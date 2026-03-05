Αθλητικά

Championship: Έξι ομάδες θα «παλέψουν» στα πλέι οφ της σεζόν 2026-27 για την άνοδο στην Premier League

Νέο φορμάτ στη δεύτερη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου ανακοίνωσε η FA
Ρέξαμ - Ίπσουιτς
Μονομαχία σε Ρέξαμ - Ίπσουιτς / Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

Μία σημαντική αλλαγή ανακοίνωσε η αγγλική ομοσπονδία για τα πλέι οφ της ανόδου στην Premier League, αφού από τη νέα σεζόν, δύο παραπάνω ομάδες θα “παλέψουν” στην Championship.

Οι τέσσερις ομάδες των πλέι οφ της Championship θα αυξηθούν σε έξι από τη σεζόν 2026-27, με τον ανταγωνισμό για την άνοδο στην Premier league να μεγαλώνει στο επόμενο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Πιο συγκεκριμένα, όπως έγινε κι επίσημα γνωστό, η απευθείας άνοδος θα συνεχίσει να αφορά τους δύο πρώτους της βαθμολογίας, αλλά για την τρίτη θέση θα υπάρξει “μάχη” 6 ομάδων, με την 3η και την 4η της κανονικής διάρκειας να προκρίνονται απευθείας στα ημιτελικά και τις θέσεις 5-8 να “μονομαχούν” για τα άλλα δύο “εισιτήρια” των ημιτελικών.

Αθλητικά
