Champions League: Τα πιθανά ζευγάρια της φάσης των 16 – Με Άρσεναλ ή Μπάγερν Μονάχου ο Ολυμπιακός

Μεγάλα ντέρμπι αναμένεται να προκύψουν στη φάση των 16 του Champions League
Ο Γιόκερες της Άρσεναλ
Ο Γιόκερες της Άρσεναλ / REUTERS

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στα πλέι οφ του Champions League και περιμένει πλέον να μάθει τον επόμενο αντίπαλο του.

Στην κλήρωση που θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής (31/1/2026, 13:00) στη Νιόν, ο Ολυμπιακός θα μάθει αν θα αντιμετωπίσει την Αταλάντα ή τη Λεβερκούζεν στα πλέι οφ του Champions League.

Ακόμα θα μάθει και την αντίπαλο του στους “16”, σε περίπτωση που περάσει ακόμα μία φάση. Αυτή θα είναι μία εκ των Άρσεναλ ή Μπάγερν Μονάχου.

Τα πιθανά ζευγάρια για τη φάση των 16 του Champions League

Nτόρτμουντ/Ολυμπιακός ή Αταλάντα/Λεβερκούζεν VS Άρσεναλ ή Μπάγερν
Μπόντο Γκλιμτ/Μπενφίκα ή Ρεάλ/Ίντερ VS Σπόρτινγκ ή Μάντσεστερ Σίτι
Μονακό/Καραμπάγκ ή Παρί Σεν Ζερμέν/Νιούκαστλ VS Μπαρτσελόνα ή Τσέλσι
Μπριζ/Γαλατάσαραϊ ή Γιουβέντους/Ατλέτικο VS Λίβερπουλ ή Τότεναμ

