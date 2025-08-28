Champions League: Ο Τζόλης γιόρτασε με συρτάκι στα αποδυτήρια τη μεγάλη πρόκριση της Μπριζ

Καταιγιστική ήταν η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη με τον Έλληνα άσο να έχει μεγάλη συνεισφορά στην νίκη – πρόκριση της ομάδας του με 6-0 απέναντι στην Ρέιντζερς παίρνοντας το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League.

Ο Χρήστος Τζόλης είχε μεγάλη συμμετοχή στην πρόκριση της Μπριζ στα… αστέρια του Champions League, καθώς σημείωσε ένα γκολ, ενώ είχε και μια ασίστ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης επικράτησε χαμός στα αποδυτήρια της Μπριζ με τους ανθρώπους της ομάδας να ευχαριστούν τον Τζόλη για την βοήθεια που προσέφερε με ένα άκρως ελληνικό τρόπο.

Εβαλαν στα αποδυτήρια το περίφημο συρτάκι, με τον 23χρονο να χορεύει και το βίντεο να ανεβαίνει στα social media της Μπριζ.

Στην λεζάντα του βίντεο οι Βέλγοι γράφουν την λέξη six-taki που παραπέμπει φυσικά στο δικό μας συρτάκι!

Να σημειωθεί ότι η Μπριζ προκρίθηκε στη League Phase του Champions League με συνολικό σκορ 9-1 απέναντι στη Ρέιντζερς.