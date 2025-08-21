Conference League: Ήττα 2-1 για την Ομόνοια, απίστευτη «εφτάρα» από τη Χάκεν

Η Ομόνοια γνώρισε την ήττα με 2-1 από τη Βολφσμπέργκερ στο πρώτο παιχνίδι για τα πλέι οφ του Conference League και πλέον θα πρέπει να ανατρέψει το σκορ στη ρεβάνς της Λευκωσίας, για να πάρει το “εισιτήριο” για τη League Phase της διοργάνωσης.

Παρότι προηγήθηκε με τον Κουλιμπαλί μόλις στο 15ο λεπτό του αγώνα, η Ομόνοια δέχθηκε νωρίς την ισοφάριση και γνώρισε την ήττα με γκολ του Ζούκιτς στο 87′, για να φύγει με… άδεια χέρια από την έδρα της Βολφσμπέργκερ στο Conference League. Στην κυπριακή ομάδα αρκεί όμως ακόμη και νίκη με ένα γκολ, για να αποφύγει το αποκλεισμό από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη League Phase βρίσκεται ήδη ουσιαστικά η Χάκεν από τη Σουηδία, αφού πέτυχε το αποτέλεσμα της βραδιάς στα πλέι οφ, “διαλύοντας” με 7-2 την Κλουζ από τη Ρουμανία. Το… καθήκον της έκανε και η Φιορεντίνα, περνώντας εύκολα με 3-0 από την έδρα της ουκρανικής Πολισία.

Τα αποτελέσματα στα πλέι οφ του Conference League

Ρόζενμποργκ (Νορβηγία) – Μάιντς (Γερμανία) 2-1

(43΄πεν. Ισλάμοβιτς, 90΄ Σέτερ – 26΄ Αμίρι)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα) – RFS (Λετονία) 1-0

(55΄ Τιουνέ)

Γκιορ (Ουγγαρία) – Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) 2-1

(46΄,82΄ Γκάβριτς – 61΄ Βούρμπραντ)

Χάκεν (Σουηδία) – Κλουζ (Ρουμανία) 7-2

(2΄,34΄ Γκούσταφσον, 18΄ Άντερσεν, 24΄ Σβάνμπεκ, 49΄ Μπρούσμπεργκ,

61΄,70΄ Ντέμπε – 38΄ Κορένιτσα, 50′ Κορντέα)

Βολφσμπέργκερ (Αυστρία) – Ομόνοια (Κύπρος) 2-1

(30΄ Νουαϊγου, 87΄ Ζούκιτς – 15΄ Κουλιμπαλί)

Μπασακσεχίρ (Τουρκία) – Κραϊόβα (Ρουμανία) 1-2

(87΄ Εμποσέλε – 45+2΄ Τσικαλντάου, 61΄ Μόρα)

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) – Ρίγα FC (Λετονία) 2-0

(22΄ Κούχτα, 90΄ Ραχμάνι)

Μπρεϊνταμπλικ (Ισλανδία) – Βίρτους (Σαν Μαρίνο) 2-1

(31΄ Βαλγκέιρσον, 55΄πεν. Τόμσεν – 11΄πεν. Σκαπίνι)

Ντρίτα (Κόσοβο) – Ντιφερντάνζ (Λουξεμβούργο) 2-1

(30΄ Νταμπικάι, 80΄πεν. Κρασνίκι – 64΄ Μπουχ)

Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) – Αλκμααρ (Ολλανδία) 0-2

(56΄ Σαντίκ, 62΄ Πάροτ)

Τσέλιε (Σλοβενία) – Μπάνικ Οστράβα (Τσεχία) 1-0

(8΄αυτ. Χάλους)

Ολίμπια Λιουμπλ.(Σλοβενία) – Νόα (Αρμενία) 1-4

(56΄ Ντούρντοφ – 36΄ Γιάκολις, 39΄,52΄πεν.,64΄ Ομάρ)

Νέμαν (Λευκορωσία) – Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία) 0-1

(77΄ Αλβάρο Γκαρθία)

Πολισία (Ουκρανία) – Φιορεντίνα (Ιταλία) 0-3

(8΄αυτ. Κούντρικ, 32΄ Γκόσενς, 69΄ Γκούντμουντσον)

Στρασμπούρ (Γαλλία) – Μπρόντμπι (Δανία) 0-0

Αντερλεχτ (Βέλγιο) – ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 1-1

(21΄ Ντόλμπεργκ – 74΄ Ελίασον)

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) – Σερβέτ (Ελβετία) 1-1

(73΄ Μπόνταρ – 8΄ Φόμπα)

Λοζάνη (Ελβετία) – Μπεσίκτας (Τουρκία) 1-1

(83΄ Όκο – 45΄ Ρασίτσα)

Γιαγκελόνια (Πολωνία) – Ντιναμό Σίτι (Αλβανία) 3-0

(12΄ Ιμάθ, 34΄ Πουλουλού, 50΄ Βοϊτουσεκ)

Σέλμπουρν (Ιρλανδία) – Λίνφιλντ (Βόρεια Ιρλανδία)

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) – Φρέντρικσταντ (Νορβηγία)

Ράκοβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) – Άρντα Καρντζαλί (Βουλγαρία)

Χιμπέρνιαν (Σκωτία) – Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία)

Σέλμπουρν (Ιρλανδία) – Λίνφιλντ (Βόρ.Ιρλανδία) 3-1

(45+1΄πεν. Γουντ, 46΄ Οντουμπέκο, 77΄ Κάφρι – 53΄ Όφορντ)

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) – Φρέντρικσταντ (Νορβηγία) 1-0

(54΄ Ματετά)

Χιμπέρνιαν (Σκωτία) – Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) 1-2

(86΄ Μάλιγκαν – 35΄πεν. Νσαμέ, 45+3΄ Βζόλεκ)

Τσεστόχοβα (Πολωνία) – Άρντα Καρντζαλί (Βουλγαρία) 1-0

(28΄ Πιένκο)

Σάντα Κλάρα (Πορτογαλία) – Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) 1-2

(20΄ Βινίσιους Λόπες – 43΄ Γκραντ, 64΄ Μαντρόιου)