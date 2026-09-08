Champions League τελικά: Η Μάντσεστερ Σίτι «καθάρισε» με Χάαλαντ, η Ντόρτμουντ με Γκιρασί και η Μπέτις με Μπαρτρά για τις πρώτες νίκες στη League Phase

To Champions League ξεκίνησε με πολλά γκολ και τις ΑΕΚ, Άστον Βίλα, Μπέτις, Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι και Ντόρτμουντ να νικούν.
Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ: 3-2 τελικό σκορ
Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι: 0-2 τελικό σκορ
Λιλ – Ρεάλ Μπέτις: 2-3 τελικό σκορ
Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ: 2-1 τελικό σκορ
ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: 1-0 τελικό σκορ
Μπριζ – Άστον Βίλα: 2-3 τελικό σκορ
Άφησε με δέκα παίκτες τη Λιλ για εκτός φάσης αγκωνιά στον Νάταν
Με αυτογκόλ του Βέιγκα το προβάδισμα των Γερμανών
Σαν να ένιωσε δυσφορία ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, έπιασε το στήθος του όταν βρέθηκε στο έδαφος
Παιδικό λάθος από τον τερματοφύλακα των νερατζούρι
Τραγικό λάθος του Μπίσεκ στην ιταλική άμυνα που έδωσε την ευκαιρία στον Γάλλο για ένα εύκολο γκολ
Ο Ουέντα με κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή άνοιξε το σκορ
Ο Τρεσόλντι ανέλαβε την εκτέλεση
Πόρτο: Ντιόγκο Κόστα, Κίβιορ, Ουίλιαμ Γκόμες, Βέιγκα, Αλμπέρτο Κόστα, Πεπέ, Ροσάριο, Ναχουέν Πέρεθ, Μαρτίμ Φερνάντες, Βαρέλα, Αντρέ Σίλβα
Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Ντίας, Γκεΐ, Νούνες, Γκβάρντιολ, Έντσο Φερνάντες, Φόντεν, Σεμένιο, Τσερκί, Μπουαντί, Χάαλαντ
Ντόρτμουντ: Κόμπελ, Γκαντού, Άντον, Σβένσον, Ριέρσον, Μπάιερ, Φέιρμεν, Ζάμπιτσερ, Καρέτσας, Ενμετσά, Γκιρασί
Βιγιαρεάλ: Γκουλάτσι, Καρδόνα, Βέιγκα, Ναβάρο, Μουρίνιο, Γκέιγ, Σαλιμπά, Κομεσάνια, Μπιουκάναν, Μικαουτάντζε, Ολουγουασέγι
Λιλ: Οζέρ, Τιάγκο Σάντος, Ενγκόι, Αλεξάντρο, Περό, Αντρέ, Μπενταλέμπ, Εμπαπέ, Περίν, Χάραλντσον, Ουέντα
Ρεάλ Μπέτις: Βαγές, Φίρπο, Μπεγερίν, Μπάρτρα, Νάταν, Φορνάλς, Ίσκο, Μπερνάλ, Ρικέλμε, Άντονι, Πάροτ.
Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Χάουσεν, Κουκουρέγια, Ντάμφρις, Κονατέ, Άρνολντ, Βαλβέρδε, Μπραΐμ Ντίαθ, Μπέλινγκχαμ, Βινίσιους, Εμπαπέ
Ίντερ: Μαρτίνεθ, Μπαστόνι, Μπίσεκ, Κάρλος Αουγούστο, Παβάρ, Μπαρέλα, Τζόουνς, Τσαλχάνογλου, Ντιούφ, Τουράμ, Λαουτάρο Μαρτίνες
Η ΑΕΚ νικάει 1-0 τη ΛΑΣΚ και η Άστον Βίλα 3-1 την Μπριζ
Ο επιθετικός των Άγγλών βγήκε στον ανοιχτό χώρο τσίμπησε την μπάλα για να περάσει το Σόμερ και σκόραρε σε κενή εστία
Ωραίο πλασέ του παίκτη της Μπριζ, δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Σουζούκι
Ο ΜακΓκίν με υπέροχο σουτ άνοιξε το σκορ στο Βέλγιο
Και οι δύο ομάδες έχουν απειλήσει στα πρώτα 7 λεπτά του αγώνα
ΑΕΚ: Μπρινιόλι - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Βιτάλις, Μαρίν, Μάγερ, Κοϊτά - Γιόβιτς, Βάργκα
ΛΑΣΚ: Γιούνγκβιρθ, Μπουγιάμπα, Αλεμάο, Αντράντε, Γιόργκενσεν, Λιούμπισιτς, Μπογκάρντε, Χόρβατ, Μπέλο, Ουσόρ, Λανγκ
Μπριζ: Ζόμερ, Σαμπέ, Χαν Μπεόμ Λι, Μέχελεν, Σέις, Ποτς, Φέτλεσεν, Φανάκεν, Φορμπς, Βιργκίλι, Τρεσόλντι
Άστον Βίλα: Σουζούκι, Γουάν Μπισάκα, Μάατσεν, Λίντελεφ, Πάο Τόρες, Μπουεντία, Χέμινγκς, Καμαρά, Ζοάο Γκόμες, ΜακΓκίν, Τζάκσον