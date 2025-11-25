Champions League: Τσέλσι – Μπαρτσελόνα, Σίτι – Λεβερκούζεν και Άγιαξ – Μπενφίκα κλέβουν την παράσταση

Το Champions League επιστρέφει στην καθημερινότητά μας, μετά και την ολοκλήρωση της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ 2026 . Η διοργάνωση των «αστέρων» μπαίνει στην 5η αγωνιστική της League Phase της.

Από τα δυο ματς που ανοίγουν το αγωνιστικό πρόγραμμα της Τρίτης (25.11.2025), το ενδιαφέρον εστιάζεται στο Άγιαξ – Μπενφίκα. Δυο από τα κορυφαία ονόματα της διοργάνωσης που όμως βρίσκονται στον πάτο του βαθμολογικού πίνακα. Τόσο ο «Αίαντας» όσο και η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη, δεν έχουν καταφέρει να πάρουν ούτε ένα βαθμό κι έτσι ο πρόωρος αποκλεισμός είναι… προ των πυλών.

Την ίδια στιγμή, η Γαλατάσαραϊ των 9 βαθμών θα αντιμετωπίζει την Ουνιόν Ζιλουάζ, που έχει 3 βαθμούς αλλά και τρεις σεί ήττες. Η ομάδα από την Τουρκία έχει κάνει ένα εκπληκτικό σερί με 3 «τρίποντα» και προσπαθεί για την απευθείας πρόκρισή της στην επόμενη φάση του Champions League. Στα ματς που θα κάνουν «σέντρα» στις 22:00, ξεχωρίζουν τα Τσέλσι – Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι – Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Τσέλσι και Μπαρτσελόνα έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 7 βαθμούς και προέρχονται από εκτός έδρας ισοπαλίες. Απ’ την άλλη, η Μάντσεστερ Σίτι έχει μαζέψει 10 βαθμούς και θέλει να πλησιάσει κι άλλο στην απευθείας πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Η Λεβερκούζεν έχει μόλις 5 βαθμούς, αλλά προέρχεται από νίκη (την πρώτη της φετινή) στην έδρα της Μπενφίκα.

Champions League– 5η αγωνιστική της League Phase

Τα ματς της Τρίτης (25.11.2025)

Άγιαξ – Μπενφίκα (19:45)

Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ (19:45)

(Τα υπόλοιπα θα κάνουν σέντρα στις 22:00)

Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν

Μαρσέιγ – Νιουκάστλ

Μπόντο Γκλιμτ – Γιουβέντους

Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ

Νάπολι – Καραμπάγκ

Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο

Τσέλσι – Μπαρτσελόνα

Τα ματς της Τετάρτης (26.11.2025)

Κοπεγχάγη – Καϊράτ (19:45)

Πάφος – Μονακό (19:45)

(Τα υπόλοιπα ματς θα κάνουν σέντρα στις 22:00)

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα

Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ

Λίβερπουλ – Αϊντχόφεν

Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Κλαμπ Μπριζ