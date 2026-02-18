Champions League: Μεγάλη νίκη της Μπόντο Γκλιμτ επί της Ίντερ, γκολ ο Τζόλης στο 89′ για το 3-3 στο Μπριζ – Ατλέτικο

Η Μπόντο Γκλιμτ έκανε το πρώτο βήμα -και μάλιστα καθοριστικό- για την πρόκρισή της στη φάση των “16” του Champions League, τη στιγμή που το Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης μας έδωσε μια χορταστική ισοπαλία και άφησε τα “σενάρια” πρόκρισης ανοικτά”

Οι Νορβηγοί της Μπόντο Γκλιμτ έκαναν τη μεγάλη έκπληξη και νίκησαν εντός έδρας την Ίντερ με 3-1, ενώ την ίδια στιγμή στο Βέλγιο, το Μπριζ – Ατλέτικο έμενε στο 3-3, με τον Χρήστο Τζόλη να σημειώνει το γκολ της ισοφάρισης των γηπεδούχων, λίγο πριν το φινάλε του αγώνα.

Στο ματς της βραδιάς με το ελληνικό ενδιαφέρον, ο Ολυμπιακός “πάλεψε” κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, αλλά ηττήθηκε στο “Καραϊσκάκης” με 2-0 και πλέον θα πρέπει να πάει για την ανατροπή στην έδρα των “ασπιρίνων”, εάν θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται στην Ευρώπη και να περάσει στην επόμενη φάση του Champions League.

Στο ματς που άνοιξε το αγωνιστικό πρόγραμμα της βραδιάς, Νιούκαστλ και Άντονι Γκόρντον έκαναν μια αδιανόητη εμφάνιση στο Μπακού. Ένα πρώτο ημίχρονο με πέντε γκολ, τα τέσσερα από τον Άγγλο διεθνή μεσοεπιθετικό και η “σεμνή τελετή” στο “Τοφίκ Μπαχράμοφ” απέναντι στην Καραμπάχ έλαβε πρόωρο τέλος. Οι “καρακάξες” διέλυσαν τους Αζέρους με 6-1 στο πρώτο ματς των playoffs του Champions League και μετέτρεψαν τη ρεβάνς του “Σεντ Τζέιμς Παρκ” σε έξι ημέρες σε τυπική διαδικασία.

Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-3

Η Ατλέτικο Μαδρίτης μπήκε με φόρα στο ματς και μόλις στο 6′ κέρδισε πέναλτι, μετά από onfield review (δόθηκε χέρι του Σέις). Ο Χούλιαν Άλβαρες εκτέλεσε εύστοχα, άφησε “άγαλμα” τον Μινιολέ και άνοιξε το σκορ (0-1). Οι γηπεδούχοι κέρδισαν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και προσπάθησαν να φτάσουν στην ισοφάριση, με τον Όμπλακ να έχει κάποιες καλές αποκρούσεις. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, όμως, οι “ροχιμπλάνκος” έφτασαν στο 0-2. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Γκριεζμάν πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και ο Λούκμαν σκόραρε με εξ επαφής προβολή.

Με την έναρξη της επανάληψης (51′) η Κλαμπ Μπριζ έδωσε νέο ενδιαφέρον στο ματς, μειώνοντας στο σκορ (1-2). Μετά από κόρνερ του Τζόλη και κεφαλιά του Τρεσόλντι, ο Όμπλακ απέκρουσε αλλά ο Ονιεντικά σκόραρε με προβολή εξ επαφής. Η ισοφάριση δεν άργησε να έρθει. Στο 60′ ο Ντιακόν σέντραρε από αριστερά και ο Τρεσόλντι με προβολή εξ επαφής έκανε το 2-2.

Το ματς κράτησε έναν ταχύτατο ρυθμό, με την Ατλέτικο να έχει δοκάρι στο 70′, σε κοντινή κεφαλιά του Σέρλοθ, ενώ Όμπλακ είχε στο επόμενο λεπτό επέμβαση, στο γυριστό σουτ του Στάνκοβιτς. Τελικά, οι “ροχιμπλάνκος” είχαν την τύχη με το μέρος τους, με τον Ορντόνιες να σκοράρει με κοντινή προβολή και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του (αυτογκόλ) για το 2-3.

Η Κλαμπ Μπριζ το προσπάθησε μέχρι τέλους και στο 90′ έφτασε στην ισοφάριση. Ο Ονιεντικά άνοιξε αριστερά στον Τζόλη, ο Έλληνας επιθετικός εκείνος πάτησε περιοχή και πλάσαρε ιδανικά για το τελικό 3-3.

Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ 3-1

Η Ίντερ βρέθηκε σε θέση επίθεσης από τα πρώτα λεπτά του αγώνα και πίεσε για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της Μπόντο Γκλιμτ. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν “στροφές” στη συνέχεια και προσπάθησαν να γίνουν απειλητικοί. Οι “νερατζούρι” αμύνθηκαν αποτελεσματικά στην αρχή, αλλά στο 21′ έφτασαν στο 1-0. Ο Μπιέρκαν πέρασε όμορφα στον Χεγκ εκείνος πάτησε στον Σόντρε Φετ, που από το πέναλτι πλάσαρε εύστοχα τον Ακάντζι.

Η Ίντερ βγήκε στην επίθεση και έχασε ευκαιρίες για να σκοράρει. Τελικά στο 30′ Ο Εσπόζιτο έκανε φοβερό γύρισμα στην περιοχή κι εκτέλεσε με γυριστό σουτ τον Χάικιν, με το γκολ να περνάει από το τον έλεγχο του VAR.

Η Μπόντο Γκλιμτ μπήκε δυνατά στην επανάληψη και μέσα σε τρία λεπτά σημείωσε δυο γκολ. Στο 61′ ο Χεγκ άνοιξε αριστερά στον Χάουγκε, με άπιαστο σουτ έκανε το 2-1. Στο 64′ ο Φετ πέρασε κάθετα στον Μπλόμπεργκ, εκείνος έδωσε έτοιμο γκολ στον Χεγκ, που σε κενό τέρμα πλάσαρε για το 3-1.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (18.02.2026)

Καραμπάγκ – Νιουκάστλ 1-6

Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ 3-1

Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-3

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2

Τα αποτελέσματα των αγώνων της Τρίτης

Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους 5-2

Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν 2-3

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1

Ντόρτμουντ – Αταλάντα 2-0

Οι αγώνες ρεβάνς

Τρίτη 24.02.2026

Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ

Ίντερ – Μπόντο Γκλιμτ

Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός

Νιουκάστλ – Καραμπάγκ

Τετάρτη 25.02.2026

Αταλάντα – Ντόρτμουντ

Γιουβέντους – Γαλατασαράι

Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα