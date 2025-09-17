Champions League: Με Ολυμπιακό, Παρί Σεν Ζερμέν, Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπάγερν – Τσέλσι τα ματς της βραδιάς

Το Champions League επέστρεψε στην καθημερινότητά μας και την Τετάρτη (17.09.2025) έχουμε το δεύτερο μέρος της 1ης αγωνιστικής της League Phase, η οποία «μοιράστηκε» στο τριήμερο που διανύουμε.

Ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη «μάχη» την Τετάρτη (17.09.2025). Οι Πειραιώτες επιστρέφουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά τη σεζόν 2020-21. Πρώτος σταθμός των «ερυθρόλευκων» είναι η κυπριακή Πάφος. Η σέντρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα γίνει την στις 19:45.

Από τους υπόλοιπους αγώνες της πρεμιέρας της League Phase του Champions League, ξεχωρίζει η εντός έδρας αναμέτρηση της κατόχου του τροπαίου, Παρί Σεν Ζερμέν, με την Αταλάντα, το Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά και το Μπάγερν – Τσέλσι.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης

19:45 Ολυμπιακός – Πάφος

19:45 Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ

22:00 Άγιαξ – Ίντερ

22:00 Μπάγερν – Τσέλσι

22:00 Λίβερπουλ – Ατλέτικο

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα