Champions League: Νίκες για Λανς, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπάγερν Μονάχου και Κόμο, μετά τις ισοπαλίες στα Φενέρμπαχτσε – Ρόμα και Αϊντχόφεν – Σαχτάρ

Έπεσε η αυλαία στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League με τα Φενέρμπαχτσε – Ρόμα 1-1, Αϊντχόφεν – Σαχτάρ1-1, Μπάγερν Μονάχου – Μπόντο Γκλιμτ 5-0, Σλάβια Πράγας – Λανς 2-3, Κόμο – Λειψία 4-1 και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σαμπάχ 4-0.
Μπάγερν Μονάχου - Μπόντο/Γκλιμτ 5-0
Σλάβια Πράγας - Λανς 2-3
Κόμο - Λειψία 4-1
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σαμπάχ 4-0
Φενέρμπαχτσε - Ρόμα 1-1
Αϊντχόφεν - Σαχτάρ 1-1
Νίκες για Λανς, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπάγερν Μονάχου και Κόμο, μετά τις ισοπαλίες στα Φενέρ - Ρόμα και Αϊντχόφεν - Σαχτάρ
Ο Ολίσε με το δεύτερο προσωπικό του γκολ, διαμόρφωσε το 5-0 στο ματς της Μπάγερν με την Μπόντο
Ο Αγκιλάρ πέτυχε το τρίτο γκολ της Λανς που έφερε... τούμπα το ματς στην έδρα της Σλάβια Πράγας
Ο Τούβιν ισοφάρισε ξανά το ματς για τη Λανς
Ασίστ του Παζ και γκολ του Περόνε για το 4-1 της Κόμο στο ματς
Παρότι αγωνίζεται με 10 παίκτες η Σλάβια βρήκε και δεύτερο γκολ, με νέο φοβερό σουτ του Στουρμ
Αδιανόητο σουτ του Ολίσε από πολύ μακριά για το 4-0 της Μπάγερν στο ματς
Φοβερό σουτ του Ντέιβις για το 3-0 της Μπάγερν κόντρα στην Μπόντο Γκλιμτ
Συνεχόμενα σουτ από τη Λανς με τον Ζιμά να σκοράρει και να ισοφαρίζει για τη Λανς κόντρα στους 10 παίκτες της Σλάβια
Αναμπουμπούλα στην άμυνα της Σαμπάχ, με τον Μαρτίνες να σκοράρει με προβολή σε κενή εστία
Ο Χάρι Κέιν με κεφαλιά μετά από ασίστ του Ολίσε, έκανε το 2-0 για την Μπάγερν Μονάχου
Ο Μαξίμοβιτς μείωσε το σκορ για τη Λειψία σε 3-1
Από ωραίο άνοιγμα του Δουβίκα και ιδανική κάθετη πάσα, ο Ντιαό έφυγε στην αντεπίθεση και σκόραρε το 3-0 για την ιταλική ομάδα στο ματς
Ο Στουρμ με ένα φοβερό σουτ, άνοιξε το σκορ για τη Σλάβια, λίγα λεπτά αφού έμεινε με 10 παίκτες για κόκκινη κάρτα και αποβλή του Κονέσνι
Ο Μουσιάλα έλυσε το... γόρδιο δεσμό για την Μπάγερν Μονάχου κόντρα στην Μπόντο Γκλιμτ
Ασταμάτητη η Γιουνάιτεντ, σκόραρε και με τον Σέσκο για το 3-0 κόντρα στην αδύναμη Σαμπάχ πριν το ημίχρονο
Ο Μπρούνο Φερνάντες με σουτ από κοντά έκανε το 2-0 για τη Γιουνάιτεντ
Ο Δουβίκας έφυγε στην πλάτη της άμυνας και τελείωσε ιδανικά τη φάση με πλασέ στο τετ-α-τετ, για το 2-0 της Κόμο στο ματς
Ωραία επιθετική ανάπτυξη της Γιουνάιτεντ με τον Κούνια να πλασάρει από κοντά για το 1-0 στο ματς με τη Σαμπάχ
Ο Μπαρούρινα με διπλή προσπάθεια μέσα από την περιοχή, έκανε το 1-0 για την Κόμο κόντρα στη Λειψία
Πρώτο 10λεπτο χωρίς γκολ στα τέσσερα γήπεδα
Φοβερό κορεό στο Κόμο, για το πρώτο παιχνίδι της ομάδας στο Champions League
Όλα έτοιμα για τη σέντρα στα τέσσερα ματς
Ακολουθούν τα παιχνίδια των 22:00, έχοντας και ελληνικό... χρώμα, αφού ο Τάσος Δουβίκας θα ξεκινήσει βασικός για την Κόμο κόντρα στη Λειψία
Δύο λεπτά ο έξτρα χρόνος στην Ολλανδία
Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις στην Τουρκία
Πολλές κίτρινες κάρτες και στα δύο ματς, 7 ήδη στην Ολλανδία και 5 στην Τουρκία, αφού το σκληρό παιχνίδι κυριάρχησε σε αμφότερα τα ματς
Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, με ισόπαλο αποτέλεσμα και στα δύο ματς
Δόθηκε πέναλτι στον Ντιμπάλα στο Φενέρ - Ρόμα, αλλά το VAR έδειξε ότι το μαρκάρισμα ήταν εκτός περιοχής
Ωραίο σουτ του Μάλεν για τη Ρόμα, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ
Ο Μουρίκι έχασε τετ-α-τετ για τη Φενέρμπαχτσε, που θα μπορούσε σε αυτή τη φάση να φθάσει στην ανατροπή
Άψογο πλασέ του Ντεστ με τη μία μέσα από την περιοχή για το 1-1 της Αϊντχόφεν κόντρα στη Σαχτάρ
Ωραία κάθετη πάσα στον Μπράουν και άψογο "τσίμπημα" της μπάλας από τον επιθετικό της Φενέρ για το 1-1 κόντρα στη Ρόμα
Εξαιρετική ενέργεια του Μεντόζα από αριστερά, μπήκε στην περιοχή και σούταρε με το δεξί στην απέναντι γωνία, για το 1-0 της Σαχτάρ στην έδρα της Αϊντχόφεν
Ωραίο διαγώνιο σουτ του Κριστάντε για τη Ρόμα, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-0 των Ρωμαίων στην έδρα της Φενέρμπαχτσε
Φοβερή εκτέλεση φάουλ του Σάνο, αλλα ο Ρίζνικ απέκρουσε για τη Σαχτάρ
Η Αϊντχόφεν πιέζει τη Σαχτάρ, αλλά δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει σημαντική φάση για γκολ
Καλό σουτ του Ντιμπάλα για τη Ρόμα, απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Φενέρμπαχτσε
Συνεχόμενα σουτ από Μπαχτούτ και Αρκτούκογλου, αλλά ο τερματοφύλακας της Ρόμα απέκρουσε αμφότερα
Εντυπωσιακό κορεό στην Τουρκία
Πρώτη καλή στιγμή για την Αϊντχόφεν κόντρα στη Σαχτάρ, με ένα άστοχο σουτ του Πέρισιτς
Ενός λεπτού σιγή για τα θύματα στο Νεπάλ
Έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο οι ομάδες και είναι όλα έτοιμα για τη σέντρα και στα δύο γήπεδα
Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είναι στον πάγκο για τη Ρόμα στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε
- Παρί Σεν Ζερμέν 3 (6-1)
- Μπαρτσελόνα 3 (5-1)
- Στουτγκάρδη 3 (3-1)
- Σπόρτινγκ 3 (3-1)
- Μάντσεστερ Σίτι 3 (2-0)
- Μπέτις 3 (3-2)
- Ντόρτμουντ 3 (3-2)
- Άστον Βίλα 3 (3-2)
- Λίβερπουλ 3 (2-1)
- Ρεάλ Μαδρίτης 3 (2-1)
- Άρσεναλ 3 (1-0)
- ΑΕΚ 3 (1-0)
- Μπάγερν 0 (0-0)
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0 (0-0)
- Λειψία 0 (0-0)
- Ρόμα 0 (0-0)
- Φενέρμπαχτσε 0 (0-0)
- Αϊντχόφεν 0 (0-0)
- Σαχτάρ Ντόνετσκ 0 (0-0)
- Κόμο 0 (0-0)
- Μπόντο/Γκλιμτ 0 (0-0)
- Σλάβια Πράγας 0 (0-0)
- Λανς 0 (0-0)
- Σαμπάχ 0 (0-0)
- Βιγιαρεάλ 0 (2-3)
- Λιλ 0 (2-3)
- Κλαμπ Μπριζ 0 (2-3)
- Ίντερ 0 (1-2)
- Ατλέτικο Μαδρίτης 0 (1-2)
- Νάπολι 0 (0-1)
- ΛΑΣΚ 0 (0-1)
- Βίκινγκ 0 (1-3)
- Γαλατασαράι 0 (1-3)
- Πόρτο 0 (0-2)
- Φέγενορντ 0 (1-5)
- Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 (1-6)
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου
ΑΕΚ – ΛΑΣΚ 1-0
Κλαμπ Μπρίζ – Άστον Βίλα 2-3
Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ 2-1
Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ 3-2
Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι 0-2
Λιλ – Μπέτις 2-3
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου
Μπαρτσελόνα – Φέγενορντ 5-1
Στουτγκάρδη – Βίκινγκ 3-1
Νάπολι – Άρσεναλ 0-1
Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1
Παρί Σεν Ζερμέν – Σλόβαν Μπρατισλάβας 6-1
Σπόρτινγκ – Γαλατάσαραϊ 3-1
Θα ακολουθήσουν στις 22:00 τα Μπάγερν Μονάχου - Μπόντο/Γκλιμτ, Σλάβια Πράγας - Λανς, Κόμο - Λειψία και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σαμπάχ
Η αρχή γίνεται με τα Φενέρμπαχτσε - Ρόμα και Αϊντχόφεν - Σαχτάρ στις 19:45
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τα παιχνίδια της τρίτης ημέρας της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League