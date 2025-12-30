Συμβαίνει τώρα:
Δανεικός ο Γιάννης Κουζέλογλου από τον Παναθηναϊκό στο Μαρούσι

Ο Έλληνας ψηλός θα αγωνίζεται μέχρι το τέλος της σεζόν στην ομάδα των βορείων προαστίων
Ο Γιάννης Κουζέλογλου αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό και θα δοθεί με τη μορφή δανεισμού στο Μαρούσι μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Γιάννης Κουζέλογλου, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τον Παναθηναϊκό, θα ενισχύσει το Μαρούσι στη μάχη που δίνει για την παραμονή στην Greek Basketball League.

Το τελευταίο του παιχνίδι με το «τριφύλλι» για τη φετινή σεζόν θα είναι κόντρα στη νέα του ομάδα, αφού ο Κουζέλογλου θα παίξει σήμερα (30/12/2025) κόντρα στο Μαρούσι με τον Παναθηναϊκό κι από την Τετάρτη (31/12) θα αποτελεί παίκτης της ομάδας του Ηλία Παπαθεοδώρου.

Ο Έλληνας φόργουορντ/σέντερ δεν είχε σημαντικό χρόνο στους πράσινους, έχοντας μόλις 6 συμμετοχές στη Stoiximan GBL με 3.3 πόντους ανά παιχνίδι σε σχεδόν 10 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο.

Ακόμα μικρότερη είναι η συμμετοχή του στη Euroleague, καθώς έχει αγωνιστεί σε 3 παιχνίδια με μέσο χρόνο συμμετοχής 5’38”, χωρίς να έχει σκοράρει και μετρώντας 1 ριμπάουντ και 0,3 ασίστ ανά παιχνίδι.

