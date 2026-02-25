Αθλητικά

Champions League: Πρόκριση με δύο νίκες για τη Ρεάλ Μαδρίτης – Με ισοπαλία πήρε το «εισιτήριο» η Παρί Σεν Ζερμέν

Παρί Σεν Ζερμέν και Ρεάλ Μαδρίτης νίκησαν με ανατροπή 2-1 τις Μονακό και Μπενφίκα αντίστοιχα
Οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης
Οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης πανηγυρίζουν το γκολ του Βινίσιους / REUTERS/Violeta Santos Moura

Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με ανατροπή 2-1 την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη και προκρίθηκε στη φάση των “16” του Champions League, όπου θα βρεθεί και η Παρί Σεν Ζερμέν, παρά την ισοπαλία με 2-2 κόντρα στη Μονακό των 10 παικτών.

Τόσο η Ρεάλ Μαδρίτης, όσο και η Παρί Σεν Ζερμέν κατάφεραν να… αγχωθούν παρά τις νίκες τους στα πρώτα παιχνίδια των πλέι οφ του Champions League, αφού βρέθηκαν να χάνουν από Μπενφίκα και Μονακό στα δεύτερα ματς, πριν φθάσουν στις ανατροπές για να πάρουν στο τέλος την πρόκριση για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Στη Μαδρίτη, οι “αετοί” προηγήθηκαν με τον Ράφα Σίλβα από γύρισμα του Παυλίδης και απόκρουση του Κουρτουά σε προβολή αμυντικού, αλλά η “Βασίλισσα” ισοφάρισε γρήγορα με τον Τσουαμενί και πήρε τη νίκη με τον Βινίσιους, παρότι οι φιλοξενούμενοι είχαν δοκάρι και ευκαιρίες για να βάλουν “φωτιά” στο ματς.

Αντίστοιχα, στο Παρίσι, η Μονακό σκόραρε με τον Ακλιούς στο 45′ και ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα, αλλά η Παρί Σεν Ζερμέν ισοφάρισε με τον Μαρκίνιος στο 60′ και εκμεταλλεύτηκε στη συνέχεια την αποβολή του Κουλιμπαλί, για να φθάσει στην ανατροπή με τον Κβαρατσκέλια στο 66′. 

Οι πρωταθλητές Ευρώπης έχασαν στη συνέχεια πολλές ευκαιρίες για ένα τρίτο γκολ, αλλά ήταν οι Μονεγάσκοι αυτοί που έκαναν το 2-2 με τον Τέζε στο 90+1′, αγχώνοντας τους Παριζιάνους στο φινάλε της αναμέτρησης.

Τίποτα δεν άλλαξε όμως και η Παρί Σεν Ζερμέν θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον τίτλο της στο Champions League.

