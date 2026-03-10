Αθλητικά

Champions League live με ματς για τη φάση των «16» της διοργάνωσης

Εκτός έδρας αποστολές για Μπαρτσελόνα, Λίβερπουλ και Μπάγερν Μονάχου - Στη Μαδρίτη ξεκινά η Ατλέτικο την προσπάθειά της
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Murad Sezer

Η φάση των “16” του Champions League κάνει απόψε “σέντρα”. Το Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ ανοίγει το πρόγραμμα της βραδιάς. Θα ακολουθήσουν τα Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου, Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ και Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα.

20:10 | 10.03.2026
20:08 | 10.03.2026
24'

Νέα τρομερή επέμβαση του Μαμαντασβίλι

20:04 | 10.03.2026
22'

Μεγάλη επέμβαση του Μαμαρντασβίλι της Λίβερπουλ σε σέντρα - σουτ του Σάρα

20:02 | 10.03.2026
18'

Σουτ του Σομποζλάι έξω από τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι

19:57 | 10.03.2026
16'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη Λίβερπουλ

Οι παίκτες της άλλαξαν ταχύτατα την μπάλα, ο Βιρτς έπιασε το πλασέ μέσα από τη μεγάλη περιοχή και από θέση αριστερά, αλλά ο πορτιέρε της γαλατά έδιωξε

19:56 | 10.03.2026
12'

Σέντρα από αριστερά, κεφαλιά του Όσιμεν έξω από τη μικρή περιοχή, η μπάλα έφυγε άουτ

19:52 | 10.03.2026
7'
ΓΚΟΛ για την Γαλατάσαραϊ, 1-0

Μετά από την εκτέλεση του κόρνερ, ο Οσιμέν πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Λεμινά με νέα κεφαλιά, εξ επαφής, άνοιξε το σκορ

19:46 | 10.03.2026
2'

κακή πάσα του Τσακίρ σε συμπαίκτη του, ο Σομποσλάι έπιασε μακρινό σουτ αλλά η μπάλα δεν πήγε στην εστία

19:46 | 10.03.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
19:37 | 10.03.2026

Οι δυο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικξό χώρο

19:35 | 10.03.2026

Η Λίβερπουλ κατέκτησε την 3η θέση στη League Phase της διοργάνωσης και προκρίθηκε απευθείας στους 16, ενώ η Γαλατασαράι πήρε την 20η θέση και απέκλεισε στα playoffs τη Γιουβέντους

19:35 | 10.03.2026

Το πρόγραμμα των αγώνων της Τετάρτης

11/03 19:45 Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

11/03 22:00 Μπόντο/Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

11/03 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι

11/03 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι

19:35 | 10.03.2026

Γαλατάσαραϊ: Τσακίρ, Σινγκό, Σάντσεζ, Μπαρντακτσί, Τζέικομπς, Τορέιρα, Λεμινά, Γιλμάζ, Σάρα, Λανγκ, Οσιμέν.

Λίβερπουλ: Μαμαρντασβίλι, Γκόμεζ, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Κέρκεζ, Χράφενμπεργκ, Σζομποζλάι, ΜακΆλιστερ, Βιρτζ, Σαλάχ, Εκιτικέ.

19:34 | 10.03.2026

Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες του Γαλατάσαραϊ - Λίβερπουλ

19:34 | 10.03.2026

Θα ακολουθήσουν στις 22:00 οι αγώνες

Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου

Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα

19:34 | 10.03.2026

Απόψε το βράδυ ανοίγει η αυλαία της φάσης των «16» του Champions League, με τη Γαλατάσαραϊ να υποδέχεται στην Κωνσταντινούπολη τη Λίβερπουλ στο πρώτο χρονικά παιχνίδια της ημέρας (19:45)

19:34 | 10.03.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
