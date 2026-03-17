Σπόρτινγκ – Μπόντο 5-0: Ιστορική πρόκριση στους «8» του Champions League με επική ανατροπή και δυο γκολ στην παράταση

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ήταν σαρωτική και έβαλε “τέλος” στην ονειρεμένη πορεία της Μπόντο/Γκλιμτ στο Champions League. Οι Πορτογάλοι ισοφάρισαν το σκορ του πρώτου αγώνα (3-0) έστειλαν το ματς στην παράταση, εκεί όπου τα γκολ των Αραούχο και Ράφαελ Νελ τους έδωσαν το 5-0 που τους έστειλε για πρώτη φορά στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Περιμένουν Λεβερκούζεν ή Άρσεναλ.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας μπήκε με φόρα στο ματς, ψάχνοντας ένα γρήγορο γκολ. Μόλις στο 3 έχασε τεράστια ευκαιρία, για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της Μπόντο Γκλιμτ. Ο Αραούχο έκανε το γύρισμα από αριστερά, ο Τρινκάο πήρε την κεφαλιά μέσα από την περιοχή, αλλά αστόχησε.

Η Μπόντο/Γκλιμτ βρέθηκε πολύ γρήγορα κλεισμένη στο μισό γήπεδο που αμυνόταν και στο 10′ είδε τον Χάικιν να κάνει μεγάλη επέμβαση σε κοντινό σουτ του Σουάρες. Η μοναδική στιγμή των φιλοξενούμενων ήταν μια κακή αντεπίθεσή τους στο 16′, που κατέληξε σε κακό τελείωμα του Χεγκ. Η Σπόρτινγκ “σφυροκόπησε” την άμυνα των Νορβηγών με τον Χάικιν να έχει για πολλά λεπτά αρκετή… δουλίτσα. Στο 34′ όμως η κεφαλιά του Ινάσιο -μετά από εκτέλεση κόρνερ- έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, για το 1-0 των γηπεδούχων.

Προ το φινάλε του πρώτου μέρους, η Μπόντο Γκλιμτ “εμφανίστηκε” επιθετικά και στο 42′ άγγιξε την ισοφάριση. Ο Μπιόρτφουτ πήρε την κεφαλιά η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι και στην επιστροφή της ξαναβρήκε το δοκάρι, σε μια απίστευτη φάση!

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας μπήκε επιθετικά και στην επανάληψη και στο 48′ πλησίασε σε νέο γκολ. Μετά από σέντρα από αριστερά, ο Σουάρες πήρε την κεφαλιά, η μπάλα έφτασε στο πίσω δοκάρι και ο Κατάμο πλάσαρε άστοχα. Ο Μπόντο/Γκλιμτ δέχθηκε μεγάλη πίεση και ο Χάικιν κινδύνεψε από τις προσπάθειες του Χιούλμαντ. Τελικά, στο 61′ ήρθε το 2-0 για τους γηπεδούχους. Ο Κατάμο έδωσε κάθετα στον Σουάρες, εκείνος έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Πότε με πλασέ από κοντά, διπλασίασε τα τέρματα των Πορτογάλων.

Στο 75′ ήρθε η φάση που έφερε το 3-0. Η Σπόρτινγκ ζήτησε χέρι και πέναλτι, αλλά ο διαιτητής δεν έδωσε κάτι. Το VAR όμως φώναξε τον Σάντρο Σέρερ να τσεκάρει τη φάση, ο ρέφερι έστησε την μπάλα στη βούλα και ο Σουάρες εκτέλεσε εύστοχα, ισοφαρίζοντας την ήττα της Σπόρτινγκ στη Νορβηγία και δίνοντας στο ζευγάρι σκορ παράτασης. Έχοντας την ψυχολογία με το μέρος τους, οι Πορτογάλοι πίεσαν για το γκολ της πρόκρισης και στο 83′ είδαν το συρτό σουτ του Νούνο Σάντος να βρίσκει στη ρίζα του αριστερού δοκαριού της Μπόντο Γκλιμτ.

Αυτή ήταν και η τελευταία καλή φάση του 90λεπτου, με το 3-0 να οδηγεί το ματς στην παράταση! Με την εκκίνηση της παράτασης, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έφτασε σε σκορ πρόκρισης. Μόλις στο 91′ οι γηπεδούχοι άλλαξαν όμορφα και γρήγορα την μπάλα, ο Τρινκάο έστρωσε στον Αραούχο κι εκείνος με συρτό σουτ μέσα από την περιοχή, έγραψε το 4-0.

Οι παίκτες των δυο ομάδων έβγαλαν απίστευτο πάθος μέχρι το τέλος του έξτρα χρόνου, με την Μπόντο/Γκλιμτ να πιέζει για ένα γκολ που θα έστελνε το ματς στα πέναλτι και να μη το καταφέρνει, με τους Πορτογάλους να παίρνουν αυτή την ιστορική πρόκριση., διαμορφώνοντας το τελικό 5-0 στο 120′ με το γκολ του Ράφαελ Νελ, με σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή και θέση δεξιά.