Ο Ράφα Ναδάλ είχε μόλις γράψει ιστορία, κατακτώντας το Australian Open και συνολικά τον 21ο Grand Slam τίτλο του, επίδοση που αποτελεί την καλύτερη όλων των εποχών.

Έπειτα από ένα συγκλονιστικό τελικό κόντρα στον Μεντβέντεφ, όπου χρειάστηκε να επιστρέψει από την κόλαση του 0-2, ο Ράφα Ναδάλ κατέκτησε τον τίτλο στο Australian Open και ξέσπασε σε κλάματα.

Αμέσως μετά την τεράστια νίκη του, ο Ισπανός θρύλος του τένις έτρεξε προς την πλευρά που βρισκόταν ο πατέρας και το επιτελείο του και τους αγκάλιασε, προσφέροντας μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή.

Another chapter is written 🏆@RafaelNadal defeats Daniil Medvedev 2-6 6-7(5) 6-4 6-4 7-5 to win his second #AusOpen title in an epic lasting five hours and 24 minutes.

