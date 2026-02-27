Champions League: Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι στη φάση των «16», όλα τα ζευγάρια που έβγαλε η κλήρωση

Τώρα… αρχίζει το καλό! Το Champions League μπήκε στην τελική του ευθεία, αφού το μεσημέρι της Παρασκευής (27.02.2026) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τη φάση των “16” της διοργάνωσης, ενώ έγινε γνωστό και το… μονοπάτι (προημιτελικοί και ημιτελικοί) που θα οδηγήσει τις δυο καλύτερες ομάδες στον τελικό της Βουδαπέστης (30.05.2026).

Για μια ακόμα χρονιά, Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι θα “μονομαχήσουν” στη φάση των νοκ-άουτ του Champions League, ενώ στο άλλο “λαμπερό” ζευγάρι στη φάση των “16”, η Παρί Σεν Ζερμέν θα αντιμετωπίσει σε διπλά ματς την Τσέλσι.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη θα αντιμετωπίσει την έκπληξη της διοργάνωσης Μπόντο Γκλιμτ, ενώ η Μπάγερ Λεβερκούζεν -που απέκλεισε τον Ολυμπιακό- θα κοντραριστεί με την Άρσεναλ. Μεγάλο ενδιαφέρουν έχουν τόσο η αγγλική “μάχη” Νιούκαστλ – Λίβερπουλ, όσο και το Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ. Τέλος, η Μπάγερν Μονάχου θα αντιμετωπίσει την Αταλάντα.

Τα πρώτα ματς για τη φάση των “16” του Champions League θα διεξαχθούν το διήμερο 10-11 Μαρτίου ενώ οι ρεβάνς είναι προγραμματισμένες για τις 17-18 Μαρτίου.

Τα ζευγάρια στη φάση των “16”:

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι

Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι

Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα

Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ

Μπόντο – Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Μπάγερ Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι VS Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστε Σίτι VS Αταλάντα – Μπάγερν

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα VS Ατλέτικο – Τότεναμ

Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ VS Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι VS Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ / Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι VS Αταλάντα ή Μπάγερν

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα VS Ατλέτικο – Τότεναμ / Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ ή VS Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

Οι ημερομηνίες στο Champions League

Φάση των «16»: 10/11 & 17/18 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 7/8 & 14/15 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 28/29 Απριλίου & 5/6 Μαΐου 2026

Τελικός: 30 Μαΐου 2026 (Βουδαπέστη)