Champions League live με ματς για τη φάση των «16» της διοργάνωσης

Η φάση των “16” του Champions League κάνει απόψε “σέντρα”. Το Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ ανοίγει το πρόγραμμα της βραδιάς. Θα ακολουθήσουν τα Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου, Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ και Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα.
Νέα τρομερή επέμβαση του Μαμαντασβίλι
Μεγάλη επέμβαση του Μαμαρντασβίλι της Λίβερπουλ σε σέντρα - σουτ του Σάρα
Σουτ του Σομποζλάι έξω από τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι
Οι παίκτες της άλλαξαν ταχύτατα την μπάλα, ο Βιρτς έπιασε το πλασέ μέσα από τη μεγάλη περιοχή και από θέση αριστερά, αλλά ο πορτιέρε της γαλατά έδιωξε
Σέντρα από αριστερά, κεφαλιά του Όσιμεν έξω από τη μικρή περιοχή, η μπάλα έφυγε άουτ
Μετά από την εκτέλεση του κόρνερ, ο Οσιμέν πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Λεμινά με νέα κεφαλιά, εξ επαφής, άνοιξε το σκορ
κακή πάσα του Τσακίρ σε συμπαίκτη του, ο Σομποσλάι έπιασε μακρινό σουτ αλλά η μπάλα δεν πήγε στην εστία
κακή πάσα του Τσακίρ σε συμπαίκτη του, ο Σομποσλάι έπιασε μακρινό σουτ αλλά η μπάλα δεν πήγε στην εστία
Οι δυο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικξό χώρο
Η Λίβερπουλ κατέκτησε την 3η θέση στη League Phase της διοργάνωσης και προκρίθηκε απευθείας στους 16, ενώ η Γαλατασαράι πήρε την 20η θέση και απέκλεισε στα playoffs τη Γιουβέντους
Το πρόγραμμα των αγώνων της Τετάρτης
11/03 19:45 Λεβερκούζεν – Άρσεναλ
11/03 22:00 Μπόντο/Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
11/03 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι
11/03 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι
Γαλατάσαραϊ: Τσακίρ, Σινγκό, Σάντσεζ, Μπαρντακτσί, Τζέικομπς, Τορέιρα, Λεμινά, Γιλμάζ, Σάρα, Λανγκ, Οσιμέν.
Λίβερπουλ: Μαμαρντασβίλι, Γκόμεζ, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Κέρκεζ, Χράφενμπεργκ, Σζομποζλάι, ΜακΆλιστερ, Βιρτζ, Σαλάχ, Εκιτικέ.
Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες του Γαλατάσαραϊ - Λίβερπουλ
Θα ακολουθήσουν στις 22:00 οι αγώνες
Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου
Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ
Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα
Απόψε το βράδυ ανοίγει η αυλαία της φάσης των «16» του Champions League, με τη Γαλατάσαραϊ να υποδέχεται στην Κωνσταντινούπολη τη Λίβερπουλ στο πρώτο χρονικά παιχνίδια της ημέρας (19:45)