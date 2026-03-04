Αθλητικά

Δάκρυα στην γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν: Ανησυχούμε για τις οικογένειές μας και την πατρίδα

Η ποδοσφαιρίστρια του Ιράν, Σάρα Ντιντάρ, εξέφρασε την ανησυχία της, για την οικογένειά της, μετά τα όσα γίνονται στη χώρα της
ΦΩΤΟ AAP Image
ΦΩΤΟ AAP Image/Dave Hunt/via REUTERS

Η κατάσταση στο Ιράν παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, με την εθνική Ιράν στο ποδόσφαιρο γυναικών να αγωνίζονται στο Asian Cup, “κουβαλώντας” το βάρος των εσωτερικών αναταραχών και του πολέμου στη χώρα τους, μετά την επίθεση που δέχθηκε από ΗΠΑ και Ισραήλ και να “αντίποινα” της Τεχεράνης.

Πριν από λίγα 24ωρα, στον εναρκτήριο αγώνα τους με την Νότια Κορέα για το Κύπελλο Ασίας στο ποδόσφαιρο, που διεξάγεται στην Αυστραλία, οι παίκτριες της εθνικής ομάδας γυναικών του Ιράν, παρέμειναν σιωπηλές κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου της χώρας τους.

Η σιωπή των παικτριών του Ιράν κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου εμφανίζεται ως μια εξαιρετικά συμβολική χειρονομία, που θυμίζει άλλες διαμαρτυρίες Ιρανών αθλητών τα τελευταία χρόνια κατά του καθεστώτος και της πολιτικής κατάστασης της χώρας.

Σήμερα (04.03.2026) η Ιρανή παίκτρια, Σάρα Ντιντάρ “λύγισε” και έβαλε τα κλάματα σε συνέντευξη Τύπου, εκφράζοντας την ανησυχία της για την οικογένειά της και την κατάσταση στην πατρίδα της, εν μέσω κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

“Προφανώς ανησυχούμε όλοι και είμαστε λυπημένοι για όσα συμβαίνουν στο Ιράν και στις οικογένειές μας εκεί. Ελπίζω πραγματικά η χώρα μου να έχει καλά νέα σύντομα” ανέφερε μεταξύ άλλων η 21χρονη επιθετικός σε σχετική ερώτηση, παρά την προτροπή του συντονιστή της συνέντευξης, να μην υπάρξει ερώτηση για το θέμα.

Τα μάτια της Ντιντάρ είχαν γεμίσει δάκρυα, ενώ -με την ολοκλήρωση της συνέντευξης Τύπου- εκείνη έσπευσε προς την έξοδο κυριευμένη από συγκίνηση.

“Προφανώς, έχουμε μεγάλη ανησυχία για την υγεία των οικογενειών μας και των ανθρώπων στο Ιράν”, είχε δηλώσει λίγο πριν η προπονήτρια της ομάδας. “Κανείς δεν αγαπά τον πόλεμο. Και ανησυχούμε πολύ για την οικογένειά μας ή τα αγαπημένα μας πρόσωπα και όλους τους άλλους ανθρώπους, τους Ιρανούς που βρίσκονται τώρα μέσα στη χώρα, με τους οποίους είμαστε πλήρως αποκομμένες. Αλλά εδώ, έχουμε έρθει για να παίξουμε ποδόσφαιρο επαγγελματικά, και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να συγκεντρωθούμε στο ποδόσφαιρό μας και στον επερχόμενο αγώνα” ανέφερε η Μαρζιέ Τζαφάρι.

