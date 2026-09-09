Αθλητικά

Champions League: Πάρτι της Παρί επί της Σλόβαν, σπουδαία νίκη της Άρσεναλ στη Νάπολη και μεγάλη ανατροπή της Λίβερπουλ κόντρα στην Ατλέτικο

Σπουδαίες μάχες με πολλά γκολ και ανατροπές στη δεύτερη βραδιά της πρώτης αγωνιστικής της League Phase
Ανανεώθηκε πριν 40 λεπτά
Ο Σομποζλάι
Ο Σομποζλάι πανηγυρίζει/ REUTERS/Phil Noble
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Η δεύτερη βραδιά της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε με πολλά γκολ και πλούσιο θέαμα. Η Λίβερπουλ νίκησε με ανατροπή την Ατλέτικο και η Άρσεναλ με ασίστ του Τζόλη απέδρασε από την έδρα της Νάπολι.

19:30 | 09.09.2026
Οι αγώνες της βραδιάς

Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης: 2-1 τελικό σκορ

Νάπολι – Άρσεναλ: 0-1 τελικό σκορ

Παρί Σεν Ζερμέν – Σλόβαν Μπρατισλάβας: 6-1 τελικό σκορ

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Γαλατασαράι: 3-1 τελικό σκορ

Μπαρτσελόνα – Φέγενορντ: 5-1 τελικό σκορ

Στουτγκάρδη – Βίκινγκ: 3-1 τελικό σκορ

 

23:58 | 09.09.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
Ο ΜακΆλιστερ
Champions League: Η Λίβερπουλ νίκησε 2-1 με ανατροπή την Ατλέτικο, πεντάρα της Παρί στη Σλόβαν – Η βαθμολογία της League Phase
Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έκανε την ανατροπή και νίκησε 3-1 τη Γαλατασαράι
23:58 | 09.09.2026
Οι παίκτες της Άρσεναλ
Νάπολι – Άρσεναλ 0-1: Οι Λονδρέζοι με ασίστ του Τζόλη και εκτελεστή τον Έντεγκαρντ «απέδρασαν» από το «Μαραντόνα»
Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός πέρασε ως αλλαγή στο 66' και έκανε τη διαφορά για την Άρσεναλ
23:58 | 09.09.2026
Τέλος σε όλα τα ματς με νίκες για Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Παρί, Σπόρτινγκ, Μπαρτσελόνα και Στουτγκάρδη
23:56 | 09.09.2026
Τέλος και στη Λισαβόνα, νίκη με 3-1 για την Σπόρτινγκ επί της Γαλατσαράι
23:55 | 09.09.2026
Νίκη και για την Άρσεναλ με ασίστ του Τζόλη στην έδρα της Νάπολι
23:53 | 09.09.2026
Μεγάλη νίκη της Λίβερπουλ με 2-1 επί της Ατλέτικο
23:52 | 09.09.2026
Τέλος στο Παρίσι, νίκη για την Παρί 6-1 επί της Σλόβαν
23:49 | 09.09.2026
23:48 | 09.09.2026
Ο Ρουίθ έκανε το 6-1 για την Παρί
23:26 | 09.09.2026
Γκολ για τη Άρσεναλ με τον Έντεγκαρντ, 1-0 το σκορ κόντρα στη Νάπολι, ασίστ ο Τζόλης στο γκολ
23:20 | 09.09.2026
Γκολλ για την Σπόρτινγκ με απίθανο φάουλ του Σαλαζάρ, 3-1 το σκορ
23:17 | 09.09.2026
Γκολ για την Σπόρτινκ με πέναλτι του Σουάρες, 2-1 κόντρα στη Γαλατασαράι
23:08 | 09.09.2026
Χατ τρικ ο Φεράν Τόρες, 5-0 η Παρί τη Σλόβαν
23:06 | 09.09.2026
Γκοολ για τη Λίβερπουλ με κεραυνό του ΜακΆλιστερ, 2-1 το σκορ
23:06 | 09.09.2026
Γκολ για την Παρί με τον Φεράν Τόρες, 4-0 τη Σλόβαν
22:34 | 09.09.2026
Η Λίβερπουλ ισοφάρισε σε 1-1
22:33 | 09.09.2026
Γκολλ για την Παρί Σεν Ζερμέν, 3-0 με τον Φεράν Τόρες
22:28 | 09.09.2026
Γκοολ για την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, 1-1 κόντρα στη Γαλατασαράι

Ο Κατάμο έφερε στα ίσα το ματς

22:25 | 09.09.2026
Γκοολ για την Παρί, ξανά ο Ντεμπελέ, 2-0 κόντρα στη Σλόβαν

Με κοντινή κεφαλιά σκόραρε ο Γάλλος

22:20 | 09.09.2026
22:19 | 09.09.2026
Γκοολ για την Ατλέτικο κόντρα στη Λίβερπουλ, 0-1 το σκορ

Ο Γιορέντε νίκησε τον Άλισον στο τετ α τετ

22:07 | 09.09.2026
Γκολ για την Παρί Σεν Ζερμέν με τον Ντεμπελέ, 1-0 κόντρα στη Σλόβαν

Ο Γάλλος πήρε το ριμπάουντ από το δοκάρι του Μέντες και σκόραρε

22:07 | 09.09.2026
Γκολ για τη Γαλατασαράι, 1-0 στην έδρα της Σπόρτινγκ με τον Τορέιρα
22:05 | 09.09.2026
22:03 | 09.09.2026
22:02 | 09.09.2026
Ξεκίνησαν τα ματς
21:55 | 09.09.2026
Να θυμίσουμε ότι ο Βαγιαννίδης ξεκινά βασικός στο Σπόρτινγκ - Γαλατασαράι, αναπληρωματικός ο Ιωαννίδης

Στον πάγκο ο Τζόλης στο Νάπολι - Άρσεναλ

21:54 | 09.09.2026
Η δράση συνεχίζεται με ελληνικό ενδιαφέρον και το μεγάλο ματς της Λίβερπουλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης
21:43 | 09.09.2026
Τέλος και στα δύο ματς, νίκες για Μπαρτσελόνα και Στουτγκάρδη
Ο Ραφίνια
Champions League: Η Μπάρτσελονα διέλυσε 5-1 τη Φέγενορντ με τρομερό Ραφίνια, άνετη νίκη με 3-1 για τη Στουτγκάρδη κόντρα στη Βίκινγκ
Πρώτο τρίποντο για Μπαρτσελόνα και Στουτγκάρδη στη League Phase
21:23 | 09.09.2026
Κι άλλο γκολ στο Καμπ Νου, 5-1 για την Μπαρτσελόνα με τον Ζεσούς
21:15 | 09.09.2026
Γκολ για την Μπαρτσελόνα με απευθείας φάουλ του Γιαμάλ, 4-0 κόντρα στη Φέγενορντ
21:11 | 09.09.2026
21:11 | 09.09.2026
Οι ενδεκάδες στο Παρί - Σλόβαν Μπρατισλάβας, βασικός ο Σπόραρ

Πάρι Σεν Ζερμέν: Σαφόνοβ, Χακίμι, Ζαμπάρνι, Πάτσο, Μέντες, Ρουίθ, Βιτίνια, Φερνάντεθ, Ακλιούς, Ντεμπελέ, Φεράν Τόρες

Σλόβαν Μπρατισλάβας: Τάκατς, Μπάιριτς, Ιμπραΐμ Καμαρά, Μάρκοβιτς, Ποκόρνι, Μπλάκμαν, Κρουζ, Μαρτίνες, Μπαρσεγκιάν, Σπόραρ.

21:10 | 09.09.2026
Στον πάγκο ο Τσιμίκας στο Λίβερπουλ - Ατλέτικο

Λίβερπουλ: Άλισον, Αραούχο, Ζακέ, Φαν Ντάικ, Κέρκεζ, Μακ Άλιστερ, Σομποσλάι, Βιρτς, Ενγκουμόα, Μπαρκολά, Ίσακ

Ατλέτικο Μαδρίτης: Όμπλακ, Πουμπίλ, Γιορέντε, Χάντσκο, Ρομέρο, Κόκε, Μπάριος, Σιμεόνε, Μπαένα, Κανγκ Ιν Λι, Άλβαρες

21:05 | 09.09.2026
Ακυρώθηκε το γκολ της Φέγενορντ για οφσάιντ
21:03 | 09.09.2026
Η Φέγενορντ μείωσε σε 3-1 με τον Νάτσο
20:54 | 09.09.2026
Γκοολ για την Μπαρτσελόνα, 3-0 και πάλι με τον Ραφίνια
20:53 | 09.09.2026
Βασικός ο Βαγιαννίδης στο Σπόρτινγκ - Γαλατασαράι , αναπληρωματικός ο Ιωαννίδης

Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Ρουί Σίλβα, Αλτιμίρα, Κουαρέσμα, Γκιλιέρμα, Ινάσιο, Αραούχο, Σαλασάρ, Βαγιαννίδης, Κατάμο, Ντουμπιά, Σουάρες

Γαλατασαράι: Τσακίρ, Γιάκομπς, Σάντσες, Σάλαϊ, Σάρα, Ακγκούν, Μπατράκοβ, Τορέιρα, Ελμάλι, Σανέ, Αλπέρ Γιλμάζ.

20:48 | 09.09.2026
Στον πάγκο ο Τζόλης στο Νάπολι - Άρσεναλ

Νάπολι: Μερέτ, Ραχμάνι, Ολιβέρα, Μαρίν, Ντι Λορέντζο, Γκίλμουρ, Ντε Μπρόινε, Λομπότκα, Άλισον Σάντος, Πολιτάνο, Χόιλουντ

Άρσεναλ: Ραγιά, Γκάμπριελ, Γουάιτ, Ινκαπιέ, Κόνσα, Έντεγκααρντ, Ράις, Μερίνο, Έζε, Σάκα, Γκιόκερες.

20:34 | 09.09.2026
20:23 | 09.09.2026
Ημίχρονο και στα δύο ματς
20:23 | 09.09.2026
20:23 | 09.09.2026
20:22 | 09.09.2026
20:19 | 09.09.2026
20:13 | 09.09.2026
Κι άλλο γκολ στη Γερμανία, 3-1 η Στουγκάρδη τη Βίκινγκ

Τρομερό χατ τρικ του Ντεμίροβιτς μέσα σε 12 λεπτά

20:09 | 09.09.2026
Τρομερό ματς στη Γερμανία, η Στουτγκάρδη πήρε ξανά προβάδισμα στο σκορ, 2-1 ενάντια στη Βίκινγκ
20:09 | 09.09.2026
Γκολ για την Μπαρτσελόνα με τον Αντεγέμι, 2-0 το σκορ
20:06 | 09.09.2026
Η Βίκινγκ απάντησε άμεσα και έφερε στα ίσα το ματς στη Στουτγκάρδη, 1-1 το σκορ
20:04 | 09.09.2026
Γκολ για τη Στουτγκάρδη, 1-0 κόντρα στη Βίκινγκ
19:53 | 09.09.2026
19:53 | 09.09.2026
19:50 | 09.09.2026
19:48 | 09.09.2026
Τρομερό γκολ του Ραφίνια, 1-0 η Μπαρτσελόνα κόντρα στη Φέγενορντ
19:46 | 09.09.2026
Ξεκίνησαν τα πρώτα ματς της βραδιάς
19:46 | 09.09.2026
Έντονη φαίνεται από την τηλεοπτική μετάδοση να είναι η βροχή στη Βαρκελώνη
19:41 | 09.09.2026
Οι δύο ομάδες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
19:40 | 09.09.2026
Οι ενδεκάδες στο Στουτγκάρδη - Βίκινγκ

Στουτγκάρδη: Μπρέντλοβ, Γελτς, Λέβελινγκ, Σαμπό, Μίτελστεντ, Πρέμελ, Στίλερ, Ελ Χανούς, Ουντάβ, Φίριχ, Ντεμίροβιτς

Βίκινγκ: Έστμπε, Ντάλαντ, Χάουγκεν, Στένσνες, Χεγκάιμ, Άσκιλντσεν, Μπελ, Μόι, Τρίπιτς, Μπιέρνταλ, Κρίστιανσεν

19:32 | 09.09.2026
Οι ενδεκάδες του Μπαρτσελόνα - Φέγενορντ

Μπαρτσελόνα: Γιοάν Γκαρσία, Κουμπαρσί, Κανσέλο, Κουντέ, Κρίστενσεν, Ρόδρι, Πέδρι, Όλμο, Αντεγέμι, Γιαμάλ, Ραφίνια

Φέγενορντ: Ερνστ, Γουατανάμπε, Μάρμολ, Φανχάουτ, Ριντ, Φερί, Λόπεθ, Στ.Ζουστ, Ριντ, Βαλέντε, Χατζ Μούσα.

19:29 | 09.09.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τις αναμετρήσεις της 2ης ημέρας της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League
19:29 | 09.09.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
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