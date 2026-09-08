Αθλητικά

Champions League τελικά: Η Μάντσεστερ Σίτι «καθάρισε» με Χάαλαντ, η Ντόρτμουντ με Γκιρασί και η Μπέτις με Μπαρτρά για τις πρώτες νίκες στη League Phase

Πολλά γκολ και ανατροπές στην πρώτη στροφή του Champions League
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
Οι παίκτες της Σίτι
Οι παίκτες της Σίτι πανηυρίζουν/ REUTERS/Pedro Nunes
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To Champions League ξεκίνησε με πολλά γκολ και τις ΑΕΚ, Άστον Βίλα, Μπέτις, Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι και Ντόρτμουντ να νικούν.

19:30 | 08.09.2026
Τα πρώτα ματς της πρεμιέρας της League Phase

Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ: 3-2 τελικό σκορ

Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι: 0-2 τελικό σκορ

Λιλ – Ρεάλ Μπέτις: 2-3 τελικό σκορ

Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ: 2-1 τελικό σκορ

ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: 1-0 τελικό σκορ

Μπριζ – Άστον Βίλα: 2-3 τελικό σκορ

 

00:19 | 09.09.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
00:19 | 09.09.2026
Οι παίκτες της Ντόρτμουντ
Champions League: Νίκες για Ντόρτμουντ, Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μπέτις – Η βαθμολογία της League Phase
Όλα τα γκολ και οι ευκαιρίες της πρώτης βραδιάς στην πρεμιέρα της League Phase
23:57 | 08.09.2026
Εμπαπέ και Βαλβέρδε
Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ 2-1: Η «Βασίλισσα» εκμεταλλεύτηκε τα παιδικά λάθη των «νερατζούρι» και πήρε τη νίκη στο Champions League
Ο Εμπαπέ και ο Βαλβέρδε έδωσαν τη νίκη στη «Βασίλισσα»
23:57 | 08.09.2026
Τέλος και στη Γερμανία, η Ντόρτμουντ πήρε τη νίκη
23:56 | 08.09.2026
Τέλος στη Γαλλία, νίκη για την Μπέτις
23:56 | 08.09.2026
Τέλος και στο Πόρτο - Μάντσεστερ Σίτι, νίκη για τους Πολίτες
23:54 | 08.09.2026
Τέλος στη Μαδρίτη, νίκη με 2-1 για τη Ρεάλ
23:52 | 08.09.2026
Γκολ για τη Βιγιαρεάλ με αυτογκόλ του Γκιρασί, 3-2 το σκορ
23:46 | 08.09.2026
Γκολ για τη Σίτι και πάλι με τον Χάαλαντ, 2-0 το σκορ
23:46 | 08.09.2026
Γκολ για την Ντόρτμουντ, 3-1 το σκορ και πάλι με τον Γκιρασί
23:41 | 08.09.2026
Πέναλτι για την Ντόρτμουντ
23:38 | 08.09.2026
Γκολ για την Ντόρτμουντ με τον Γκιρασί, 2-1 το σκορ
23:28 | 08.09.2026
Γκολ για την Ίντερ με τον Κάρλος Αουγκούστο, 2-1 το σκορ
23:16 | 08.09.2026
Γκολ για τη Βιγιαρεάλ, 1-1 το σκορ
23:15 | 08.09.2026
Κόκκινη κάρτα για τον Ίθαν Εμπαπέ στο Λιλ - Μπέτις

Άφησε με δέκα παίκτες τη Λιλ για εκτός φάσης αγκωνιά στον Νάταν

23:13 | 08.09.2026
Γκολ για την Ντόρτμουντ, 1-0 το σκορ

Με αυτογκόλ του Βέιγκα το προβάδισμα των Γερμανών

23:09 | 08.09.2026
Γκολ για την Μπέτις, ο Πάροτ έκανε την ανατροπή, 3-2 το σκορ
23:08 | 08.09.2026
Γκολ για την Μπέτις, πάλι με τον Μπαρτά, 2-2 το σκορ
22:50 | 08.09.2026
Γκολ για τη Σίτι με τον Χάαλαντ, 0-1 το σκορ στο Πόρτο
22:44 | 08.09.2026
Ημίχρονο στις αναμετρήσεις
22:44 | 08.09.2026
22:38 | 08.09.2026
22:35 | 08.09.2026
Γκολ για τη Λιλ, 2-1 το σκορ με τον Αλεσάντρο
22:30 | 08.09.2026
Γκολ για την Μπέτις, 1-1 το σκορ με κεφαλιά του Μπαρτά
22:28 | 08.09.2026
Ο Καρέτσας τη στιγμή που έπεσε στο έδαφος
Ο Καρέτσας στο έδαφος στο Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ/ REUTERS/Leon Kuegeler
22:27 | 08.09.2026
Αποχωρεί με φορείο ο Καρέτσας, αποθέωση από τους οπαδούς της Ντόρτμουντ

Σαν να ένιωσε δυσφορία ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, έπιασε το στήθος του όταν βρέθηκε στο έδαφος

22:25 | 08.09.2026
Γκολλ για τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Βαλβέρδε έκανε το 2-0 κόντρα στην Ίντερ

Παιδικό λάθος από τον τερματοφύλακα των νερατζούρι 

22:24 | 08.09.2026
Στο έδαφος ο Καρέτσας, δείχνει να πονάει
22:16 | 08.09.2026
Γκολ για τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Εμπαπέ έκανε το 1-0 κόντρα στην Ίντερ

Τραγικό λάθος του Μπίσεκ στην ιταλική άμυνα που έδωσε την ευκαιρία στον Γάλλο για ένα εύκολο γκολ

22:15 | 08.09.2026
Πατάει καλά η Ίντερ στη Μαδρίτη, έχασε νέα ευκαιρία με τον Λαουτάρο Μαρτίνες στο 14'
22:13 | 08.09.2026
22:07 | 08.09.2026
Γκολλ για τη Λιλ, 1-0 το σκορ κόντρα στην Μπέτις

Ο Ουέντα με κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή άνοιξε το σκορ

22:03 | 08.09.2026
Μεγάλη χαμενη ευκαιρία για την Ίντερ, απέκρουσε αποτελεσματικά ο Κουρτουά στο 4'
22:02 | 08.09.2026
Ξεκίνησαν τα ματς
21:39 | 08.09.2026
Σειρά έχουν τα παιχνίδια των 22:00 με το Ρεάλ Μαδρίτης - Ίντερ να ξεχωρίζει
21:37 | 08.09.2026
Τέλος και στο Βέλγιο, νίκη για τη Άστον Βίλα
21:35 | 08.09.2026
Champions League τελικά: Η Μάντσεστερ Σίτι «καθάρισε» με Χάαλαντ, η Ντόρτμουντ με Γκιρασί και η Μπέτις με Μπαρτρά για τις πρώτες νίκες στη League Phase
ΑΕΚ – ΛΑΣΚ 1-0: Μάριν και Μπρινιόλι έδωσαν στην Ένωση τη νίκη στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League
Τρίτη νίκη για την Ένωση στο Champions League και πρώτη στη Νέα Φιλαδέλφεια - Ακυρώθηκε γκολ του Γιόβιτς - Μεγάλη χαμένη ευκαιρία των φιλοξενούμενων στις καθυστερήσεις
21:34 | 08.09.2026
Τέσσερα τα λεπτά των καθυστερήσεων στο Βέλγιο
21:19 | 08.09.2026
21:05 | 08.09.2026
21:05 | 08.09.2026
Η Μπριζ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι μείωσε σε 3-2 το σκορ

Ο Τρεσόλντι ανέλαβε την εκτέλεση

21:02 | 08.09.2026
Πέναλτι για την Μπριζ
21:00 | 08.09.2026
Χωρίς κάποια μεγάλη στιγμή το ματς στο Βέλγιο στο δεύτερο μέρος, στο 58' είναι η αναμέτρηση
21:00 | 08.09.2026
Οι ενδεκάδες στο Πόρτο - Μάντσεστερ Σίτι

Πόρτο: Ντιόγκο Κόστα, Κίβιορ, Ουίλιαμ Γκόμες, Βέιγκα, Αλμπέρτο Κόστα, Πεπέ, Ροσάριο, Ναχουέν Πέρεθ, Μαρτίμ Φερνάντες, Βαρέλα, Αντρέ Σίλβα

Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Ντίας, Γκεΐ, Νούνες, Γκβάρντιολ, Έντσο Φερνάντες, Φόντεν, Σεμένιο, Τσερκί, Μπουαντί, Χάαλαντ

20:59 | 08.09.2026
Οι ενδεκάδες στο Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ με βασικό τον Καρέτσα

Ντόρτμουντ: Κόμπελ, Γκαντού, Άντον, Σβένσον, Ριέρσον, Μπάιερ, Φέιρμεν, Ζάμπιτσερ, Καρέτσας, Ενμετσά, Γκιρασί

Βιγιαρεάλ: Γκουλάτσι, Καρδόνα, Βέιγκα, Ναβάρο, Μουρίνιο, Γκέιγ, Σαλιμπά, Κομεσάνια, Μπιουκάναν, Μικαουτάντζε, Ολουγουασέγι

20:52 | 08.09.2026
Οι ενδεκάδες στο Λιλ - Μπέτις

Λιλ: Οζέρ, Τιάγκο Σάντος, Ενγκόι, Αλεξάντρο, Περό, Αντρέ, Μπενταλέμπ, Εμπαπέ, Περίν, Χάραλντσον, Ουέντα

Ρεάλ Μπέτις: Βαγές, Φίρπο, Μπεγερίν, Μπάρτρα, Νάταν, Φορνάλς, Ίσκο, Μπερνάλ, Ρικέλμε, Άντονι, Πάροτ.

20:49 | 08.09.2026
Έχει ξεκινήσει και το ματς στο Βέλγιο
20:48 | 08.09.2026
Οι ενδεκάδες στο Ρεάλ Μαδρίτης - Ίντερ

Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Χάουσεν, Κουκουρέγια, Ντάμφρις, Κονατέ, Άρνολντ, Βαλβέρδε, Μπραΐμ Ντίαθ, Μπέλινγκχαμ, Βινίσιους, Εμπαπέ

Ίντερ: Μαρτίνεθ, Μπαστόνι, Μπίσεκ, Κάρλος Αουγούστο, Παβάρ, Μπαρέλα, Τζόουνς, Τσαλχάνογλου, Ντιούφ, Τουράμ, Λαουτάρο Μαρτίνες

20:34 | 08.09.2026
Ξεκίνησε το ματς στην Allwyn Arena
20:33 | 08.09.2026
Ημίχρονο στα δύο ματς

Η ΑΕΚ νικάει 1-0 τη ΛΑΣΚ και η Άστον Βίλα 3-1 την Μπριζ

20:21 | 08.09.2026
Ο Νίκολας Τζάκσον έκανε το 1-3 για τη Βίλα επί της Μπριζ

Ο επιθετικός των Άγγλών βγήκε στον ανοιχτό χώρο τσίμπησε την μπάλα για να περάσει το Σόμερ και σκόραρε σε κενή εστία 

20:21 | 08.09.2026
20:11 | 08.09.2026
20:09 | 08.09.2026
20:09 | 08.09.2026
Η Άστον Βίλα πήρε ξανά κεφάλι στο σκορ με τον Μπουεντία, 1-2 το σκορ στο Βέλγιο
20:07 | 08.09.2026
Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ με τρομερό φάουλ του Μάριν, 1-0 το σκορ
20:03 | 08.09.2026
Η Μπριζ ισοφαρίζει με τον Βέτλεσεν, 1-1 το σκορ στο 21'

Ωραίο πλασέ του παίκτη της Μπριζ, δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Σουζούκι

19:58 | 08.09.2026
Καταιγιστική η Βίλα στο Μπριζ, έχει χάσει δύο μεγάλες ευκαιρίες μετά το 1-0 του ΜακΓκίν, στο 17' το ματς
19:58 | 08.09.2026
Ο Σκωτσέζος πέτυχε το πρώτο γκολ της φετινής League Phase
19:53 | 08.09.2026
Γκοολ για την Άστον Βίλα, 0-1 το σκορ στο Μπριζ

Ο ΜακΓκίν με υπέροχο σουτ άνοιξε το σκορ στο Βέλγιο

19:47 | 08.09.2026
Πολύ γρήγορος ο ρυθμός στο Μπριζ

Και οι δύο ομάδες έχουν απειλήσει στα πρώτα 7 λεπτά του αγώνα

19:44 | 08.09.2026
Σέντρα στα ματς των 19:45
19:43 | 08.09.2026
Οι παίκτες της Μπριζ και της Άστον Βίλα έχουν κάνει την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
19:37 | 08.09.2026
Οι ενδεκάδες του ΑΕΚ - ΛΑΣΚ

ΑΕΚ: Μπρινιόλι - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Βιτάλις, Μαρίν, Μάγερ, Κοϊτά - Γιόβιτς, Βάργκα

ΛΑΣΚ: Γιούνγκβιρθ, Μπουγιάμπα, Αλεμάο, Αντράντε, Γιόργκενσεν, Λιούμπισιτς, Μπογκάρντε, Χόρβατ, Μπέλο, Ουσόρ, Λανγκ

19:35 | 08.09.2026
Οι ενδεκάδες του Μπριζ - Άστον Βίλα

Μπριζ: Ζόμερ, Σαμπέ, Χαν Μπεόμ Λι, Μέχελεν, Σέις, Ποτς, Φέτλεσεν, Φανάκεν, Φορμπς, Βιργκίλι, Τρεσόλντι

Άστον Βίλα: Σουζούκι, Γουάν Μπισάκα, Μάατσεν, Λίντελεφ, Πάο Τόρες, Μπουεντία, Χέμινγκς, Καμαρά, Ζοάο Γκόμες, ΜακΓκίν, Τζάκσον

19:30 | 08.09.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τους αγώνες της πρεμιέρας του Champions League
19:29 | 08.09.2026
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