Champions League: Τσέλσι – Μπαρτσελόνα, Σίτι – Λεβερκούζεν και Άγιαξ – Μπενφίκα κλέβουν την παράσταση

Το Champions League επιστρέφει στην καθημερινότητά μας, μετά και την ολοκλήρωση της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ 2026 . Η διοργάνωση των «αστέρων» μπαίνει στην 5η αγωνιστική της League Phase της.
Από τα δυο ματς που ανοίγουν το αγωνιστικό πρόγραμμα της Τρίτης (25.11.2025), το ενδιαφέρον εστιάζεται στο Άγιαξ – Μπενφίκα. Δυο από τα κορυφαία ονόματα της διοργάνωσης που όμως βρίσκονται στον πάτο του βαθμολογικού πίνακα. Τόσο ο «Αίαντας» όσο και η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη, δεν έχουν καταφέρει να πάρουν ούτε ένα βαθμό κι έτσι ο πρόωρος αποκλεισμός είναι… προ των πυλών.
Την ίδια στιγμή, η Γαλατάσαραϊ των 9 βαθμών θα αντιμετωπίζει την Ουνιόν Ζιλουάζ, που έχει 3 βαθμούς αλλά και τρεις σεί ήττες. Η ομάδα από την Τουρκία έχει κάνει ένα εκπληκτικό σερί με 3 «τρίποντα» και προσπαθεί για την απευθείας πρόκρισή της στην επόμενη φάση του Champions League. Στα ματς που θα κάνουν «σέντρα» στις 22:00, ξεχωρίζουν τα Τσέλσι – Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι – Μπάγερ Λεβερκούζεν.
Τσέλσι και Μπαρτσελόνα έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 7 βαθμούς και προέρχονται από εκτός έδρας ισοπαλίες. Απ’ την άλλη, η Μάντσεστερ Σίτι έχει μαζέψει 10 βαθμούς και θέλει να πλησιάσει κι άλλο στην απευθείας πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Η Λεβερκούζεν έχει μόλις 5 βαθμούς, αλλά προέρχεται από νίκη (την πρώτη της φετινή) στην έδρα της Μπενφίκα.
Champions League– 5η αγωνιστική της League Phase
Τα ματς της Τρίτης (25.11.2025)
Άγιαξ – Μπενφίκα (19:45)
Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ (19:45)
(Τα υπόλοιπα θα κάνουν σέντρα στις 22:00)
Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν
Μαρσέιγ – Νιουκάστλ
Μπόντο Γκλιμτ – Γιουβέντους
Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ
Νάπολι – Καραμπάγκ
Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Τσέλσι – Μπαρτσελόνα
Τα ματς της Τετάρτης (26.11.2025)
Κοπεγχάγη – Καϊράτ (19:45)
Πάφος – Μονακό (19:45)
(Τα υπόλοιπα ματς θα κάνουν σέντρα στις 22:00)
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης
Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα
Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου
Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ
Λίβερπουλ – Αϊντχόφεν
Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ
Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Κλαμπ Μπριζ