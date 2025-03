Δάκρυσε ο Νικ Κύργιος μετά την εγκατάλειψη στο Indian Wells

Ο Νικ Κύργιος συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών και δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το παιχνίδι του κόντρα στον Ολλανδό, Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ στο Indian Wells.

Έχοντας χάσει το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ, ο Νικ Κύργιος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγώνα στο δεύτερο σετ, με τον ίδιο να εξηγεί μετά το παιχνίδι του Indian Wells, ότι ένιωσε ξανά έντονο πόνο στον καρπό του, τον οποίο είχε χειρουργήσει πριν από ένα χρόνο.

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας προσπαθεί να επανέλθει στην αγωνιστική δράση μετά από σχεδόν δύο χρόνια εκτός, αλλά φαίνεται ότι δεν έχει αφήσει ακόμη πίσω του τα προβλήματα τραυματισμών, γεγονός που έφερε και ένα ξέσπασπά του στον πάγκο, όπου δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Difficult scenes



An emotional @NickKyrgios is forced to retire 7-6 3-0 down to Van de Zandschulp due to wrist pain#TennisParadise pic.twitter.com/wWL9ESesIY