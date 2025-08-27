Champions League: Οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού και τα γκρουπ δυναμικότητας

Η προκριματική φάση του Champions League ολοκληρώθηκε και πλέον οι 36 ομάδες που θα συμμετάσχουν στη φετινή League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης είναι γνωστές. Το γκρουπ δυναμικότητας του Ολυμπιακού και οι πιθανοί αντίπαλοι των Πειραιωτών.

Οι τελευταίες θέσεις για την League Phase του Champions League σφραγίστηκαν με τις Μπενφίκα, Κοπεγχάγη, Καραμπάγκ και Κλαμπ Μπριζ, να κλείνουν από ένα εισιτήριο για την συμμετοχή τους στα «αστέρια». Εκεί που ήδη βρίσκεται ο Ολυμπιακός ο οποίος λόγω της κατάκτησης του πρωταθλήματος αλλά και της ευρωπαϊκής του συγκομιδής είχε εξασφαλίσει την απευθείας συμμετοχή του.

Οι Πειραιώτες θα παίξουν για πρώτη φορά στο νέοι Champions League, στο οποίο δεν υπάρχουν όμιλοι, αλλά ένας ενιαίος βαθμολογικός πίνακας, από τον οποίο οι οκτώ πρώτοι προκρίνονται απευθείας στους «16», ενώ από την 9η έως και την 24η θέση οι ομάδες θα δώσουν αγώνες πλέι οφ για να συμπληρωθούν οι ομάδες των νοκ – άουτ.

Στην League Phase κάθε ομάδα θα δώσει από οκτώ αγώνες, αντιμετωπίζοντας διαφορετικούς αντιπάλους, εντός και εκτός έδρας. Οι «ερυθρόλευκοι» τοποθετήθηκαν στο 3ο γκρουπ δυναμικότητας, κάτι που σημαίνει πως θα κληρωθούν με δύο ομάδες από το 1ο, δύο από το 2ο και μία από το 4ο γκρουπ, με έναν περιορισμό: δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν περισσότερες από δύο ομάδες από την ίδια χώρα.

Η κλήρωση είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Πέμπτης 28 Αυγούστου, στις 19:00 και η μετάδοση της κλήρωσης θα γίνει από το COSMOTE SPORT 1 HD, αλλά και το MEGA.

Τα γκρουπ δυναμικότητας στη League Phase του Champions League

1ο γκρουπ: Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ, Σίτι, Μπάγερν, Λίβερπουλ, Ίντερ, Τσέλσι, Ντόρτμουντ, Μπαρτσελόνα

2ο γκρουπ: Άρσεναλ, Λεβερκούζεν, Ατλέτικο, Αταλάντα, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Άιντραχτ, Μπενφίκα, Μπριζ

3ο γκρουπ: Τότεναμ, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Νάπολι, Ολυμπιακός, Σπόρτινγκ, Σλάβια Πράγας, Μπόντο Γκλιμτ, Μαρσέιγ

4ο γκρουπ: Κοπεγχάγη, Μονακό, Γαλατασαράι, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Καραμπάγκ, Αθλέτικ, Νιουκάστλ, Καϊράτ, Πάφος

Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase

16-18 Σεπτεμβρίου 2025: 1η αγωνιστική

30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2025: 2η αγωνιστική

21-22 Οκτωβρίου 2025: 3η αγωνιστική

4-5 Νοεμβρίου 2025: 4η αγωνιστική

25-26 Νοεμβρίου 2025: 5η αγωνιστική

9-10 Δεκεμβρίου 2025: 6η αγωνιστική

20-21 Ιανουαρίου 2026: 7η αγωνιστική

28 Ιανουαρίου 2026: 8η αγωνιστική