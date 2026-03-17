Champions League live με τις ρεβάνς για τη φάση των «16» της διοργάνωσης

Βραδιά Champions League, με τέσσερα εισιτήρια για τα προημιτελικά να βρίσκουν κάτοχο. Όλα τα βλέμματα στρέφονται στην Αγγλία, όπου έχουμε τις ρεβάνς, Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης, Άρσεναλ – Μπάγερ Λεβερκούζεν και Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν. Το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινάει με το Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο/Γκλιμτ.
Πάνω στον Χάικιν το σουτ του Πέδρο
Ξαφνικό γυριστό σουτ του Τρινκάο εκτός μεγάλης περιοχής, η μπάλα έφυγε άουτ
Τρομερή αντεπίθεση της Μπόντο με κακό σουτ στο φινάλε της
Τεράστια επέμβαση του Χάικιν στο τετ α τετ με τον Σουάρες
Κλεισμένη στο μισό γήπεδο η Μπόντο/Γκλιμτ, αμύνεται με κάθε τρόπο
Ο Αραούχο έκανε το γύρισμα από αριστερά, ο Τρινκάο πήρε την κεφαλά έσα από την περιοχή, αλλά αστόχησε
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
Στον αγωνιστικό χώρο οι ομάδες
Καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει βρεθεί ποτέ μέχρι σήμερα στα προημιτελικά του Champions League
Οι ενδεκάδες του Σπόρτινγκ - Μπόντο
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ: Ρουί Σίλβα, Φρεσνέδα, Αραούχο, Κουαρέσμα, Ινάσιο, Χιούλμαντ, Κατάμο, Πότε, Μορίτα, Τρινκάο, Σουάρες.
ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ: Χάικιν, Μπιέρτουφτ, Γκούντερσεν, Εβιέν, Σιέβολντ, Μπιέρκαν, Μπλόμπεργκ, Μπεργκ, Φετ, Χάουγκε, Χεγκ.
Εκτός αποστολής για την Σπόρτινγκ βρίσκεται ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό
Ο Γιώργος Βαγιαννίδης δεν βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα της Σπόρτινγκ, για τη ρεβάνς της με την Μπόντο/Γκλιμτ στη φάση των «16» του Champions League. Ο Έλληνας μπακ είχε ξεκινήσει βασικός στο παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας, κάνοντας το πέναλτι με το οποίο προηγήθηκε η Μπόντο και με τον προπονητή του να τον αντικαθιστά στο 63'
Η Άρσεναλ φιλοξενεί τη Λεβερκούζεν στο Λονδίνο, στον επαναληπτικό του 1-1 στην «Μπάι Αρίνα» και η Τσέλσι υποδέχεται την Παρί, λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα, έχοντας το δύσκολο έργο να ανατρέψει το 5-2 του «Παρκ ντε Πρενς». Τέλος, η Σίτι θα παλέψει με τη Ρεάλ, για να ανατρέψει το 3-0, με το οποίο έχασε στη Μαδρίτη
Στις 22:00 θα ακολουθήσει το κυρίως πρόγραμμα με τις άλλες τρεις αναμετρήσεις της βραδιάς
Στις 19:45, η Σπόρτινγκ υποδέχεται την Μπόντο, από την οποία διασύρθηκε με 3-0 στο πρώτο ματς
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τις 4 πρώτες ρεβάνς για τους “16” του Champions League
