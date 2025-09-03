Davis Cup: Με Στέφανο Τσιτσιπά η Ελλάδα απέναντι στην Βραζιλία

Με τον Στέφανο Τσιτσιπά θα πάρει μέρος η Ελλάδα στο προσεχές Davis Cup, που θα διεξαχθεί στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου, καθώς η παγκόσμια ομοσπονδία ανακοίνωσε τις αποστολές των δύο εθνικών ομάδων.

Πέρα από τον Στέφανο Τσιτσιπά (Νο.28 στην παγκόσμια κατάταξη), την ελληνική αποστολή θα συμπληρώνουν οι Πέτρος Τσιτσιπάς (Νο.230 στο διπλό), ο ανερχόμενος Στέφανος Σακελλαρίδης (Νο.315), ο Αριστοτέλης Θάνος (Νο.463), καθώς και ο Γιάννης Ξυλάς (Νο.732). Την τεχνική ηγεσία διατηρεί ο Απόστολος Τσιτσιπάς.

Απέναντί τους, η Βραζιλία έρχεται με στόχο τη νίκη, έχοντας στο ρόστερ της τον εντυπωσιακό Ζοάο Φονσέκα (Νο.45), τον Τιάγκο Σάιμπουτς Βιλντ (Νο.143), τον Ματέους Πουσινέλι ντε Αλμέιδα (Νο.281) και δύο κορυφαίους διπλίστες, τον Ραφαέλ Μάτος (Νο.48 στο διπλό) και τον πολύπειρο Μαρσέλο Μέλο (Νο.42 στο διπλό). Αρχηγός της βραζιλιάνικης ομάδας είναι ο Ζάιμε Ονσίνς.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί σε δύο ημέρες. Την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου (18:00) θα πραγματοποιηθούν οι δύο πρώτοι αγώνες μονού, ενώ το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου (17:00) θα ακολουθήσουν ο αγώνας διπλού και τα αντίστροφα μονά. Νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που θα συμπληρώσει πρώτη τρεις νίκες, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προκριματικά (qualifiers) του 2026, που οδηγούν στην τελική φάση του Davis Cup.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ ξανά τον Ζοάο Φονσέκα σε επίπεδο ATP Tour, ενώ με τον Τιάγκο Βιλντ μετρά δύο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Η εθνική ομάδα θα επιδιώξει να αξιοποιήσει την έδρα και την παρουσία του κόσμου, απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο που έχει παράδοση στον θεσμό.