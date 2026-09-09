Champions League: Πάρτι της Παρί επί της Σλόβαν, σπουδαία νίκη της Άρσεναλ στη Νάπολη και μεγάλη ανατροπή της Λίβερπουλ κόντρα στην Ατλέτικο

Η δεύτερη βραδιά της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε με πολλά γκολ και πλούσιο θέαμα. Η Λίβερπουλ νίκησε με ανατροπή την Ατλέτικο και η Άρσεναλ με ασίστ του Τζόλη απέδρασε από την έδρα της Νάπολι.
Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης: 2-1 τελικό σκορ
Νάπολι – Άρσεναλ: 0-1 τελικό σκορ
Παρί Σεν Ζερμέν – Σλόβαν Μπρατισλάβας: 6-1 τελικό σκορ
Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Γαλατασαράι: 3-1 τελικό σκορ
Μπαρτσελόνα – Φέγενορντ: 5-1 τελικό σκορ
Στουτγκάρδη – Βίκινγκ: 3-1 τελικό σκορ
Ο Κατάμο έφερε στα ίσα το ματς
Με κοντινή κεφαλιά σκόραρε ο Γάλλος
Ο Γιορέντε νίκησε τον Άλισον στο τετ α τετ
Ο Γάλλος πήρε το ριμπάουντ από το δοκάρι του Μέντες και σκόραρε
Στον πάγκο ο Τζόλης στο Νάπολι - Άρσεναλ
Πάρι Σεν Ζερμέν: Σαφόνοβ, Χακίμι, Ζαμπάρνι, Πάτσο, Μέντες, Ρουίθ, Βιτίνια, Φερνάντεθ, Ακλιούς, Ντεμπελέ, Φεράν Τόρες
Σλόβαν Μπρατισλάβας: Τάκατς, Μπάιριτς, Ιμπραΐμ Καμαρά, Μάρκοβιτς, Ποκόρνι, Μπλάκμαν, Κρουζ, Μαρτίνες, Μπαρσεγκιάν, Σπόραρ.
Λίβερπουλ: Άλισον, Αραούχο, Ζακέ, Φαν Ντάικ, Κέρκεζ, Μακ Άλιστερ, Σομποσλάι, Βιρτς, Ενγκουμόα, Μπαρκολά, Ίσακ
Ατλέτικο Μαδρίτης: Όμπλακ, Πουμπίλ, Γιορέντε, Χάντσκο, Ρομέρο, Κόκε, Μπάριος, Σιμεόνε, Μπαένα, Κανγκ Ιν Λι, Άλβαρες
Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Ρουί Σίλβα, Αλτιμίρα, Κουαρέσμα, Γκιλιέρμα, Ινάσιο, Αραούχο, Σαλασάρ, Βαγιαννίδης, Κατάμο, Ντουμπιά, Σουάρες
Γαλατασαράι: Τσακίρ, Γιάκομπς, Σάντσες, Σάλαϊ, Σάρα, Ακγκούν, Μπατράκοβ, Τορέιρα, Ελμάλι, Σανέ, Αλπέρ Γιλμάζ.
Νάπολι: Μερέτ, Ραχμάνι, Ολιβέρα, Μαρίν, Ντι Λορέντζο, Γκίλμουρ, Ντε Μπρόινε, Λομπότκα, Άλισον Σάντος, Πολιτάνο, Χόιλουντ
Άρσεναλ: Ραγιά, Γκάμπριελ, Γουάιτ, Ινκαπιέ, Κόνσα, Έντεγκααρντ, Ράις, Μερίνο, Έζε, Σάκα, Γκιόκερες.
Τρομερό χατ τρικ του Ντεμίροβιτς μέσα σε 12 λεπτά
Στουτγκάρδη: Μπρέντλοβ, Γελτς, Λέβελινγκ, Σαμπό, Μίτελστεντ, Πρέμελ, Στίλερ, Ελ Χανούς, Ουντάβ, Φίριχ, Ντεμίροβιτς
Βίκινγκ: Έστμπε, Ντάλαντ, Χάουγκεν, Στένσνες, Χεγκάιμ, Άσκιλντσεν, Μπελ, Μόι, Τρίπιτς, Μπιέρνταλ, Κρίστιανσεν
Μπαρτσελόνα: Γιοάν Γκαρσία, Κουμπαρσί, Κανσέλο, Κουντέ, Κρίστενσεν, Ρόδρι, Πέδρι, Όλμο, Αντεγέμι, Γιαμάλ, Ραφίνια
Φέγενορντ: Ερνστ, Γουατανάμπε, Μάρμολ, Φανχάουτ, Ριντ, Φερί, Λόπεθ, Στ.Ζουστ, Ριντ, Βαλέντε, Χατζ Μούσα.