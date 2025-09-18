Champions League live τα τελευταία παιχνίδια της πρεμιέρας της League Phase

Αθλητικά

Σπουδαίες αναμετρήσεις και στην τρίτη ημέρα της πρώτης αγωνιστικής του Champions League
Οι παίκτες της Μπριζ πανηγυρίζουν κόντρα στη Μονακό
Οι παίκτες της Μπριζ πανηγυρίζουν κόντρα στη Μονακό / REUTERS/Yves Herman

Με έξι αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, με το “μενού” της Πέμπτης να περιλαμβάνει αρχικά τα Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν και Μπριζ – Μονακό, για να ακολουθήσουν τα Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατάσαραϊ, Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ, Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι.

19:45 | 18.09.2025
Live αποτελέσματα


Κοπεγχάγη - Λεβερκούζεν 1-0

Μπριζ - Μονακό 3-0

20:36 | 18.09.2025
Το τρίτο γκολ της Μπριζ!
20:35 | 18.09.2025

Ημίχρονο και στ Βέλγιο, με την Μπριζ του Τζόλη να έχει "σαρώσει" τη Μονακό με 3-0

20:33 | 18.09.2025
Το δεύτερο γκολ της Μπριζ!
20:31 | 18.09.2025

Ημίχρονο στη Δανία! Προβάδισμα για την Κοπεγχάγη με το γκολ του Λάρσον από το 9'

20:28 | 18.09.2025

Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου και τα δύο παιχνίδια

20:27 | 18.09.2025
43'

Ο Βάκανεν με ένα φοβερό μονοκόμματο σουτ έκανε το 3-0 για την Μπριζ

20:26 | 18.09.2025
Και τρίτο γκολ για την Μπριζ!
20:25 | 18.09.2025
39'

Από την εκτέλεση του κόρνερ και φάση διαρκείας στην περιοχή, ο Ονιεδίκα την έσπρωξε στα δίχτυα για το 2-0 της Μπριζ στο ματς.

20:24 | 18.09.2025
Γκολ για την Μπριζ!
20:18 | 18.09.2025
38'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία από τον Τζόλη!

Φοβερή ενέργεια του Έλληνα εξτρέμ και ωραίο τελείωμα, αλλά το πλασέ του απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Μονακό

20:17 | 18.09.2025
32'

Ο Τρεσόλντι με ωραίο "τσίμπημα" της μπάλας, άνοιξε το σκορ για την Μπριζ

20:15 | 18.09.2025
Γκολ για την Μπριζ!
20:06 | 18.09.2025
Το χαμένο πέναλτι της Μονακό!
20:05 | 18.09.2025
20'

Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γκριμάλντο, η μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια της εστίας της Κοπεγχάγης

20:03 | 18.09.2025
Η χαμένη ευκαιρία του Τζόλη νωρίτερα!
20:01 | 18.09.2025

Ο Μιλιονέ απέκρουσε το πέναλτι, αλλά σε μία επόμενη φάση τραυματίστηκε και θα γίνει αναγκαστική αλλαγή.

19:56 | 18.09.2025
Το γκολ του Λάρσον!
19:55 | 18.09.2025
10'
Απέκρουσε ο Μιλιονέ το πέναλτι της Μονακό και κράτησε το 0-0 για την Μπριζ!
19:54 | 18.09.2025
9'
Ωραίο γύρισμα από αριστερά και ο Λάρσον με άψογο πλασέ έκανε το 1-0 για την Κοπεγχάγη!
19:54 | 18.09.2025
Γκολ η Κοπεγχάγη!
19:51 | 18.09.2025
Πέναλτι για τη Μονακό!
19:46 | 18.09.2025
5'
Πρώτη ευκαιρία με τον Τζόλη για την Μπριζ!


Ο διεθνής εξτρέμ πλάσαρε υπό καλές προϋποθέσεις, αλλά δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στην εστία

19:43 | 18.09.2025
Ξεκίνησαν οι δύο αναμετρήσεις!
19:38 | 18.09.2025

Έντονο το ελληνικό ενδιαφέρον στα δύο παιχνίδια, αφού η Κοπεγχάγη έχει βασικό τον Χατζηδιάκο και η Μπριζ τον Τζόλη.

19:37 | 18.09.2025

Η αρχή γίνεται στις 19:45 με τα Κοπεγχάγη - Λεβερκούζεν και Μπριζ - Μονακό

19:37 | 18.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τις τελευταίες αναμετρήσεις της πρεμιέρας του Champions League.

19:32 | 18.09.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
