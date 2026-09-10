Παναθηναϊκός – Κηφισιά 3-1: Το τριφύλλι έκανε το 3 στα 3 και είναι στην κορυφή της Super League

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 3-1 την Κηφισιά των δέκα παικτών από το 63′ και έκανε το 3 στα 3 στην Super League και είναι πρώτος μαζί με τον Παναιτωλικό. Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Το ματς είχε απίστευτο φινάλε στο ΟΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός είχε διπλό δοκάρι με τον Ταμπόρδα για να κάνει το 2-0, με την μπάλα να είναι πιθανό να είχε περάσει τη γραμμή, το VAR όμως δεν είχε καθαρό ριπλέι και το ματς συνεχίστηκε, με την Κηφισιά να ισοφαρίζει άμεσα με τον Θεοδωρίδη.

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Οι πράσινοι κέρδισαν πέναλτι για χέρι του Αντονίσε στο 80′ και ο Ταμπόρδα έδωσε ξανά προβάδισμα με εύστοχη εκτέλεση. Η φάση ήταν αμφισβητούμενη, μιας και το χέρι του παίκτη της Κηφισιάς φάνηκε να είναι σε κανονική θέση.

Ο διαιτητής Ματσούκας δεδομένα ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής του αγώνα, μιας και από το πρώτο λεπτό σφύριζε πολλά φάουλ και για τις δύο ομάδες και δεν τις άφησε να παίξουν, σε μία αναμέτρηση που ακόμα και έτσι είχε καλό ρυθμό.

Ο αγώνας

Η Κηφισιά στα πρώτα λεπτά πίεζε ψηλά τον Παναθηναϊκό και του δημιούργησε προβλήματα στην ανάπτυξη, Οι πράσινοι μετά τα πρώτα λεπτά βρήκαν τρόπο να σπάσουν το πρέσινγκ και να απειλήσουν.

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Ο Αντίνο στο 8′ πήρε την μπάλα από τον Τετέι και σούταρε από πλάγια θέση με τον Ραμίρεζ να απομακρύνει. Ο Λιβάι Γκαρσία πήρε το ριμπάουντ, αλλά το σουτ του ήταν απογοητευτικό και η μπάλα πήγε και πάλι στον Αργεντινό, ο οποίος νικήθηκε και πάλι από τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς.

Οι πράσινοι συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο και αυτό φαίνεται από τα 9 κόρνερ που κέρδισαν στο πρώτο μέρος, όμως δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν νέα μεγάλη στιγμή στα καρέ της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο.

Ο Κάνγκουα άνοιξε το σκορ στο ΟΑΚΑ με υπέροχο δεξί πλασέ, μετά από εξαιρετική ενέργεια και ασίστ του Αντίνο, που χρεώνεται μεγάλο μέρος του 1-0 του τριφυλλιού.

Ο Ζολιμπουά είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 63′ και άφησε την Κηφισιά με δέκα παίκτες στο ΟΑΚΑ, στην προσπάθειά του να σταματήσει τον Λιβάι Γκαρσία. Ήταν σωστή η απόφαση του Ματσούκα για κάρτα στη συγκεκριμένη φάση.

Ο Παναθηναϊκός έχασε με τον Καμαρά στο 67′ τεράστια ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματά του. Ο Αντίνο έβγαλε τετ α τετ τον αμυντικό χαφ του τριφυλλιού, όμως αυτός δεν σούταρε και έψαξε τον Ουναΐ με την άμυνα να απομακρύνει.

Στο 72′ έγινε η πιο τρελή φάση του αγώνα. Ο Ταμπόρδα είχε διπλό οριζόντιο δοκάρι και δεν κατάφερε να βρει δίχτυα, με την μπάλα στο πρώτο σουτ του να φάνηκε από την κανονική ροή και το πρώτο ριπλέι της μετάδοσης να περνάει τη γραμμή. Goal line Technology δεν υπάρχει στη Super League και το VAR δεν είχε καθαρό ριπλέι για να είναι σίγουρο ότι η μπάλα ήταν μέσα, με το παιχνίδι να συνεχίζεται στο 1-0.

Ο Θεοδωρίδης «πάγωσε» το ΟΑΚΑ στο 74′, όταν μετά από τσαφ του Φαν Ντρόγκελεν νίκησε τον Πένια και ισοφάρισε σε 1-1 για την Κηφισιά κόντρα στη ροή του αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι στο 80′, όταν μετά από σουτ του Ταμπόρδα ο Ραμίρεζ έκανε απίθανη επέμβαση και πριν η μπάλα πάει κόρνερ βρήκε το χέρι του Αντονίσε, που φάνηκε να είναι σε κανονική θέση, με το VAR να καλεί τον Ματσούκα να δώσει την παράβαση, κάτι που έκανε ο Έλληνας διαιτητής, μετά από on field review.

Ο Ταμπόρδα εκτέλεσε εύστοχα και πανηγύρισε έξαλλα το νέο πράσινο προβάδισμα.

Ο Ράστοντερ στις καθυστερήσεις του αγώνα έκανε και το 3-1 με κοντινό τελείωμα μετά από ωραία παράλληλη συρτή σέντρα του Καλάμπρια.

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε και ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε την τρίτη του νίκη μετά από τρεις αγωνιστικές και πλέον είναι στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τον Παναιτωλικό.

Παναθηναϊκός: Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος (90+2′ Κάτρης), Κάνγκουα (60′ Λούζα), Καμαρά (90+2′ Μπινιάρης), Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέη (60′ Ουναϊ), Λιβάι Γκαρσία (85′ Ραστόντερ).

Κηφισιά: Ραμίρες, Μάνσο, Σόουζα, Ζολιμπουά, Αμπάντα, Ρουκουνάκης (85′ Χριστόπουλος), Κούσουλος (58′ Γιάγκνε), Πόμπο (67′ Ντε Λούις), Ζέρσον Σόουζα (58′ Μπένι), Σαγκάλ (67′ Θεοδωρίδης), Αντονίσε.