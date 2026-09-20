Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης 2-1: Οι «ροχιμπλάνκος» πήραν το ντέρμπι της πόλης και πέρασαν τη «Βασίλισσα» στη La Liga

Η Ατλέτικο Μαδρίτης κέρδισε 2-1 τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 7η αγωνιστική της La Liga και έφτασε τους 16 βαθμούς για να ανέβει στη 2η θέση της βαθμολογίας. Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Σε ένα σκληρό και με πολλές έντονες μονομαχίες ματς η Ατλέτικο Μαδρίτης βγήκε νικήτρια και η Ρεάλ Μαδρίτης, μετά το πέναλτι που έκανε ο Χούισεν και την κόκκινη κάρτα που είδε δεν είχε απάντησεις στην αναμέτρηση της La Liga.

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Γκριμάλντο και Ντέιβις ήταν οι εκτελεστές του Σιμεόνε ενάντια στην ομάδα του Μουρίνιο, που έμεινε στους 15 βαθμούς, με την Ατλέτικο να την προσπερνά στη 2η θέση με ένα βαθμό περισσότερο. Η Μπαρτσελόνα είναι στους 21 με το 7/7 που έχει κάνει και έχει ξεφύγει ήδη στο κυνήγι του τίτλου.

Το ματς

Στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα κυριάρχησε η ένταση και τα σκληρά μαρκαρίσματα και οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν καμία μεγάλη στιγμή στο Μετροπολιτάνο.

Η επανάληψη ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς ο Σιμεόνε βγήκε στην πλάτη του Χούισεν, μετά από 40άρα μπαλιά και κέρδισε πέναλτι από τον Ισπανό αμυντικό. Ο Χούισεν είδε την κόκκινη κάρτα μετά από παρέμβαση του VAR και άφησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με δέκα παίκτες.

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Ο Γκριμάλντο ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε το 1-0 στο ντέρμπι της Μαδρίτης, με την ομάδα του Σιμεόνε να έχει και το αριθμητικό πλεονέκτημα.

Οι «ροχιμπλάνκος» πήραν προβάδισμα δύο γκολ στο 59′ με τον Τζόναθαν Ντέιβιντ. Ο Τζουλιάνο Σιμεόνε, που κέρδισε το πέναλτι, έβγαλε ωραία παράλληλη σέντρα και έδωσε την ευκαιρία στον Καναδό με προβολή να κάνει το 2-0.

Η Ατλέτικο λίγα λεπτά μετά το δεύτερο γκολ της, βρέθηκε μία ανάσα από το 3-0, όμως ο Κουρτουά και ο Κονατέ είπαν «όχι» στα σουτ των Σιμεόνε και Μπαένα μέσα από την περιοχή.

Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ μείωσε σε 2-1 για τη Ρεάλ Μαδρίτης με κεφαλιά στο 90′, μετά από σέντρα του Μπερνάρντο Σίλβα και έβαλε φωτιά στο ντέρμπι στις καθυστερήσεις, όμως οι γηπεδούχοι κατάφεραν να κρατήσουν το υπέρ τους αποτέλεσμα και να πάρουν το τρίποντο από το ματς.

Οι συνθέσεις του ντέρμπι της Μαδρίτης

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ντιέγκο Σιμεόνε): Όμπλακ, Γιορέντε, Πιούμπιλ, Ρομέρο (89΄Λε Νορμάν), Χάντσκο, Καρντόσο, Μπαένα (67΄Λούκμαν), Σιμεόνε, Γκριμάλδο, Λι (89΄Χιούλμαντ), Ντέιβιντ (62΄Άλβαρες).

Ρεάλ Μαδρίτης (Ζοσέ Μουρίνιο): Κουρτουά, Ντάμφρις, Κονατέ, Χάουσεν, Κουκουρέγια, Τσουαμενί (71΄Καμαβινγκά), Βαλβέρδε, Γκιουλέρ (54΄Ρούντιγκερ), Βινίσιους (Ντιομαντέ), Μπέλιγχαμ (82΄Μπερνάρντο Σίλβα), Μπαπέ.