Champions League τελικά: Πέρασε από το Μιλάνο η Άρσεναλ και εξασφάλισε την πρωτιά, άνετα η Ρεάλ κόντρα στη Μονακό

Μεγάλες νίκες για Σπόρτινγκ και Τότεναμ
Ανανεώθηκε πριν 4 λεπτά
Οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης
Οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης πανηγυρίζουν/ REUTERS/Violeta Santos Moura

Η 7η αγωνιστική του Champions League είχε αρκετά γκολ και μεγάλες μάχες. Η Άρσεναλ πανηγύρισε νίκη που της έδωσε την πρώτη θέση κόντρα στην Ίντερ, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης διέλυσε τη Μονακό στο Μπερναμπέου. 

19:38 | 20.01.2026
Τα παιχνίδια της ημέρας

Βιγιαρεάλ – Άγιαξ 1-2 τελικό

Ίντερ – Άρσεναλ 1-3 τελικό

Κοπεγχάγη – Νάπολι 1-1 τελικό

Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό 6-1 τελικό

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Παρί Σεν Ζερμέν 2-1 τελικό

Τότεναμ – Μπορούσια Ντόρτμουντ 2-0 τελικό

Καϊράτ Αλμάτι – Μπριζ 1-4 τελικό

Μπόντο Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι 3-1 τελικό

00:05 | 21.01.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
00:01 | 21.01.2026
Οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης
Champions League: Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στη Μονακό, νίκη κορυφής για την Άρσεναλ στο Μιλάνο
Οι «κανονιέρηδες» εξασφάλισαν την πρώτη θέση στη League Phase του Champions League
00:00 | 21.01.2026
Ολοκληρώθηκαν όλα τα παιχνίδια της βραδιάς με τις νίκες των Άρσεναλ και Σπόρτινγκ Λισαβόνας να ξεχωρίζουν
23:56 | 20.01.2026
Μονο σε Κοπεγχάγη και Λισαβόνα υπάρχει παιχνίδι ακόμα
23:51 | 20.01.2026
Τέλος στο Μιλάνο, νίκη με 3-1 για την Άρσεναλ
23:48 | 20.01.2026
Η Σπόρτινγκ κάνει το 2-1 στο 90' και είναι κοντά στη νίκη, και πάλι ο Σουάρες σκόραρε
23:43 | 20.01.2026
Ο Άγιαξ κάνει την ανατροπή στην Ισπανία με γκολ του Έντβαρνσεν
23:41 | 20.01.2026
Η Άρσεναλ «καθαρίζει» το παιχνίδι στο Μιλάνο με τον Γκιόκερες να κάνει το 3-1 με ωραίο πλασέ
23:40 | 20.01.2026
Η Ρεάλ έκανε το 6-1 με τον Μπέλιγχαμ
23:35 | 20.01.2026
Ο Κβαρατσκέλια με τρομερό πλασέ ισοφάρισε σε 1-1 για την Παρί
23:34 | 20.01.2026
Η Σπόρτινγκ μπροστά στο σκορ κόντρα στην Παρί με τον Σουάρες
23:34 | 20.01.2026
Η Κοπεγχάγη ισοφάρισε με το πέναλτι του Λάρσον
23:33 | 20.01.2026
Η Μονακό μείωσε σε 5-1 στο Μπερναμπέου
23:33 | 20.01.2026
23:32 | 20.01.2026
23:32 | 20.01.2026
Πέναλτι για την Κοπεγχάγη
23:23 | 20.01.2026
Ο Βινίσιους κάνει το 5-0 για τη Ρεάλ στο παιχνίδι με τρομερό τελείωμα
23:17 | 20.01.2026
Ο Άγιαξ ισοφάρισε το παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ με τον Γκλουχ
23:13 | 20.01.2026
4-0 η Ρεάλ με αυτογκόλ του Κερέρ
23:09 | 20.01.2026
Η Ρεάλ κάνει το 3-0 με την Μονακό με σκόρερ των Μασταντουόνο, δεύετρη ασίστ του Βινίσιους
23:03 | 20.01.2026
Η Βιγιαρεάλ άνοιξε το σκορ με τρομερό σουτ του Ολουβασέγι, 1-0 το σκορ κόντρα στον Άγιαξ
22:50 | 20.01.2026
Ημίχρονο και στο Κοπεγχάγη - Νάπολι
22:47 | 20.01.2026
Μόνο στο παιχνίδι στην Κοπεγχάγη δεν έχει ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος
22:44 | 20.01.2026
22:42 | 20.01.2026
22:38 | 20.01.2026
Η Νάπολι ανοίγει το σκορ στη Κοπεγχάγη με κεφαλιά του Μακτόμινει
22:37 | 20.01.2026
Η Τότενα έκανε το 2-0 με τον Σολάνκε κόντρα στην Ντόρτμουντ των 10 παικτών
22:34 | 20.01.2026
Η Κοπεγχάγη έμεινε με δέκα παίκτες μετά από πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Ντιλέινι και κόκκινη κάρτα
22:32 | 20.01.2026
Ακυρώθηκε το γκολ της Παρί για φάουλ στην αρχή της φάσης, 0-0 το σκορ στη Λισαβόνα
22:31 | 20.01.2026
Η Άρσεναλ παίρνει ξανά προβάδισμα στο Μιλάνο με τον Ζεσούς και πάλι, 1-2 το σκορ
22:30 | 20.01.2026
Η Παρί ανοίγει το σκορ στην έδρα της Σπόρτινγκ με τον Ζαΐρ Εμερί
22:29 | 20.01.2026
22:29 | 20.01.2026
22:28 | 20.01.2026
22:26 | 20.01.2026
Ο Εμπαπέ έκανε το 2-0 μετά από ασίστ του Βινίσιους κόντρα στη Μονακό
22:19 | 20.01.2026
Η Ντόρτμουντ έμεινε με δέκα παίκτες μετά από σκληρό μαρκάρισμα και απευθείας κόκκινη κάρτα του Σβένσον
22:18 | 20.01.2026
Η Ίντερ με ωραίο γκολ του Σούτσιτς ισοφαρίζει την Άρσεναλ σε 1-1
22:11 | 20.01.2026
Η Τότεναμ με τον Ρομέρο κάνει το 1-0 κόντρα στην Ντόρτμουντ
22:09 | 20.01.2026
Ο Ζεσούς κάνει το 1-0 για την Άρσεναλ στο Μιλάνο
22:07 | 20.01.2026
22:06 | 20.01.2026
Η Ρεάλ Μαδρίτης άνοιξε το σκορ στο Μπερναμπέου με τον Εμπαπέ, 1-0 τη Μονακό
21:55 | 20.01.2026
Ξεκίνησαν τα παιχνίδια των 22:00
21:44 | 20.01.2026
Σε πέντε λεπτά θα ξεκινήσουν και τα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς
21:36 | 20.01.2026
Ο Χογκ πανηγυρίζει
Μπόντο Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι 3-1: Οι Νορβηγοί διέλυσαν τους πολίτες στο Champions League
Γλίτωσε ακόμα πιο βαριά ήττα η Σίτι στη Νορβηγία
21:31 | 20.01.2026
Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στη Νορβηγία, 3-1 υπέρ της Μπόντο Γκλιμτ
21:31 | 20.01.2026
21:06 | 20.01.2026
21:05 | 20.01.2026
65'
Ακυρώνεται και δεύτερο γκολ της Μπόντο Γκλιμτ για οφσάιντ, έχασε την ευκαιρία για χατ τρικ ο Χογκ
21:04 | 20.01.2026
64'
Δοκάρι για τους γηπεδούχους με τρομερό πλασέ του Χάουγκε
21:02 | 20.01.2026
62'
Ο Ρόντρι αποβλήθηκε με δύο απανωτές κίτρινες κάρτες και άφησε τη Σίτι με δέκα παίκτες μέχρι το τέλος
21:00 | 20.01.2026
60'
Η Σίτι μειώνει σε 3-1 με μακρινό σουτ του Τσερκί
20:54 | 20.01.2026
58'
3-0 για τους Νορβηγούς με τον Χάουγκε να σκοράρει με υπέροχο δεξί πλασέ
20:53 | 20.01.2026
52'
Οι Νορβηγοί σκόραραν ξανά, όμως ο βοηθός σήκωσε τη σημαία του για οφσάιντ και το τέρμα ακυρώθηκε
20:46 | 20.01.2026
49'
Η Μπόντο έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 3-0 στη Νορβηγία, ο Ντοναρούμα απέκρουσε το πλασέ του Εβγέν
20:32 | 20.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα
20:31 | 20.01.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο με την Μπόντο Γκλιμτ να διατηρεί το υπέρ της 2-0
20:30 | 20.01.2026
Ο Χάαλαντ έχασε τεράστια ευκαιρία να σκοράρει λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου
20:29 | 20.01.2026
20:14 | 20.01.2026
20:08 | 20.01.2026
Και δεύτερο γκολ από το Χογκ, έκανε το 2-0 στη Νορβηγία

Ο Αλάιν έκανε το λάθος και η Μπόντο βγήκε στην αντεπίθεση με τον Χογκ να πλασάρει υπέροχα τον Ντοναρούμα για να κάνει το 2-0 στην αναμέτρηση

20:04 | 20.01.2026
22'
Η Μπόντο Γκλιμτ άνοιξε το σκορ με τον Χογκ

1-0 με κεφαλιά κάτω από τα πόδια του Ντοναρούμα

19:51 | 20.01.2026
20'
Η Σίτι έχει τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού και ψάχνει να βρει το γκολ που θα της ανοίξει το δρόμο προς τη νίκη
19:49 | 20.01.2026
5'
Ο Τσερκί έχασε μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, με τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων να απομακρύνει σε κόρνερ
19:45 | 20.01.2026
19:39 | 20.01.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι στη Νορβηγία
19:38 | 20.01.2026
ΦΩΤΟ REUTERS
Καϊράτ Αλμάτι – Κλαμπ Μπριζ 1-4: Άνετο «διπλό» για τους Βέλγους πριν το φινάλε της League Phase του Champions League
Τρομερό buzzer beater γκολ από τους γηπεδούχους - Ο Χρήστος Τζόλης δεν αγωνίστηκε, αφού είναι τραυματίας
19:24 | 20.01.2026
Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

Μπόντο Γκλιμτ: Χαϊκίν, Σόεβολντ, Μπιόρτουφτ, Γκούντερσεν, Μπιόρκαν, Εβγέν, Μπεργκ, Σόντρε Φετ, Μπλόμπεργκ, Χεγκ, Χάουγκε

Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Λιούις, Κουσάνοφ, Αλέιν, Αΐτ-Νούρι, Ρέιντζερς, Ρόδρι, Ο'Ράιλι, Φόντεν, Τσερκί, Χάαλαντ

19:23 | 20.01.2026

Στο μοναδικό παιχνίδι που θα πραγματοποιηθεί στις 19:45 η Μάντσεστερ Σίτι θα αντιμετωπίσει την Μπόντο Γκλιμτ εκτός έδρας με στόχο τη νίκη που θα της δώσει πιθανότατα μία θέση στην πρώτη οκτάδα

19:22 | 20.01.2026

Η 7η αγωνιστική ξεκίνησε με τη νίκη της Μπριζ επί της Καϊράτ Αλμάτι με 4-1 εκτός έδρας με την ομάδα του Τζόλη, που είναι τραυματίας και δεν αγωνίστηκε, να φτάνει τους 7 βαθμούς στη διοργάνωση

19:22 | 20.01.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε live τα παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής του Champions League

