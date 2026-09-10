Champions League: Νίκες για Λανς, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπάγερν Μονάχου και Κόμο, μετά τις ισοπαλίες στα Φενέρμπαχτσε – Ρόμα και Αϊντχόφεν – Σαχτάρ

23:15 10.09.26

Με δέκα παίκτες η Κηφισιά από το 63' για δεύτερη κίτρινη του Ζολιμπουά - Αρκετές αμφισβητούμενες φάσεις στο ΟΑΚΑ με τον Ματσούκα να παίρνει κακό βαθμό