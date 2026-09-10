Αθλητικά

Εμμανουήλ Καραλής και Μόντο Ντουπλάντις χόρεψαν με κουστούμια πριν το Ultimate Championship

Η ανάρτηση του Καραλή πριν από βραδινή έξοδο των αθλητών του επί κοντώ
Ο Καραλής με τον Ντουπλάντις
Ο Καραλής με τον Ντουπλάντις σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα(ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Εμμανουήλ Καραλής και Μόντο Ντουπλάντις θα “μονομαχήσουν” και στο Εμμανουήλ Καραλής και Μόντο Ντουπλάντις στο “πλούσιο” Ultimate Championship, δείχνοντας να το διασκεδάζουν λίγες ώρες πριν τον αγώνα τους.

Η World Athletics δίνει συνολικά έπαθλα 10 εκατομμυρίων δολαρίων στους αθλητές που αγωνίζονται στο Ultimate Championship και έτσι, ο Εμμανουήλ Καραλής, ο Μόντο Ντουπλάντις και πολλοί ακόμη κορυφαίοι αθλητές θα δώσουν το “παρών” στo στάδιο “Gyula Zsivotzky” της Βουδαπέστης.

Οι αθλητές του άλματος επί κοντώ έδειξαν όμως για μία ακόμη φορά ότι έχουν πολύ καλές σχέσεις μεταξύ τους και έτσι εμφανίστηκαν μαζί σε video, να ετοιμάζονται για… έξοδο και να χορεύουν με τα ωραία τους κοστούμια.

Ο “Μανόλο” ανέβασε το σχετικό video στα social media και έγραψε: “Χρυσό στους ανθρώπους μου”.

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Αθλητικά
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