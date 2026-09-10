Παναθηναϊκός – Κηφισιά 3-1 τελικό: Οι πράσινοι πήραν το ματς του ΟΑΚΑ και «έπιασαν» τον Παναιτωλικό στην πρώτη θέση

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 3-1 την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ και ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μαζί με τον Παναιτωλικό.
23:17 | 10.09.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
23:17 | 10.09.2026
23:09 | 10.09.2026
Τέλος στο ματς, νίκη με 3-1 για τον Παναθηναϊκό και 3 στα 3 στη Super League
23:08 | 10.09.2026
90+1
Γκολ για τον Παναθηναϊκό, 3-1 με κοντινό τελείωμα του Ραστόντερ
23:02 | 10.09.2026
90'
Έξι τα λεπτά των καθυστερήσεων
23:02 | 10.09.2026
22:58 | 10.09.2026
81'
Γκολ για τον Παναθηναϊκό με πέναλτι του Ταμπόρδα, 2-1 το σκορ
22:56 | 10.09.2026
79'
Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό
Για χέρι του Αντονίσε δόθηκε το πέναλτι, αμφισβητούμενη είναι η φάση
22:54 | 10.09.2026
78'
Πάει στο VAR για πέναλτι του Παναθηναϊκού ο Ματσούκας
22:54 | 10.09.2026
76'
Απίθανη επέμβαση του Ραμίρεζ σε σουτ του Ταμπόρδα, απομάκρυνε η άμυνα της Κηφισιάς
22:51 | 10.09.2026
74'
Γκολ για την Κηφισιά, 1-1 με τον Θεοδωρίδη
Λάθος από τον Φαν Ντρόγκελεν, έκανε τσαφ και ο Έλληνας επιθετικός κέρδισε τον Πένια
22:48 | 10.09.2026
72'
Διπλό δοκάρι του Ταμπόρδα, με την μπάλα να φάνηκε από το ριπλέι να περνάει τη γραμμή
Το VAR δεν ήταν σίγουρο και το ματς συνεχίστηκε στο 1-0
22:45 | 10.09.2026
69'
Καλή στιγμή με τον Ταμπόρδα
Ο Αργεντινός δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή, όμως η μπάλα πέρασε λίγο άουτ
22:43 | 10.09.2026
67'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για το 2-0 ο Παναθηναϊκός
Ο Αντίνο πήρε την μπάλα και έβγαλε τετ α τετ τον Καμαρά, ο οποίος αντί να τελειώσε τη φάση έψαξε τον Ουναΐ, όμως η άμυνα απομάκρυνε
22:42 | 10.09.2026
22:40 | 10.09.2026
63'
Κόκκινη κάρτα ο Ζολιμπουά - Με δέκα παίκτες η Κηφισιά
Ο αμυντικός των φιλοξενούμενων γκρέμισε τον Λιβάι που έμπαινε στην περιοχή και είδε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα
22:36 | 10.09.2026
22:33 | 10.09.2026
55'
Νεα πράσινη απειλή
Ο Αντίνο έκανε ωραία προσπάθεια, όμως ο Ραμίρεζ τον σταμάτησε ξανά
22:25 | 10.09.2026
53'
Γκολ για τον Παναθηναϊκό με τον Κάνγκουα, 1-0 το σκορ
Υπέροχη ενέργεια του Αντίνο, που πέρασε με ντρίμπλα τον αντίπαλό του και έσπασε την μπάλα στον Αφρικανό, ο οποίος με εξαιρετικό πλασέ έκανε το 1-0
22:24 | 10.09.2026
47'
Καλή στιγμή για την Κηφισιά
Ο Πόμπο πήρε την μπάλα με χώρο έξω από την περιοχή, όμως ο Πένια απομάκρυνε το σουτ του
22:22 | 10.09.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος
22:05 | 10.09.2026
Ημίχρονο στο ΟΑΚΑ, στο 0-0 το σκορ
22:05 | 10.09.2026
Έχει αλλάξει πλευρά με τον Ταμπόρδα ο Αντίνο
22:02 | 10.09.2026
Καλή ευκαιρία του Παναθηναϊκού
Η κεφαλιά του Ταμπόρδα κόντραρε και κατέληξε κόρνερ, το οποίο πέρασε ανεκμετάλλευτο. Όλα ξεκίνησαν από υπέροχη ενέργεια του Αντίνο από δεξιά
22:02 | 10.09.2026
45'
Τρία τα λεπτά των καθυστερήσεων
21:49 | 10.09.2026
21:46 | 10.09.2026
21:40 | 10.09.2026
30'
Ο Παναθηναϊκός πιέζει διαρκώς την Κηφισιά και δημιουργεί πολλές προϋποθέσεις για γκολ στο ΟΑΚΑ
21:39 | 10.09.2026
23'
Σηκώθηκε ο Λιβάι Γκαρσία, θα συνεχίσει στο ματς
21:36 | 10.09.2026
22'
Στο έδαφος ο Λιβάι Γκαρσία
21:33 | 10.09.2026
21:31 | 10.09.2026
15'
Νέα απειλή του Παναθηναϊκού
Ο Κάνγκουα σούταρε από τα 30 μέτρα και η μπάλα πέρασε λίγο άουτ
21:31 | 10.09.2026
21:26 | 10.09.2026
13'
Καλή στιγμή για την Κηφισιά
Η ομάδα του Λέτο έφτασε στην περιοχή του Παναθηναϊκού με τρεις πάσες, όμως το πλασέ του Αντόνισε ήταν αδύναμο και ο Πένια μπλόκαρε εύκολα
21:22 | 10.09.2026
8'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία του Παναθηναϊκού
Ο Αντίνο νικήθηκε ο από τον Ραμίρεζ, ο Λιβάι Γκαρσία ήταν άστοχος στην επαναφορά, με την μπάλα να καταλήγει και πάλι στον Αργεντινό πλάσε που έκανε κακό πλασέ και δεν μπόρεσε να σκοράρει σε σχεδόν ανυπεράσπιστη εστία
21:21 | 10.09.2026
6'
Πιέζει ψηλά η Κηφισιά και βάζει δύσκολα στην κυκλόφορία της μπάλας του Παναθηναϊκού
21:21 | 10.09.2026
5'
Αναγνωριστικά τα πρώτα λεπτά του αγώνα
21:16 | 10.09.2026
Ξεκίνησε το ματς
21:13 | 10.09.2026
Όλα έτοιμα για τη σέντρα
21:13 | 10.09.2026
Οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
21:07 | 10.09.2026
Ο Λανουά στο ΟΑΚΑ για την αναμέτρηση
Ο πρόεδρος της ΚΕΔ είναι στις κερκίδες του γηπέδου
21:06 | 10.09.2026
Χωρίς τον Ντέσερς το τριφύλλι σήμερα, λόγω της κόκκινης κάρτας με τον ΠΑΟΚ
Η ποινή του Νιγηριανού έπεσε μετά την έφεση του Παναθηναϊκού στη μία αγωνιστική και θα είναι διαθέσιμος από το επόμενο ματς
21:05 | 10.09.2026
Διαιτητής ο Ματσούκας, με VAR τον Παπαδόπουλο
21:04 | 10.09.2026
Στον πάγκο για τους πράσινους βρίσκοντα οι Κότσαρης, Τσάβες, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Κοντούρης, Μπινιάρης, Λούζα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Κυριόπουλος, Πελίστρι και Ραστόντερ