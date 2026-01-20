Champions League τελικά: Πέρασε από το Μιλάνο η Άρσεναλ και εξασφάλισε την πρωτιά, άνετα η Ρεάλ κόντρα στη Μονακό

Η 7η αγωνιστική του Champions League είχε αρκετά γκολ και μεγάλες μάχες. Η Άρσεναλ πανηγύρισε νίκη που της έδωσε την πρώτη θέση κόντρα στην Ίντερ, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης διέλυσε τη Μονακό στο Μπερναμπέου.
Βιγιαρεάλ – Άγιαξ 1-2 τελικό
Ίντερ – Άρσεναλ 1-3 τελικό
Κοπεγχάγη – Νάπολι 1-1 τελικό
Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό 6-1 τελικό
Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Παρί Σεν Ζερμέν 2-1 τελικό
Τότεναμ – Μπορούσια Ντόρτμουντ 2-0 τελικό
Καϊράτ Αλμάτι – Μπριζ 1-4 τελικό
Μπόντο Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι 3-1 τελικό
Ο Αλάιν έκανε το λάθος και η Μπόντο βγήκε στην αντεπίθεση με τον Χογκ να πλασάρει υπέροχα τον Ντοναρούμα για να κάνει το 2-0 στην αναμέτρηση
1-0 με κεφαλιά κάτω από τα πόδια του Ντοναρούμα
Μπόντο Γκλιμτ: Χαϊκίν, Σόεβολντ, Μπιόρτουφτ, Γκούντερσεν, Μπιόρκαν, Εβγέν, Μπεργκ, Σόντρε Φετ, Μπλόμπεργκ, Χεγκ, Χάουγκε
Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Λιούις, Κουσάνοφ, Αλέιν, Αΐτ-Νούρι, Ρέιντζερς, Ρόδρι, Ο'Ράιλι, Φόντεν, Τσερκί, Χάαλαντ
Στο μοναδικό παιχνίδι που θα πραγματοποιηθεί στις 19:45 η Μάντσεστερ Σίτι θα αντιμετωπίσει την Μπόντο Γκλιμτ εκτός έδρας με στόχο τη νίκη που θα της δώσει πιθανότατα μία θέση στην πρώτη οκτάδα
Η 7η αγωνιστική ξεκίνησε με τη νίκη της Μπριζ επί της Καϊράτ Αλμάτι με 4-1 εκτός έδρας με την ομάδα του Τζόλη, που είναι τραυματίας και δεν αγωνίστηκε, να φτάνει τους 7 βαθμούς στη διοργάνωση
Μαζί θα παρακολουθήσουμε live τα παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής του Champions League