Αθλητικά

Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε ξανά στη νίκη της Μπενφίκα με 4-0 επί της Μορεϊρένσε

Δεν έχει φρένα ο Έλληνας επιθετικός που έφτασε τα 12 γκολ σε όλες της διοργανώσεις μήνα Σεπτέμβριο
Ο Παυλίδης
Ο Παυλίδης πανηγυρίζει με τη φανέλα της Μπενφίκα/ EPA
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Η Μπενφίκα κέρδισε 4-0 τη Μορεϊρένσε με τον Βαγγέλη Παυλίδη να σκοράρει για ακόμα μία φορά τη φετινή σεζόν.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έβαλε το πρώτο και σημαντικότερο τέρμα της Μπενφίκα, αφού αυτό είναι που άνοιξε το δρόμο προς την άνετη επικράτηση και την άνοδο στην δεύτερη θέση του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Ο Έλληνας επιθετικός ευστόχησε από την άσπρη βούλα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους για το 1-0 της ομάδας του. Ο Σιέλντερουπ διπλασίασε τα τέρματα των «αετών» στο 55′ και ο Πρεστιάνι τέσσερα λεπτά αργότερα έκανε το 3-0.

Ο Άουρσνες διαμόρφωσε το τελικό 4-0 για την Μπενφίκα μετά από ασίστ του Σιέλντερουπ.

Η Μπενφίκα είναι δεύτερη δύο βαθμούς πίσω από την Πόρτο που έχει το 5/5 στο πρωτάθλημα, ενώ ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει συνολικά 12 γκολ φέτος, με τα 6 να είναι στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, όπου φυσικά είναι πρώτος σκόρερ.

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Αθλητικά
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