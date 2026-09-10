Champions League: Με Μπάγερν Μονάχου – Μπόντο Γκλιμτ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σαμπάχ ολοκληρώνεται η 1η αγωνιστική της League Phase

Η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώνεται σήμερα (10/09/26) χωρίς να υπάρχει κάποιο μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι στο πρόγραμμα, το οποίο όμως έχει τη μάχη της Μπάγερν Μονάχου με την Μπόντο Γκλιμτ και αυτή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Σαμπάχ.

Η Κόμο του Τάσου Δουβίκα φιλοξενεί τη Λειψία στη Βόρεια Ιταλία, ενώ η Φενερμπαχτσέ τη Ρόμα στην Κωνσταντινούπολη. Σημαντική ευκαιρία είναι για μία εκ των Σλάβια Πράγας και Λανς να πάρουν τρίποντο στη League Phase του Champions League στη μεταξύ τους αναμέτρηση. Η Αϊντχόφεν που «πετάει φωτιές» στην επίθεση θα κοντραριστεί στην Ολλανδία με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ.

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Άκρως εντυπωσιακό είναι ότι στις δύο πρώτες βραδιές της League Phase δεν έχουμε δει καμία ισοπαλία και μένει να φανεί αν και μετά από την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής θα διατηρηθεί αυτό το σπάνια φαινόμενο.

Το πρόγραμμα της βραδιάς

Φενέρμπαχτσε – Ρόμα (19:45)

Αϊντχόφεν – Σαχτάρ (19:45)

Μπάγερν Μονάχου – Μπόντο/Γκλιμτ (22:00)

Σλάβια Πράγας – Λανς (22:00)

Κόμο – Λειψία (22:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σαμπάχ (22:00)

Η βαθμολογία

Παρί Σεν Ζερμέν 3 (6-1) Μπαρτσελόνα 3 (5-1) Στουτγκάρδη 3 (3-1) Σπόρτινγκ 3 (3-1) Μάντσεστερ Σίτι 3 (2-0) Μπέτις 3 (3-2) Ντόρτμουντ 3 (3-2) Άστον Βίλα 3 (3-2) Λίβερπουλ 3 (2-1) Ρεάλ Μαδρίτης 3 (2-1) Άρσεναλ 3 (1-0) ΑΕΚ 3 (1-0) Μπάγερν 0 (0-0) Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0 (0-0) Λειψία 0 (0-0) Ρόμα 0 (0-0) Φενέρμπαχτσε 0 (0-0) Αϊντχόφεν 0 (0-0) Σαχτάρ Ντόνετσκ 0 (0-0) Κόμο 0 (0-0) Μπόντο/Γκλιμτ 0 (0-0) Σλάβια Πράγας 0 (0-0) Λανς 0 (0-0) Σαμπάχ 0 (0-0) Βιγιαρεάλ 0 (2-3) Λιλ 0 (2-3) Κλαμπ Μπριζ 0 (2-3) Ίντερ 0 (1-2) Ατλέτικο Μαδρίτης 0 (1-2) Νάπολι 0 (0-1) ΛΑΣΚ 0 (0-1) Βίκινγκ 0 (1-3) Γαλατασαράι 0 (1-3) Πόρτο 0 (0-2) Φέγενορντ 0 (1-5) Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 (1-6)

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ – ΛΑΣΚ 1-0

Κλαμπ Μπρίζ – Άστον Βίλα 2-3

Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ 2-1

Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ 3-2

Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι 0-2

Λιλ – Μπέτις 2-3

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου