Champions League live οι ρεβάνς των πλέι οφ

Μετά τις προκρίσεις των Νιούκαστλ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπάγερ Λεβερκούζεν και Μπόντο Γκλιμτ, η δεύτερη ημέρα των ρεβάνς των πλέι οφ στο Champions League ξεκινάει με το Αταλάντα – Ντόρτμουντ και ακολουθούν τα Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ, Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό, Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα.
Αταλάντα - Ντόρτμουντ 1-0 (0-2 από τον πρώτο αγώνα)
22:00 Γιουβέντους - Γαλατάσαραϊ (2-5)
22:00 Παρί Σεν Ζερμέν - Μονακό (3-2)
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπενφίκα (1-0)
Η Αταλάντα μπήκε δυνατά στο ματς και μετά από μία χαμένη ευκαιρία, ο Σκαμάκα πέτυχε το γκολ με πλασέ από κοντά, για το 1-0 στο ματς και το 2-1 στη σειρά των πλέι οφ
Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς
Αταλάντα: Καρνεζέκι, Σκαλβίνι, Ίεν, Κολάσινατς, Τζαπακόστα, Ντε Ρουν, Πάσαλιτς, Μπερνασκόνι, Σάμαρτζιτς, Ζαλέβσκι, Σκαμάκα
Ντόρτμουντ: Κόμπελ, Τζαν, Άντον, Μπενσεμπαϊνί, Ρίερσον, Μπέλιγχαμ, Ενμετσά, Σβένσον, Μπέγερ, Μπραντ, Γκιρασί
Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 19:45 για να ακολουθήσουν στις 22:00 τα Γιουβέντους - Γαλατάσαραϊ, Παρί Σεν Ζερμέν - Μονακό, Ρεάλ Μαδρίτης - Μπενφίκα
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Αταλάντα - Ντόρτμουντ για τη ρεβάνς του 2-0 του πρώτου αγώνα στα πλέι οφ του Champions League