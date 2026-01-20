Champions League: Το Ίντερ – Άρσεναλ κυριαρχεί στις αναμετρήσεις της πρώτης βραδιάς της 7ης αγωνιστικής

Η 7η αγωνιστική του Champions League θα ξεκινήσει με το παιχνίδι της Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, που δεν θα αγωνιστεί, ενάντια στην Καϊράτ Αλμάτι, ενώ κορυφαίο παιχνίδι της βραδιάς είναι αναμφίβολα αυτό της Ίντερ με την Άρσεναλ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει τη Μονακό στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τον Αρμπελόα στον πάγκο της, ενώ Παρί θα κοντραριστεί με την Σπόρτινγκ των Ελλήνων. Ο Ιωαννίδης είναι τραυματίας και δεν αναμένεται να αγωνιστεί στην αναμέτρηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σίγουρα στην Ελλάδα τα βλέμματα θα στραφούν στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπάγερ Λεβερκούζεν που είναι σαν τελικός για τους Πειραιώτες και καλούνται να πάρουν τη νίκη για να έχουν ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League.

Το πρόγραμμα της Τρίτης 20 Ιανουαρίου

Καϊράτ Αλμάτι – Μπριζ 17:30

Μπόντο Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι 19:45

Βιγιαρεάλ – Άγιαξ 22:00

Ίντερ – Άρσεναλ 22:00

Κοπεγχάγη – Νάπολι 22:00

Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν 22:00

Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό 22:00

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Παρί Σεν Ζερμέν 22:00

Τότεναμ – Μπορούσια Ντόρτμουντ 22:00

Η βαθμολογία του Champions League

1. Άρσεναλ (17-1) 18

2. Μπάγερν Μονάχου (18-7) 15

3. Παρί Σεν Ζερμέν (19-8) 13

4. Μάντσεστερ Σίτι (12-6) 13

5. Αταλάντα (8-6) 13

6. Ίντερ (12-4) 12

7. Ρεάλ Μαδρίτης (13-7) 12

8. Ατλέτικο Μαδρίτης (15-12) 12

9. Λίβερπουλ (11-8) 12

10. Ντόρτμουντ (19-13) 11

11. Τότεναμ (13-7) 11

12. Νιούκαστλ (13-6) 10

13. Τσέλσι (13-8) 10

14. Σπόρτινγκ (12-8) 10

15. Μπαρτσελόνα (14-11) 10

16. Μαρσέιγ (11-8) 9

17. Γιουβέντους (12-10) 9

18. Γαλατάσαραϊ (8-8) 9

19. Μονακό (7-8) 9

20. Λεβερκούζεν (10-12) 9

21. Αϊντχόφεν (15-11) 8

22. Καραμπάγκ (10-13) 7

23. Νάπολι (6-11) 7

24. Κοπεγχάγη (10-16) 7

25. Μπενφίκα (6-8) 6

26. Πάφος (4-9) 6

27. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (7-15) 6

28. Αθλέτικ Μπλιμπάο (4-9) 5

29. Ολυμπιακός (5-13) 5

30. Μπριζ (8-16) 4

31. Άιντραχτ (8-16) 4

32. Μπόντο Γκλιμτ (9-13) 3

33. Σλάβια Πράγας (2-11) 3

34. Άγιαξ (5-18) 3

35. Βιγιαρεάλ (4-13) 1

36. Καϊράτ Αλμάτι (4-15) 1

Το πρόγραμμα της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου

19.45: Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης

19:45: Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

22:00: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο

22:00: Γιουβέντους – Μπενφίκα

22:00: Μαρσέιγ – Λίβερπουλ

22:00: Μπάγερν – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ

22:00: Νιουκάστλ – PSV Αϊντχόφεν

22:00: Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα

22:00: Τσέλσι – Πάφος