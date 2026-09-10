Αθλητικά

Champions League: Νίκες για Λανς, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπάγερν Μονάχου και Κόμο, μετά τις ισοπαλίες στα Φενέρμπαχτσε – Ρόμα και Αϊντχόφεν – Σαχτάρ

Με 23 γκολ ολοκληρώθηκε η τρίτη ημέρα της πρεμιέρας της League Phase
Ανανεώθηκε πριν 5 λεπτά
Σλάβια - Λανς
Εκτέλεση φάουλ στο Σλάβια - Λανς / REUTERS/Eva Korinkova
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Έπεσε η αυλαία στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League με τα Φενέρμπαχτσε – Ρόμα 1-1, Αϊντχόφεν – Σαχτάρ1-1, Μπάγερν Μονάχου – Μπόντο Γκλιμτ 5-0, Σλάβια Πράγας – Λανς 2-3, Κόμο – Λειψία 4-1 και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σαμπάχ 4-0.

19:46 | 10.09.2026
Τελικά αποτελέσματα

 

Μπάγερν Μονάχου - Μπόντο/Γκλιμτ 5-0

Σλάβια Πράγας - Λανς 2-3

Κόμο - Λειψία 4-1

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σαμπάχ 4-0

Φενέρμπαχτσε - Ρόμα 1-1

Αϊντχόφεν - Σαχτάρ 1-1

23:59 | 10.09.2026

Νίκες για Λανς, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπάγερν Μονάχου και Κόμο, μετά τις ισοπαλίες στα Φενέρ - Ρόμα και Αϊντχόφεν - Σαχτάρ

23:57 | 10.09.2026
Τέλος σε όλα τα ματς!
23:57 | 10.09.2026
90+2'

Ο Ολίσε με το δεύτερο προσωπικό του γκολ, διαμόρφωσε το 5-0 στο ματς της Μπάγερν με την Μπόντο

23:57 | 10.09.2026
Πέμπτο γκολ για την Μπάγερν!
23:54 | 10.09.2026
90+3'

Ο Αγκιλάρ πέτυχε το τρίτο γκολ της Λανς που έφερε... τούμπα το ματς στην έδρα της Σλάβια Πράγας

23:53 | 10.09.2026
Απίθανο! Τρίτο γκολ και ανατροπή για το 3-2 της Λανς επί της Σλάβια
23:53 | 10.09.2026
90+1'

Ο Τούβιν ισοφάρισε ξανά το ματς για τη Λανς

23:52 | 10.09.2026
Δεύτερο γκολ για τη Λανς!
23:51 | 10.09.2026
90'

Ασίστ του Παζ και γκολ του Περόνε για το 4-1 της Κόμο στο ματς

23:51 | 10.09.2026
Τέταρτο γκολ για την Κόμο!
23:49 | 10.09.2026
89'

Παρότι αγωνίζεται με 10 παίκτες η Σλάβια βρήκε και δεύτερο γκολ, με νέο φοβερό σουτ του Στουρμ

23:46 | 10.09.2026
Δεύτερο γκολ για τη Σλάβια Πράγας!
23:45 | 10.09.2026
83'

Αδιανόητο σουτ του Ολίσε από πολύ μακριά για το 4-0 της Μπάγερν στο ματς

23:45 | 10.09.2026
Τέταρτο γκολ για την Μπάγερν!
23:44 | 10.09.2026
Η ισοφάριση της Λανς!
23:44 | 10.09.2026
Το γκολ του Κέιν για την Μπάγερν!
23:41 | 10.09.2026
Το 4ο γκολ της Γιουνάιτεντ!
23:40 | 10.09.2026
77'

Φοβερό σουτ του Ντέιβις για το 3-0 της Μπάγερν κόντρα στην Μπόντο Γκλιμτ

23:34 | 10.09.2026
Τρίτο γκολ για την Μπάγερν!
23:33 | 10.09.2026
73'

Συνεχόμενα σουτ από τη Λανς με τον Ζιμά να σκοράρει και να ισοφαρίζει για τη Λανς κόντρα στους 10 παίκτες της Σλάβια

23:30 | 10.09.2026
Γκολ για τη Λανς και 1-1 κόντρα στη Σλάβια!
23:28 | 10.09.2026
69'

Αναμπουμπούλα στην άμυνα της Σαμπάχ, με τον Μαρτίνες να σκοράρει με προβολή σε κενή εστία

23:26 | 10.09.2026
Τέταρτο γκολ για τη Γιουνάιτεντ!
23:25 | 10.09.2026
Η κόκκινη κάρτα στη Σλάβια με τον Φωτιά να χάνει τη φάση και το VAR να τον διορθώνει!
23:24 | 10.09.2026
Το γκολ της Σλάβια για το 1-0 με 10 παίκτες κόντρα στη Λανς!
23:24 | 10.09.2026
Το γκολ του Μουσιάλα για το 1-0 της Μπάγερν!
23:23 | 10.09.2026
60'

Ο Χάρι Κέιν με κεφαλιά μετά από ασίστ του Ολίσε, έκανε το 2-0 για την Μπάγερν Μονάχου

23:21 | 10.09.2026
Δεύτερο γκολ για την Μπάγερν!
23:20 | 10.09.2026
58'

Ο Μαξίμοβιτς μείωσε το σκορ για τη Λειψία σε 3-1

23:16 | 10.09.2026
Γκολ για τη Λειψία!
23:15 | 10.09.2026
54'

Από ωραίο άνοιγμα του Δουβίκα και ιδανική κάθετη πάσα, ο Ντιαό έφυγε στην αντεπίθεση και σκόραρε το 3-0 για την ιταλική ομάδα στο ματς

23:13 | 10.09.2026
Τρίτο γκολ η Κόμο!
23:13 | 10.09.2026
52'

Ο Στουρμ με ένα φοβερό σουτ, άνοιξε το σκορ για τη Σλάβια, λίγα λεπτά αφού έμεινε με 10 παίκτες για κόκκινη κάρτα και αποβλή του Κονέσνι

23:12 | 10.09.2026
Γκολ για τη Σλάβια Πράγας!
23:10 | 10.09.2026
47'

Ο Μουσιάλα έλυσε το... γόρδιο δεσμό για την Μπάγερν Μονάχου κόντρα στην Μπόντο Γκλιμτ

23:08 | 10.09.2026
Γκολ για την Μπάγερν Μονάχου!
22:58 | 10.09.2026
Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο σε όλα τα παιχνίδια
22:56 | 10.09.2026
Το 3-0 του Σέσκο για τη Γιουνάιτεντ!
22:55 | 10.09.2026
Το γκολ του Φερνάντες για το 2-0 της Γιουνάιτεντ!
22:52 | 10.09.2026
Ημίχρονο σε όλα τα ματς
22:50 | 10.09.2026
Το γκολ του Δουβίκα!
22:49 | 10.09.2026
45'

Ασταμάτητη η Γιουνάιτεντ, σκόραρε και με τον Σέσκο για το 3-0 κόντρα στην αδύναμη Σαμπάχ πριν το ημίχρονο

22:49 | 10.09.2026
Τρίτο γκολ για τη Γιουνάιτεντ!
22:47 | 10.09.2026
42'

Ο Μπρούνο Φερνάντες με σουτ από κοντά έκανε το 2-0 για τη Γιουνάιτεντ

22:45 | 10.09.2026
Δεύτερο γκολ για τη Γιουνάιτεντ!
22:42 | 10.09.2026
Το γκολ του Κούνια για το 1-0 της Γιουνάιτεντ!
22:41 | 10.09.2026
38'

Ο Δουβίκας έφυγε στην πλάτη της άμυνας και τελείωσε ιδανικά τη φάση με πλασέ στο τετ-α-τετ, για το 2-0 της Κόμο στο ματς

22:30 | 10.09.2026
Δεύτερο γκολ για την Κόμο! Σκόρερ ο Δουβίκας!
22:29 | 10.09.2026
26'

Ωραία επιθετική ανάπτυξη της Γιουνάιτεντ με τον Κούνια να πλασάρει από κοντά για το 1-0 στο ματς με τη Σαμπάχ

22:27 | 10.09.2026
Γκολ η Γιουνάιτεντ!
22:19 | 10.09.2026
Μία ευκαιρία του Δουβίκα και το γκολ του Μπατούρινα για την Κόμο!
22:18 | 10.09.2026
15'

Ο Μπαρούρινα με διπλή προσπάθεια μέσα από την περιοχή, έκανε το 1-0 για την Κόμο κόντρα στη Λειψία

22:13 | 10.09.2026
Γκολ για την Κόμο!
22:11 | 10.09.2026

Πρώτο 10λεπτο χωρίς γκολ στα τέσσερα γήπεδα

22:06 | 10.09.2026

Φοβερό κορεό στο Κόμο, για το πρώτο παιχνίδι της ομάδας στο Champions League

Soccer Football - UEFA Champions League - Como v RB Leipzig - Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italy - September 10, 2026 General view as players line up before the match REUTERS/Matteo Ciambelli
22:03 | 10.09.2026
Ξεκίνησαν όλα τα ματς!
21:48 | 10.09.2026

Όλα έτοιμα για τη σέντρα στα τέσσερα ματς

21:37 | 10.09.2026

Ακολουθούν τα παιχνίδια των 22:00, έχοντας και ελληνικό... χρώμα, αφού ο Τάσος Δουβίκας θα ξεκινήσει βασικός για την Κόμο κόντρα στη Λειψία

21:37 | 10.09.2026
Τελικό σκορ: Φενέρμπαχτσε - Ρόμα 1-1
21:34 | 10.09.2026
Τελικό σκορ: Αϊντχόφεν - Σαχτάρ 1-1
21:33 | 10.09.2026

Δύο λεπτά ο έξτρα χρόνος στην Ολλανδία

21:27 | 10.09.2026

Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις στην Τουρκία

21:22 | 10.09.2026

Πολλές κίτρινες κάρτες και στα δύο ματς, 7 ήδη στην Ολλανδία και 5 στην Τουρκία, αφού το σκληρό παιχνίδι κυριάρχησε σε αμφότερα τα ματς

21:14 | 10.09.2026
80'

Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, με ισόπαλο αποτέλεσμα και στα δύο ματς

21:10 | 10.09.2026
70'

Δόθηκε πέναλτι στον Ντιμπάλα στο Φενέρ - Ρόμα, αλλά το VAR έδειξε ότι το μαρκάρισμα ήταν εκτός περιοχής

21:04 | 10.09.2026
67'

Ωραίο σουτ του Μάλεν για τη Ρόμα, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ

21:03 | 10.09.2026
Και το 1-1 της Αϊντχόφεν!
20:58 | 10.09.2026
Το 1-1 της Φενέρ!
20:53 | 10.09.2026
51'

Ο Μουρίκι έχασε τετ-α-τετ για τη Φενέρμπαχτσε, που θα μπορούσε σε αυτή τη φάση να φθάσει στην ανατροπή

20:52 | 10.09.2026
49'

Άψογο πλασέ του Ντεστ με τη μία μέσα από την περιοχή για το 1-1 της Αϊντχόφεν κόντρα στη Σαχτάρ

20:52 | 10.09.2026
Γκολ και για την Αϊντχόφεν!
20:51 | 10.09.2026
47'

Ωραία κάθετη πάσα στον Μπράουν και άψογο "τσίμπημα" της μπάλας από τον επιθετικό της Φενέρ για το 1-1 κόντρα στη Ρόμα

20:49 | 10.09.2026
Γκολ η Φενέρμπαχτσε!
20:48 | 10.09.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο και στα δύο ματς!
20:38 | 10.09.2026
Το γκολ της Σαχτάρ!
20:34 | 10.09.2026
Το γκολ της Ρόμα!
20:34 | 10.09.2026
Ημίχρονο και στα δύο γήπεδα!
20:32 | 10.09.2026
45+1'

Εξαιρετική ενέργεια του Μεντόζα από αριστερά, μπήκε στην περιοχή και σούταρε με το δεξί στην απέναντι γωνία, για το 1-0 της Σαχτάρ στην έδρα της Αϊντχόφεν

20:26 | 10.09.2026
Γκολ για τη Σαχτάρ!
20:25 | 10.09.2026
39'

Ωραίο διαγώνιο σουτ του Κριστάντε για τη Ρόμα, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-0 των Ρωμαίων στην έδρα της Φενέρμπαχτσε

20:23 | 10.09.2026
Γκολ για τη Ρόμα!
20:17 | 10.09.2026
35'

Φοβερή εκτέλεση φάουλ του Σάνο, αλλα ο Ρίζνικ απέκρουσε για τη Σαχτάρ

20:13 | 10.09.2026
20:10 | 10.09.2026
25'

Η Αϊντχόφεν πιέζει τη Σαχτάρ, αλλά δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει σημαντική φάση για γκολ

20:02 | 10.09.2026
21'

Καλό σουτ του Ντιμπάλα για τη Ρόμα, απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Φενέρμπαχτσε

19:58 | 10.09.2026
12'

Συνεχόμενα σουτ από Μπαχτούτ και Αρκτούκογλου, αλλά ο τερματοφύλακας της Ρόμα απέκρουσε αμφότερα

19:55 | 10.09.2026

Εντυπωσιακό κορεό στην Τουρκία

 

Soccer Football - UEFA Champions League - Fenerbahce v AS Roma - Sukru Saracoglu Stadium, Istanbul, Turkey - September 10, 2026 Fenerbahce display a tifo inside the stadium before the match REUTERS/Umit Bektas
19:48 | 10.09.2026
5'

Πρώτη καλή στιγμή για την Αϊντχόφεν κόντρα στη Σαχτάρ, με ένα άστοχο σουτ του Πέρισιτς

19:45 | 10.09.2026
Ξεκίνησαν τα ματς!
19:45 | 10.09.2026

Ενός λεπτού σιγή για τα θύματα στο Νεπάλ

19:42 | 10.09.2026

Έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο οι ομάδες και είναι όλα έτοιμα για τη σέντρα και στα δύο γήπεδα

19:38 | 10.09.2026

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είναι στον πάγκο για τη Ρόμα στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε

19:38 | 10.09.2026
Η βαθμολογία της League Phase

 

  1. Παρί Σεν Ζερμέν 3 (6-1)
  2. Μπαρτσελόνα 3 (5-1)
  3. Στουτγκάρδη 3 (3-1)
  4. Σπόρτινγκ 3 (3-1)
  5. Μάντσεστερ Σίτι 3 (2-0)
  6. Μπέτις 3 (3-2)
  7. Ντόρτμουντ 3 (3-2)
  8. Άστον Βίλα 3 (3-2)
  9. Λίβερπουλ 3 (2-1)
  10. Ρεάλ Μαδρίτης 3 (2-1)
  11. Άρσεναλ 3 (1-0)
  12. ΑΕΚ 3 (1-0)
  13. Μπάγερν 0 (0-0)
  14. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0 (0-0)
  15. Λειψία 0 (0-0)
  16. Ρόμα 0 (0-0)
  17. Φενέρμπαχτσε 0 (0-0)
  18. Αϊντχόφεν 0 (0-0)
  19. Σαχτάρ Ντόνετσκ 0 (0-0)
  20. Κόμο 0 (0-0)
  21. Μπόντο/Γκλιμτ 0 (0-0)
  22. Σλάβια Πράγας 0 (0-0)
  23. Λανς 0 (0-0)
  24. Σαμπάχ 0 (0-0)
  25. Βιγιαρεάλ 0 (2-3)
  26. Λιλ 0 (2-3)
  27. Κλαμπ Μπριζ 0 (2-3)
  28. Ίντερ 0 (1-2)
  29. Ατλέτικο Μαδρίτης 0 (1-2)
  30. Νάπολι 0 (0-1)
  31. ΛΑΣΚ 0 (0-1)
  32. Βίκινγκ 0 (1-3)
  33. Γαλατασαράι 0 (1-3)
  34. Πόρτο 0 (0-2)
  35. Φέγενορντ 0 (1-5)
  36. Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 (1-6)
19:35 | 10.09.2026
Τα πρώτα αποτελέσματα της πρεμιέρας


Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ – ΛΑΣΚ 1-0
Κλαμπ Μπρίζ – Άστον Βίλα 2-3
Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ 2-1
Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ 3-2
Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι 0-2
Λιλ – Μπέτις 2-3

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

Μπαρτσελόνα – Φέγενορντ 5-1
Στουτγκάρδη – Βίκινγκ 3-1
Νάπολι – Άρσεναλ 0-1
Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1
Παρί Σεν Ζερμέν – Σλόβαν Μπρατισλάβας 6-1
Σπόρτινγκ – Γαλατάσαραϊ 3-1

19:34 | 10.09.2026

Θα ακολουθήσουν στις 22:00 τα Μπάγερν Μονάχου - Μπόντο/Γκλιμτ, Σλάβια Πράγας - Λανς, Κόμο - Λειψία και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σαμπάχ

19:31 | 10.09.2026

Η αρχή γίνεται με τα Φενέρμπαχτσε - Ρόμα και Αϊντχόφεν - Σαχτάρ στις 19:45

19:30 | 10.09.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τα παιχνίδια της τρίτης ημέρας της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League

19:30 | 10.09.2026
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