Copa Africa: Πρώτη ιστορική νίκη για το Μπενίν, σκόραρε ο Μπακαμπού στο Σενεγάλη – Κονγκό 1-1

Ο Γιόν Ρός σκόραρε με σουτ από τα 10 μέτρα για το Μπενίν και έδωσε τη νίκη (1-0) στην ομάδα στο ματς επί της Μποτσουάνα, για της 2ης αγωνιστικής του Δ΄ ομίλου, του Copa Africa, στο Ραμπάτ.

Αυτή είναι η πρώτη νίκη του Μπενίν στην ιστορία της διοργάνωσης, που πλέον μετρά τρεις βαθμούς στα δύο πρώτα παιχνίδια του, ισοβαθμώντας με τη Σενεγάλη και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στον βαθμολογικό πίνακα.

Η Μποτσουάνα συμβιβάστηκε με τη δεύτερη ήττα της, καθώς στην πρεμιέρα είχε ηττηθεί με 3-0 από τη Σενεγάλη.

Ισόπαλο 1-1 έληξε το ντέρμπι του 4ου ομίλου της τελικής φάσης στο κύπελλο Εθνών Αφρικής μεταξύ της Σενεγάλης και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό.

Οι τυπικά φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 61΄ με τον Μπακαμπού, ωστόσο δεν κατάφεραν να κρατήσουν για πολύ ώρα το προβάδισμα.

Οκτώ λεπτά αργότερα, ο Μανέ ισοφάρισε για λογαριασμό των Σενεγαλέζων, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1. Για το Κονγκό αγωνίστηκε ως βασικός σε όλο το παιχνίδι ο χαφ του Ατρόμητου, Σάμουελ Μουτουσαμί, έχοντας μάλιστα πολύ καλή παρουσία.

Μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής, οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 4 βαθμούς, έχοντας σε απόσταση αναπνοής την ομάδα του Μπενίν που ακολουθεί με ένα βαθμό λιγότερο.

Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου, καθώς και οι τέσσερις καλύτερες τρίτες ομάδες στους συνολικά έξι ομίλους, προκρίνονται στη φάση των “16”.

Βαθμολογία 4ου ομίλου μετά από 2 αγώνες

Σενεγάλη 4 βαθμοί

Λ.Δ. Κονγκό 4 βαθμοί

Μπενίν 3 βαθμοί

Μποτσουανα 0 βαθμοί