Δάκρυσε ο Λούκα Ντόντσιτς βλέποντας το video αφιέρωμα των Ντάλας Μάβερικς

Ο Λούκα Ντόντσιτς κλήθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του να αγωνιστεί ως αντίπαλος στην έδρα των Ντάλας Μάβερικς και με 45 προσωπικούς πόντους, οδήγησε τους Λος Άντζελες Λέικερς στη νίκη με 112-97 στο NBA.

Οι Ντάλας Μάβερικς τον υποδέχθηκαν όμως με τιμές… ήρωα, αφού οι οπαδοί τον αποθέωναν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό του αγώνα, ενώ το video αφιέρωμα που ετοίμασε για αυτόν η ομάδα, γέμισε δάκρυα στα μάτια του νέου παίκτη των Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ ήταν ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά και ο ίδιος δήλωσε μετά το ματς ότι όταν έβλεπε το video, νόμιζε ότι δεν θα καταφέρει να αγωνιστεί κόντρα στην πρώτη του ομάδα στο NBA.

“I don’t know how I did it. Because when I was watching that video, I was like, ‘There’s no way I’m playing this game.'”



