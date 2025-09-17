Champions League Τελικά: Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα 4-0, Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2, Άγιαξ – Ίντερ 0-2 και Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι 3-1

Η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League είχε σπουδαίες αναμετρήσεις, με την πρωταθλήτρια Παρί Σεν Ζερμέν να “σαρώνει” την Αταλάντα με 4-0 και τη Λίβερπουλ να “λυγίζει” στις καθυστερήσεις την Ατλέτικο Μαδρίτης με 3-2. Άνετες νίκες για Μπάγερν Μονάχου, με 3-1 επί της Τσέλσι και Ίντερ, με το 2-0 στην έδρα του Άγιαξ.
22:01 | 17.09.2025
Τελικά αποτελέσματα
Παρί Σεν Ζερμέν - Αταλάντα 4-0
Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2
Μπάγερν Μονάχου - Τσέλσι 3-1
Άγιαξ - Ίντερ 0-2
23:59 | 17.09.2025
23:58 | 17.09.2025
Τέλος και στο Λίβερπουλ! Οι «κόκκινοι» πήραν τη νίκη με 3-2 επί της Ατλέτικο
23:56 | 17.09.2025
Τέλος και στο Μόναχο! Μπάγερν - Τσέλσι 3-1
23:55 | 17.09.2025
Υπήρξε ένταση μετά το γκολ της Λίβερπουλ, με τον Σιμεόνε να έχει ένα τσαμπουκά με οπαδούς στο Άνφιλντ
23:53 | 17.09.2025
Ο Φαν Ντάικ με κεφαλιά μετά από κόρνερ πετυχαίνει γκολ νίκης για τη Λίβερπουλ!
23:53 | 17.09.2025
Γκολ για τη Λίβερπουλ στις καθυστερήσεις!
23:53 | 17.09.2025
Τέλος και στο Παρίσι! Παρί Σεν Ζερμέν - Αταλάντα 4-0
23:50 | 17.09.2025
Τέλος στο Άμστερνταμ! Άγιαξ - Ίντερ 0-2
23:50 | 17.09.2025
Ο Γκονσάλο Ράμος έκανε το 4-0 για την Παρί κόντρα στην Αταλάντα!
23:50 | 17.09.2025
Τέταρτο γκολ θα πετύχει όμως η Παρί!
23:49 | 17.09.2025
Παραμένει το 3-1 για την Μπάγερν Μονάχου!
23:49 | 17.09.2025
Δεν μετράει τελικά το γκολ λόγω οφσάιντ!
23:49 | 17.09.2025
Ωραία προβολή του Πάλμερ για το δεύτερο γκολ της Τσέλσι!
23:43 | 17.09.2025
Γκολ η Τσέλσι!
23:42 | 17.09.2025
81'
Ο Γιορέντε με το δεύτερο προσωπικό του γκολ έκανε το 2-2 στο Λίβερπουλ - Ατλέτικο!
23:42 | 17.09.2025
Ισοφάρισε η Ατλέτικο Μαδρίτης τη Λίβερπουλ!
23:38 | 17.09.2025
Τελευταίο τέταρτο σε όλα τα παιχνίδια
23:34 | 17.09.2025
Το δοκάρι του Σαλάχ νωρίτερα για τη Λίβερπουλ!
23:34 | 17.09.2025
Το τρίτο γκολ της Μπάγερν με τον Κέιν!
23:23 | 17.09.2025
65'
Δοκάρι για τη Λίβερπουλ!
Ο Σαλάχ βρέθηκε σε θέση βολής στην περιοχή της Ατλέτικο αλλά σημάδεψε το κάθετο δοκάρι της εστίας των Μαδριλένων
23:23 | 17.09.2025
63'
Ο Χάρι Κέιν με άψογο πλασέ αυτή τη φορά, έκανε το 3-1 για την Μπάγερν Μονάχου κόντρα στην Τσέλσι!
23:22 | 17.09.2025
Τρίτο γκολ και για την Μπάγερν Μονάχου!
23:21 | 17.09.2025
Το τρίτο γκολ της Παρί!
23:17 | 17.09.2025
Το δεύτερο γκολ της Ίντερ νωρίτερα!
23:16 | 17.09.2025
57'
Χαμένο τετ-α-τετ από τον Κέιν για την Μπάγερν Μονάχου
23:10 | 17.09.2025
51'
Τρομερό ενέργεια και γκολ από τον Νούνο Μέντες για το 3-0 της Παρί!
23:07 | 17.09.2025
Τρίτο γκολ για την Παρί!
23:07 | 17.09.2025
Ο Τουράμ με το δεύτερο προσωπικό του γκολ έδωσε προβάδισμα νίκης στην Ίντερ κόντρα στον Άγιαξ
23:06 | 17.09.2025
Γκολ για την Ίντερ με το ξεκίνημα!
23:06 | 17.09.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο και στα τέσσερα παιχνίδια!
22:55 | 17.09.2025
Το γκολ της Ατλέτικο στο φινάλε του ημιχρόνου!
22:52 | 17.09.2025
Η γκολάρα του Κβαρατσκέλια!
22:51 | 17.09.2025
Το γκολ της Ίντερ!
22:50 | 17.09.2025
Ημίχρονο και στα τέσσρα παιχνίδια!
22:50 | 17.09.2025
Ο Γιορέντε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, μείωσε για την Ατλέτικο Μαδρίτης
22:45 | 17.09.2025
Γκολ για την Ατλέτικο Μαδρίτης!
22:44 | 17.09.2025
Κακή εκτέλεση από τον Μπαρκολά και η Παρί έχασε την ευκαιρία για τρίτο γκολ!
22:44 | 17.09.2025
Πέναλτι για την Παρί!
22:42 | 17.09.2025
Το δεύτερο γκολ της Μπάγερν και η μείωση του σκορ από την Τσέλσι!
22:40 | 17.09.2025
42'
Γκολ η Ίντερ!
Ο φορμαρισμένος Τουράμ άνοιξε το σκορ για την Ίντερ κόντρα στον Άγιαξ, με κεφαλιά!
22:36 | 17.09.2025
Φοβερό γκολ από τον Κβαρατσκέλια για την Παρί! «Κεραυνοβολήσε» ο Γεωργιανός για το 2-0
22:36 | 17.09.2025
35'
Το VAR ακύρωσε πέναλτι και στο Λίβερπουλ!
22:35 | 17.09.2025
Ακυρώθηκε πέναλτι υπέρ της Ίντερ στην Ολλανδία!
22:30 | 17.09.2025
Το πρώτο γκολ της Μπάγερν!
22:30 | 17.09.2025
Γκολ για την Τσέλσι! Ο Πάλμερ μείωσε αμέσως για τους Λονδρέζους
22:27 | 17.09.2025
Γκολ για την Μπάγερν! Ευστόχησε στο πέναλτι ο Κέιν
22:26 | 17.09.2025
Άσχημο μαρκάρισμα πάνω στον Κέιν και η Μπάγερν έχει την ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματά της
22:23 | 17.09.2025
Πέναλτι για την Μπάγερν Μονάχου!
22:22 | 17.09.2025
Τα δύο γρήγορα γκολ της Λίβερπουλ!
22:21 | 17.09.2025
20'
Γκολ για την Μπάγερν Μονάχου!
Από ενέργεια του Ολίσε, ο Τσάλομπα πέτυχε αυτογκόλ για την Τσέλσι
22:15 | 17.09.2025
Το γκολ της Παρί!
22:14 | 17.09.2025
15'
Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι "καταιγιστική" κόντρα στην Αταλάντα και έχει ήδη χάσει σημαντικές ευκαιρίες για ένα δεύτερο γκολ
22:13 | 17.09.2025
22:07 | 17.09.2025
22:06 | 17.09.2025
Με δόση τύχης και τα δύο γκολ της Λίβερπουλ, αλλά ο Ρόμπερτσον με τον Σαλάχ σκόραραν και έδωσαν προβάδισμα νίκης από νωρίς στην ομάδα τους.
22:06 | 17.09.2025
Φοβερό ξεκίνημα για τη Λίβερπουλ με 2 γκολ σε 5 λεπτά!
22:05 | 17.09.2025
Γκολ για την Παρί Σεν Ζερμέν!
3' Ο Μαρκίνιο άνοιξε το σκορ από νωρίς για την πρωταθλήτρια Ευρώπης!
21:59 | 17.09.2025
Σέντρα και στα τέσσερα γήπεδα!
21:55 | 17.09.2025
Πρεμιέρα απόψε για την πρωταθλήτρια Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά τα "φώτα" πέφτουν και στα ντέρμπι Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου Τσέλσι
21:55 | 17.09.2025
Θυμίζουμε όμως ότι η φάση αυτή έχει μία κοινή βαθμολογία κι έτσι όλα τα αποτελέσματα όλων των ομάδων μετρούν το ίδιο.
21:49 | 17.09.2025
Η Leauge Phase του Champions League μόλις ξεκίνησε όμως κι έτσι έχουμε ακόμη πολύ... δρόμο μπροστά μας.
21:49 | 17.09.2025
21:48 | 17.09.2025
Νωρίτερα, ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με την Πάφο και η Μπόντο Γ΄κλιμτ πήρε ισοπαλία με 2-2 στην έδρα της Σλάβια Πράγας.
21:47 | 17.09.2025
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τα παιχνίδια Παρί Σεν Ζερμέν - Αταλάντα, Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου - Τσέλσι