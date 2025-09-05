Δανία – Σκωτία 0-0 και κορυφή για την Εθνική ποδοσφαίρου, η βαθμολογία στον προκριματικό όμιλο για το Μουντιάλ 2026

Η απίστευτη Εθνική Ελλάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε.. σκόνη τη Λευκορωσία (5-1) μέσα στο “Καραϊσκάκης”, στην πρεμιέρα της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, αλλά την ίδια στιγμή πήρε ευχάριστα νέα και από το Δανία – Σκωτία.

Το 0-0 στο Δανία – Σκωτία, “έκλεισε το μάτι” στην Εθνική Ελλάδας, αφού της επέτρεψε να βρεθεί μόνη πρώτη στην κορυφή του 3ου προκριματικού ομίλου.

Το πρώτο ημίχρονο στο ματς της Κοπεγχάγης ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, με τις δύο ομάδες να έχουν μερικές αξιόλογες στιγμές αλλά να υστερούν στην τελική προσπάθεια. Η αναμέτρηση είχε την ίδια εικόνα και στο δεύτερο μέρος, με τους Σκωτσέζους να μπαίνουν πιο δυνατά αλλά τους Σκανδιναβούς να πιέζουν στο φινάλε αλλά να αποτυγχάνουν να βρουν το γκολ της νίκης.

Κάπως έτσι, η Δανία θα έρθει να αγωνιστεί στην Ελλάδα τη Δευτέρα (08.09.2025) γνωρίζοντας πως με ήττα θα χάσει σημαντικό έδαφος για την πρωτιά, ενώ η Σκωτία από τη μεριά της πήρε έναν σπουδαίο βαθμό εκτός έδρας και πάει για τον σεφτέ ενάντια στους Λευκορώσους.

Να αναφέρουμε η νίκη της Ελλάδας με το συγκεκριμένο ευρύ σκορ, είχε ένα ακόμα όφελος για την ομάδα του Γιοβάνοβιτς. Η σημασία των γκολ είναι καθοριστική, καθώς στα προκριματικά του Μουντιάλ το πρώτο κριτήριο σε περίπτωση ισοβαθμίας είναι η συνολική διαφορά τερμάτων στον όμιλο και όχι τα αποτελέσματα μεταξύ των ομάδων.

Με το 5-1 επί της Λευκορωσίας, η Ελλάδα ξεκινά με διαφορά +4 γκολ, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στην πορεία της προκριματικής διαδικασίας.

Η βαθμολογία του 3ου ομίλου

1.Ελλάδα 3 (5-1)

2.Δανία 1 (0-0)

3.Σκωτία 1 (0-0)

4.Λευκορωσία 0 (1-5)

Τα αποτελέσματα

Ελλάδα-Λευκορωσία 5-1

Δανία-Σκωτία 0-0

Η επόμενη αγωνιστική

Δευτέρα (08/09)

Ελλάδα-Δανία (21:45)

Λευκορωσία-Σκωτία (21:45)