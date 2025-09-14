Davis Cup: Ήττα για το ελληνικό δίδυμο και 2-1 η Βραζιλία στο tie

Πέτρος Τσιτσιπάς και Αριστοτέλης Θάνος δεν μπόρεσαν να κάνουν την υπέρβαση κόντρα στο δίδυμο βραζιλιάνικο, στο Davis Cup. Οι δύο Έλληνες ηττήθηκαν με 6-2, 6-2 από τους Ραφαέλ Μάτος/Μαρσέλο Μέλο.

Κάπως έτσι, η Βραζιλία προηγείται στο tie με την Ελλάδα με 2-1. Η συνέχεια πλέον εξαρτάται από τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος καλείται να νικήσει τον Ζοάο Φονσέκα και να στείλει τη σειρά σε πέμπτο και καθοριστικό αγώνα.

Σε περίπτωση που το επιτύχει, οι Στέφανος Σακελλαρίδης και Τιάγκο Γουίλντ θα αγωνιστούν στην τελική αναμέτρηση.