσματα έφεραν τη Λίβερπουλ στην πρώτη θέση και τον Ολυμπιακός 26ο και ελάχιστα μακριά από την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Αναλύοντας όλα τα δεδομένα με το πρόγραμμα και τη δυναμικότητα των ομάδων και των αντιπάλων τους, η Opta δημιούργησε τη δική της πιθανολογούμενη βαθμολογία στη League Phase του Champions League, προβλέποντας ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει τουλάχιστον 9 βαθμούς από τα 6 παιχνίδια του στη συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης.

Με βάση όμως τις συνολικές της προβλέψεις, οι Πειραιώτες θα είναι οριακά εκτός της πρώτης 24άδας της τελικής κατάταξης, η οποία και δίνει το “εισιτήριο” για την επόμενη φάση του Champions League.

Η πρόβλεψη για την τελική βαθμολογία