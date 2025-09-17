Champions League Τελικά: Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα 4-0, Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2, Άγιαξ – Ίντερ 0-2 και Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι 3-1

Η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League είχε σπουδαίες αναμετρήσεις, με την πρωταθλήτρια Παρί Σεν Ζερμέν να “σαρώνει” την Αταλάντα με 4-0 και τη Λίβερπουλ να “λυγίζει” στις καθυστερήσεις την Ατλέτικο Μαδρίτης με 3-2. Άνετες νίκες για Μπάγερν Μονάχου, με 3-1 επί της Τσέλσι και Ίντερ, με το 2-0 στην έδρα του Άγιαξ.