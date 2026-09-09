Νέο ατυχία στον Παναθηναϊκό: Θλάση και ο Μουσταφά Φαλ

Ο Παναθηναϊκός μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς των Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και τη θλάση του Νίκου Ρογκαβόπουλου είδε και τον Μουσταφά Φαλ να τραυματίζεται.

Ο Φαλ, όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο στη σημερινή προπόνηση (09/09/26) και έχει ήδη ξεκινήσει θεραπεία για να επιστρέψει στη δράση όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

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Το ακριβές διάστημα απουσίας του Γάλλου σέντερ δεν έχει γίνει γνωστό καθώς η ενημέρωση της πράσινης ΚΑΕ αναφέρει ότι η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί.

«Μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης ο Μουσταφά Φαλ μετέβη στο Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» για εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση στον οπίσθιο μηριαίο. Ξεκίνησε ήδη να ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί», αναφέρει η ενημέρωση του Παναθηναϊκού.