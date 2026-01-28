Corriere dello Sport: To OAKA είναι μια καταστροφή με γερανούς και κλειστές κερκίδες

Η Ρόμα βρίσκεται στην Αθήνα για τον αγώνα της με τον Παναθηναϊκό για το Europa League (29/1, 22:00), με την “Corriere dello Sport” να σχολιάζει με αρνητικό τρόπο την κατάσταση του ΟΑΚΑ.

Ρόμα και Παναθηναϊκός έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση τους στην επόμενη φάση του Europa League, ενώ η ιταλική ομάδα μπορεί να τερματίσει στην πρώτη οκτάδα της League Phase του Europa League, αρκεί να κερδίσει τους πράσινους στο ΟΑΚΑ.

Μία μέρα πριν τη σέντρα του αγώνα, οι Ιταλοί προπονήθηκαν στην Αθήνα. Η εικόνα του ΟΑΚΑ, το οποίο βρίσκεται υπό ριζική ανακαίνιση, έφερε τα αρνητικά σχόλια των εκπροσώπων των ιταλικών ΜΜΕ, με την “Corriere dello Sport” να κάνει αναφορά στις κλειστές κερκίδες και στην παρουσία γερανών στο στίβο του σταδίου.

#Roma, lo stadio di Atene è un disastro tra gru e spalti chiusi https://t.co/mx2fGixkjF — Corriere dello Sport (@CorSport) January 28, 2026

“Το Ολυμπιακό Στάδιο είναι μία καταστροφή με γερανούς και κλειστές κερκίδες”, αναφέρει ο τίτλος της εφημερίδας στη διαδικτυακή της έκδοση, με το σχετικό κείμενο να προσθέτει:

“Το Ολυμπιακό Στάδιο στην Αθήνα φωτίζεται για τη Ρόμα, αλλά η ατμόσφαιρα στους τζαλορόσι είναι γεμάτη συγκέντρωση αλλά και αβεβαιότητα.

Επειδή το στάδιο δεν είναι έτοιμο για έναν τέτοιο αγώνα, οι συνεχιζόμενες κατασκευαστικές εργασίες επιτρέπουν την πρόσβαση μόνο στο μισό στάδιο, και η ορατότητα του γηπέδου είναι πολύ κακή από τις κερκίδες.

Υπάρχουν ακόμη και γερανοί δίπλα στο γήπεδο”, αναφέρουν οι Ιταλοί.