Champions League live με τις ρεβάνς για τη φάση των «16» της διοργάνωσης

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης δεν βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα της Σπόρτινγκ, για τη ρεβάνς της με την Μπόντο/Γκλιμτ στη φάση των «16» του Champions League. Ο Έλληνας μπακ είχε ξεκινήσει βασικός στο παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας, κάνοντας το πέναλτι με το οποίο προηγήθηκε η Μπόντο και με τον προπονητή του να τον αντικαθιστά στο 63'