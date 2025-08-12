Champions League: Στα πλέι οφ Μπενφίκα και Ερυθρός Αστέρας

Το “εισιτήριο” για τα πλέι οφ του Champions League “τσέκαραν” και η Μπενφίκα με τον Ερυθρό Αστέρα, με τη νίκη 2-0 επί της Νις και την ισοπαλία 1-1 με την Λεχ Πόζναν αντίστοιχα.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν βρήκε δίχτυα αυτή τη φορά για την Μπενφίκα, αλλά η ομάδα του δεν δυσκολεύτηκε να φθάσει σε δεύτερη νίκη με το ίδιο σκορ κόντρα στη Νις και να πανηγυρίσει την πρόκριση για τα πλέι οφ του Champions League.

Αρκετά εύκολη αποδείχθηκε και η πρόκριση του Ερυθρού Αστέρα επί της Λεχ Πόζναν, αφού μετά το διπλό με 3-1 στο πρώτο ματς, οι Σέρβοι κατάφεραν να αποκλείσουν άνετα τους Πολωνούς, παρότι βρέθηκαν με 10 παίκτες από νωρίς στη ρεβάνς. Ο Ροντριγκάο αποβλήθηκε στο 57′, αλλά οι “ερυθρόλευκοι” είχαν ήδη ανοίξει το σκορ με πέναλτι, στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και έτσι το μόνο που άλλαξε στη συνέχεια ήταν το τελικό σκορ, με τον Ισάκ να διαμορφώνει την ισοπαλία στις καθυστερήσεις.

Τα αποτελέσματα στο Champions League

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) – Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία) 5-1 (1-0)

Κοπεγχάγη (Δανία) – Μάλμε (Σουηδία) 5-0 (0-0)

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) – Φέγενορντ (Ολλανδία) 5-2 (1-2)

Πάφος (Κύπρος) – Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) 2-0 (1-0)

Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) – Ρέιντζερς (Σκωτία) 2-1 (0-3)

Μπριζ (Βέλγιο) – Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 3-2 (1-0)

Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) – Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 1-0 και 3-4 στα πέναλτι (0-1)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) – Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 3-0 (0-0)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) – Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 1-1 (3-1)

Μπενφίκα (Πορτογαλία) – Νις (Γαλλία) 2-0 (2-0)

Τα ζευγάρια στα πλέι οφ

Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ

Ερυθρός Αστέρας – Πάφος

Μπόντο Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς

Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι

Βασιλεία – Κοπεγχάγη

Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα

Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ