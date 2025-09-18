Champions League live τα τελευταία παιχνίδια της πρεμιέρας της League Phase

Με έξι αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, με το “μενού” της Πέμπτης να περιλαμβάνει αρχικά τα Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν και Μπριζ – Μονακό, για να ακολουθήσουν τα Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατάσαραϊ, Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ, Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι.
Κοπεγχάγη - Λεβερκούζεν 1-0
Μπριζ - Μονακό 3-0
Ημίχρονο και στ Βέλγιο, με την Μπριζ του Τζόλη να έχει "σαρώσει" τη Μονακό με 3-0
Ημίχρονο στη Δανία! Προβάδισμα για την Κοπεγχάγη με το γκολ του Λάρσον από το 9'
Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου και τα δύο παιχνίδια
Ο Βάκανεν με ένα φοβερό μονοκόμματο σουτ έκανε το 3-0 για την Μπριζ
Από την εκτέλεση του κόρνερ και φάση διαρκείας στην περιοχή, ο Ονιεδίκα την έσπρωξε στα δίχτυα για το 2-0 της Μπριζ στο ματς.
Φοβερή ενέργεια του Έλληνα εξτρέμ και ωραίο τελείωμα, αλλά το πλασέ του απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Μονακό
Ο Τρεσόλντι με ωραίο "τσίμπημα" της μπάλας, άνοιξε το σκορ για την Μπριζ
Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γκριμάλντο, η μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια της εστίας της Κοπεγχάγης
Ο Μιλιονέ απέκρουσε το πέναλτι, αλλά σε μία επόμενη φάση τραυματίστηκε και θα γίνει αναγκαστική αλλαγή.
Ο διεθνής εξτρέμ πλάσαρε υπό καλές προϋποθέσεις, αλλά δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στην εστία
Έντονο το ελληνικό ενδιαφέρον στα δύο παιχνίδια, αφού η Κοπεγχάγη έχει βασικό τον Χατζηδιάκο και η Μπριζ τον Τζόλη.
Η αρχή γίνεται στις 19:45 με τα Κοπεγχάγη - Λεβερκούζεν και Μπριζ - Μονακό
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τις τελευταίες αναμετρήσεις της πρεμιέρας του Champions League.
