Με Παναθηναϊκός – Κηφισιά για τη Super League, Αστέρας Τρίπολης – Άρης για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας και Champions League οι αθλητικές μεταδόσεις

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζει η εξ αναβολής αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής της Super League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Κηφισιά, η μάχη του Αστέρα Τρίπολης με τον Άρη για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, αλλά και οι αναμετρήσεις που κλείνουν το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

17:45 ΣΚΑΪ Αστέρας Τρίπολης – Άρης Κύπελλο Ελλάδας Superbet 2026-27

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19:00 Magenta Sport 1 UEFA Champions League Show 2026-27 Εκπομπή

19:45 Magenta Sport 5 PSV Αϊντχόφεν – Σαχτάρ Ντόνετσκ UEFA Champions League 2026-27

19:45 Magenta Sport 4 Φενέρμπαχτσε – Ρόμα UEFA Champions League 2026-27

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19:45 Magenta Sport 1 UEFA Champions League 2026-27 Λεπτό προς Λεπτό

21:15 ΣΚΑΪ Παναθηναϊκός – Κηφισιά Super League 2026-27

22:00 Magenta Sport 8 Στίβενεϊτζ – Λούτον Sky Bet EFL League One 2026-27

22:00 Magenta Sport 7 Σλάβια Πράγας – Λανς UEFA Champions League 2026-27

22:00 Magenta Sport 6 Κόμο – Λειψία UEFA Champions League 2026-27

22:00 Magenta Sport 3 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σαμπάχ UEFA Champions League 2026-27

22:00 Magenta Sport 1 UEFA Champions League 2026-27 Λεπτό προς Λεπτό Εκπομπή

22:00 Magenta Sport 2 Μπάγερν Μονάχου – Μπόντο Γκλιμτ UEFA Champions League 2026-27

22:15 Magenta Sport 9 Εστρέλα – Μπράγκα Liga Portugal Betclic 2026-27