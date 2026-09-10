Παναθηναϊκός – Κηφισιά: Η εκκρεμότητα που μπορεί να ανεβάσει τους πράσινους στην κορυφή της Super League

Παναθηναϊκός και Κηφισιά κοντράρονται στο ΟΑΚΑ (21:15, Newsit.gr, ΣΚΑΪ), σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 1η αγωνιστική της Super League, με το «τριφύλλι» να ψάχνει το 3/3 στο πρωτάθλημα που θα το στείλει στην κορυφή και την ομάδα των Βορείων Προαστείων το πρώτο της «τρίποντο».

Μετά από αίτημα του Παναθηναϊκού, προκειμένου να αφιερωθεί στους αγώνες του στα πλέι οφ του Conference League- η αναμέτρηση με την Κηφισιά αναβλήθηκε και τελικά μεταφέρθηκε για το βράδυ της Πέμπτης (10.09.2026).

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Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το 2/2 τις πρώτες αγωνιστικές της Super League, προέρχεται από μεγάλη νίκη επί του ΠΑΟΚ μέσα στο ΟΑΚΑ (3-1) και σε περίπτωση που πετύχει το 3/3 θα ανέβει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, θα πιάσει τον πρωτοπόρο Παναιτωλικό (9 βαθμούς) και θα βρεθεί στο +2 από ΑΕΚ και Ολυμπιακό.

Απ’ την άλλη, η Κηφισιά έχει μόλις 1 βαθμό στο πρωτάθλημα, αλλά τον πήρε κόντρα στην ΑΕΚ (1-1). Αν και… έρχεται από ήττα στην έδρα του ΟΦΗ, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο θα ήθελε να «πληγώσει» έναν ακόμα «μεγάλο της Super League και να φτιάξει ψυχολογία, ενόψει της συνέχειας, αλλά και του νέου της αγώνα με το “τριφύλλι” (15.09.2026) στη Λεωφόρο (ως γηπεδούχος) για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Στον Παναθηναϊκό, ο Ντέσερς θα εκτίσει ποινή μετά την αποβολή του στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ (μένει να φανεί εάν θα παραμείνει στις 3 αγωνιστικές ή εάν πέσει στη μία, μετά την έφεση που άσκησε). Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν υπολογίζει ακόμα στους τραυματίες Τσάπρα, Ίνγκασον, Τσιριβέγια, Παντελίδη και στον ανέτοιμο Κρίστιανσεν.

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Στην Κηφισιά, εκτός αποστολής έμειναν οι Βαν Άιμα και Έμπο, την ώρα που ο Γιον Ντε Λουίς είναι και πάλι διαθέσιμος για τον Σεμπάστιαν Λέτο.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός (Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα, Καμαρά, Κάνγκουα, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τεττέη.

Κηφισιά (Λέτο): Ραμίρεζ, Μάνσο, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά, Αμπάντα, Ρουκουνάκης, Γιάγκνε, Τζέρσον Σόουζα, Πόμπο, Αντόνισε, Σαγκάλ.

Διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας (Εύβοιας)

Βοηθοί: Γιώργος Στεφανής (Καρδίτσας), Κωνσταντίνος Μάτσας (Ηρακλείου)

Τέταρτος: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας (Γρεβενών)

VAR: Γιάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

AVAR: Αλέξανδρος Μέγας (Πιερίας)