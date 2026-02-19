Conference League: Τα αποτελέσματα των πιθανών αντιπάλων της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ περιμένει να μάθει την αντίπαλο της στους “16” του Conference League, με τη Νόα και την Τσέλιε να είναι εξαιρετικά πιθανό να βρεθούν στον δρόμο της Ένωσης.

Το νέο «εμπόδιο» της ΑΕΚ θα προκύψει από κλήρωση, η οποία θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου, στις 15:00, όταν και θα γίνει γνωστό το πλήρες «δέντρο», που θα οδηγήσει στο ζευγάρι του τελικού της Λειψίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ένωση θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Τσέλιε – Ντρίτα ή την ομάδα που θα προκριθεί από το Άλκμααρ – Νόα.

Η Νόα έκανε την έκπληξη στους πρώτους αγώνες των πλέι οφ του Conference League.

Η ομάδα της Αρμενίας που πέρσι (2024/25) είχε αποκλείσει την ΑΕΚ, επικράτησε 1-0 της Άλκμααρ στο Ερεβάν και πλέον καλείται να διαφυλάξει αυτό το σκορ στη ρεβάνς που θα γίνει σε μία εβδομάδα στην Ολλανδία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Νόα είναι πρωτοεμφανιζόμενη σε νοκ άουτ φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Με buzzer beater του Πόπλατνικ η Τσέλιε πέρασε από το Κόσοβο, επικρατώντας με 3-2 της Ντρίτα και είναι το απόλυτο φαβορί για πρόκριση στους “16”.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων των πλέι οφ

Κουόπιο – Λεχ Πόζναν 0-2

Νόα – Άλκμααρ 1-0

Ζρίνσκι – Κρίσταλ Πάλας 1-1

Σίγκμα Όλομουτς – Λοζάνη 1-1

Σκεντίγια – Σαμσουνσπόρ 0-1

Ντρίτα – Τσέλιε 2-3

Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα 0-3

Ομόνοια – Ριέκα 0-1

Το πρόγραμμα των αγώνων ρεβάνς

26/02 19:45 Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια

26/02 19:45 Σαμσουνσπόρ – Σκεντίγια

26/02 19:45 Τσέλιε – Ντρίτα

26/02 19:45 Ριέκα – Ομόνοια

26/02 22:00 Λεχ Πόζναν – Κουόπιο

26/02 22:00 Άλκμααρ – Νόα

26/02 22:00 Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι

26/02 22:00 Λοζάνη – Σίγκμα Όλομουτς

Οι πιθανές διασταυρώσεις στη φάση των 16

Κουόπιο/Σκεντίγια ή Λεχ Πόζναν/Σαμσουνσπόρ vs Σαχτάρ ή Ράγιο Βαγιεκάνο

Νόα/Ντρίτα ή Τσέλιε/Αλκμάαρ vs ΑΕΚ ή Σπάρτα Πράγας

Ζρνίσκι/Σίγκμα Όλομουτς ή Λοζάνη/Κρίσταλ Πάλας vs Μάιντς ή ΑΕΚ Λάρνακας

Γιαγκελόνια/Ομόνοια ή Φιορεντίνα/Ριέκα vs Στρασμπούρ ή Ρακόβ