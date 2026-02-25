Αθλητικά

Champions League live οι ρεβάνς των πλέι οφ

Με το Αταλάντα - Ντόρτμουντ ξεκινάει η δεύτερη ημέρα των ρεβάνς του Champions League
Ντόρτμουντ - Αταλάντα
Μονομαχία από το Ντόρτμουντ - Αταλάντα / REUTERS/Leon Kuegeler

Μετά τις προκρίσεις των Νιούκαστλ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπάγερ Λεβερκούζεν και Μπόντο Γκλιμτ, η δεύτερη ημέρα των ρεβάνς των πλέι οφ στο Champions League ξεκινάει με το Αταλάντα – Ντόρτμουντ και ακολουθούν τα Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ, Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό, Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα.

19:45 | 25.02.2026

Αταλάντα - Ντόρτμουντ 1-0 (0-2 από τον πρώτο αγώνα)

22:00 Γιουβέντους - Γαλατάσαραϊ (2-5)

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν - Μονακό (3-2)

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπενφίκα (1-0)

19:53 | 25.02.2026

Η Αταλάντα μπήκε δυνατά στο ματς και μετά από μία χαμένη ευκαιρία, ο Σκαμάκα πέτυχε το γκολ με πλασέ από κοντά, για το 1-0 στο ματς και το 2-1 στη σειρά των πλέι οφ

19:45 | 25.02.2026
Γκολ για την Αταλάντα!
19:45 | 25.02.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
19:45 | 25.02.2026

Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς

19:36 | 25.02.2026
Οι ενδεκάδες του αγώνα

 

Αταλάντα: Καρνεζέκι, Σκαλβίνι, Ίεν, Κολάσινατς, Τζαπακόστα, Ντε Ρουν, Πάσαλιτς, Μπερνασκόνι, Σάμαρτζιτς, Ζαλέβσκι, Σκαμάκα

Ντόρτμουντ: Κόμπελ, Τζαν, Άντον, Μπενσεμπαϊνί, Ρίερσον, Μπέλιγχαμ, Ενμετσά, Σβένσον, Μπέγερ, Μπραντ, Γκιρασί

19:29 | 25.02.2026
19:28 | 25.02.2026

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 19:45 για να ακολουθήσουν στις 22:00 τα Γιουβέντους - Γαλατάσαραϊ, Παρί Σεν Ζερμέν - Μονακό, Ρεάλ Μαδρίτης - Μπενφίκα

19:27 | 25.02.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Αταλάντα - Ντόρτμουντ για τη ρεβάνς του 2-0 του πρώτου αγώνα στα πλέι οφ του Champions League

19:26 | 25.02.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
93
64
59
50
49
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo