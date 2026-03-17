Champions League: Πρόκριση για Ρεάλ στο Μάντσεστερ με Βινίσιους, η νίκη της Άρσεναλ και η άνετη Παρί στο Λονδίνο

Ρεάλ Μαδρίτης, Άρσεναλ, Παρί Σεν Ζερμέν και Σπόρτινγκ Λισαβόνας είναι οι πρώτες τέσσερις ομάδες που πήραν το “εισιτήριο” για τα προημιτελικά του Champions League, μετά τις ρεβάνς που έδωσαν το βράδυ της Τρίτης (17.03.2026).

Η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε με 2-1 από το “Έτιχαντ” με ισάριθμα γκολ του Βινίσιους και απέκλεισε για 5η φορά την Μάντσεστερ Σίτι σε φάση νοκ-άουτ του Champions League, μετά και το 3-0 του “Μπερναμπέου”. Στο Λονδίνο, η Άρσεναλ όχι μόνο κράτησε το αήττητό της στη φετινή διοργάνωση, αλλά πήρε άνετη νίκη επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν (2-0) και το “εισιτήριο” για τους “8” της διοργάνωσης, μετά το 1-1 της Γερμανίας.

Την ίδια στιγμή, η Παρί έκανε… πλάκα στην Τσέλσι. Πέρασε με 3-0 από το Λονδίνο και με συνολικό σκορ 8-1 προκρίθηκε στους “8” του Champions League εκεί όπου θα αντιμετωπίσει το νικητή του Λίβερπουλ – Γαλατάσαραϊ.

Νωρίτερα, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας πέτυχε μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία του Chanpions League. Η βαριά ήττα από την Μπόντο Γκλιμτ στον πρώτο αγώνα της Νορβηγίας (3-0) δεν εμπόδισε τους νταμπλούχους Πορτογαλίας να πάρουν τεράστια πρόκριση στους προημιτελικούς της διοργάνωσης με το τελικό 5-0 να διαμορφώνεται με δυο γκολ που μπήκαν στην παράταση!

Μετά τα ματς της Τρίτης (17.03.2026) οριστικοποιήθηκε ότι η Σπόρτινγκ θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ στα προημιτελικά του Champions League.

Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με χαμένες ευκαιρίες για τις δυο ομάδες. Στο πρώτο λεπτό ο Βαλβέρδε “εκτέλεσε” από ιδανικό σημείο, αλλά η μπάλα πήγε πάνω στον Ντοναρούμα. Τρία λεπτά μετά, ο Κουρτουά έκανε εντυπωσιακή επέμβαση σε σουτάρα του Τσερκί.

Η Μάντσεστερ Σίτι πίεσε ψηλά, αλλά πίσω δεχόταν ευκαιρίες. Στο 17′ ο Βινίσιους είχε δοκάρι, αλλά η φάση εξετάστηκε από το VAR για πιθανό πέναλτι υπέρ του Βραζιλιάνου, καθώς ο Μπερνάρντο βρήκε την μπάλα με το χέρι πάνω στη γραμμή σε σουτ του Βινίσιους σε δεύτερο χρόνο μετά το δοκάρι. Οι “μερένγκες” πήραν τελικά το πέναλτι, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αποβλήθηκε και ο Βινίσιους εκτέλεσε στο 22′ για το 0-1.

Παρά το αριθμητικό της μειονέκτημα, η Μάντσεστερ Σίτι έπαιξε επιθετικά και στο 41 έφτασε στην ισοφάριση. Ο Ντοκού έκανε φοβερή ενέργεια και γύρισμα από αριστερά και ο Χάαλαντ με κοντινό πλασέ έκανε το 1-1.

Παρά το αριθμητικό της μειονέκτημα, η Μάντσεστερ Σίτι έπαιξε επιθετικά στην επανάληψη. Μόλις στο 49΄ ο Χάαλαντ ανάγκασε τον Λούνιν -που πέρασε με την έναρξη της επανάληψης στη θέση του Κουρτουά- σε μια σημαντική επέμβαση. Στο 63′ το γκολ του Ντοκού ακυρώθηκε για οφσάιντ του σκόρερ. Η είσοδος του Εμπαπέ στη συνέχεια έκανε πιο κινητική την Ρεάλ στην επίθεση, αλλά οι “μερένγκες” συνέχισαν να δέχονται πίεση -και τα σουτ- των γηπεδούχων. Μάλιστα, στο 78′ ο Τσέρκι σκόραρε με κοντινή κεφαλιά, αλλά και αυτό το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Το ίδιο έγινε και στο 82′ με το γκολ του Βαλβέρδε (υπήρξε οφσάιντ του Βινίσιους στην αρχή της φάσης). Η Ρεάλ Μαδρίτης είδε τον Βινίσιους να σκοράρει στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, με το γκολ να ακυρώνεται για οφσάιντ του Βραζιλιάνου. Στην αμέσως επόμενη φάση όμως, ο βινισιους σκόραρε με κοντινή προβολή και έδωσε τη νίκη στους “μερένγκες”.

Άρσεναλ – Μπάγερ Λεβερκούζεν 2-0

Άρσεναλ και Μπάγερ Λεβερκούζεν μπήκαν καλά στο ματς, αλλά όσο περνούσαν τα λεπτά, οι “κανονιέρηδες” έπαιρναν τον έλεγχο του. Ο τερματοφύλακας Μπλάσβιχ των φιλοξενούμενων είχε αρκετή… δουλειά, διώχνοντας την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ράις στο 23′ αλλά και κάποια σουτ του Σάκα. Στο 32′ και μετά εκτέλεση κόρνερ ο Τροσάρ σούταρε από μακριά, ο Μπλάσβιχ απέκρουσε ασταθώς και μετά από φάση διαρκείας μπλόκαρε με τη βοήθεια της τύχης, μετά από κοντινό πλασέ που έγινε!

Η υπεροχή της Άρσεναλ έφερε τελικά αποτέλεσμα στο 36′. Ο Έζε πήρε την μπάλα σχεδόν στο ημικύκλιο της περιοχής της Λεβερκούζεν, γύρισε με τη μία το κορμί του και με φοβερό σουτ έγραψε το 1-0.

Η Άρσεναλ είχε τον έλεγχο του αγώνα στην επανάληψη και απείλησε τα αντίπαλα καρέ με κάποια μακρινά σουτ. Στο 63′ όμως ο Ράις έπιασε ένα φοβερό χαμηλό πλασέ και νίκησε τον αντίπαλο πορτιέρε για το 2-0. στο 72′ ο Χάβερτς πέτυχε γκολ για τους Λονδρέζους, που όμως ακυρώθηκε για χέρι του σκόρερ. Η Λεβερκούζεν απείλησε στο 88′ με κοντινό σουτ του Μάζα, το οποίο ο Ράγια έβγαλε με εντυπωσιακό τρόπο.

Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν 0-3

Η Παρί έκανε μια τρομερή εκκίνηση και “έσβησε” κάθε ελπίδα της Τσέλσι από το πρώτο τέταρτο του αγώνα, όταν και έφτασε στο 2-0. Μόλις στο 6′ ο Σαφόνοβ εκτέλεσε το ελεύθερο, ο Σαρ έκανε λάθος εκτίμηση, ο Κβαρατσχέλια έκανε το πλασέ από αριστερά κι έγραψε το 0-1. Στο 14′ οι φιλοξενούμενοι έφυγαν στην κόντρα, ο Χακίμι έκανε το γύρισμα για τον Μπαρκολά, ο οποίος έπιασε ένα πανέμορφο σουτ, εν στάση κι έγραψε το 0-2.

Στο φινάλε του πρώτου μέρους είχαμε μαζεμένες χαμένες ευκαιρίες. Στο 41′ ο Σαφόνοφ είπε “όχι” σε σουτ του Κόουλ Πάλμερ της Τσέλσι, ενώ στο 43’ έβγαλε εντυπωσιακά και την κεφαλιά του Πέδρο. Στην κόντρα, μετά από το κόρνερ, ο Μπαρκολά πάτησε περιοχή από δεξιά, πλάσαρε, αλλά ο Σάντσεθ τον νίκησε σε τετ-α-τετ.

Η Παρί Σεν Ζερμέν συνέχισε το κυριαρχικό της ποδόσφαιρο και στο δεύτερο ημίχρονο, έχασε ευκαιρίες και στο 62′ έφτασε στο 0-3. Ο Κβαρατσχέλια έφυγε στην κόντρα, έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Μαγιουλού με όμορφο σουτ από τα όρια της περιοχής νίκησε τον τερματοφύλακα της Τσέλσι, κάνοντας αρκετούς φίλους των “μπλε” να αφήσουν τις θέσεις τους.

Το πρόγραμμα των ρεβάνς στους «16»

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο/Γκλιμτ 5-0

Άρσεναλ – Λεβερκούζεν 2-0

Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν 0-3

Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2

18/03 19:45 Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ

18/03 22:00 Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα

18/03 22:00 Λίβερπουλ – Γαλατασαράι

18/03 22:00 Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

Παρί Σεν Ζερμέν VS Λίβερπουλ – Γαλατάσαραϊ

Ρεάλ Μαδρίτης VS Αταλάντα – Μπάγερν

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα VS Ατλέτικο – Τότεναμ

Σπόρτινγκ VS Άρσεναλ

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι VS Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ / Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι VS Αταλάντα ή Μπάγερν

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα VS Ατλέτικο – Τότεναμ / Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ ή VS Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

Οι ημερομηνίες στο Champions League

Φάση των «16»: 10/11 & 17/18 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 7/8 & 14/15 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 28/29 Απριλίου & 5/6 Μαΐου 2026

Τελικός: 30 Μαΐου 2026 (Βουδαπέστη)