Καλαμάτα – Παναθηναϊκός live για την 5η αγωνιστική της Super League

Η Καλαμάτα φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Νίκαιας και θέλει να “μπλοκάρει” τους “πράσινους”. Από την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα προέρχεται η “Μαύρη Θύελλα”. Το “τριφύλλι” είναι η μοναδική ομάδα με 4/4 στη Super League.
Σέντρα του Καμαρά, κεφαλιά του Ντε Φράι, η μπάλα πάνω στον τερματοφύλακα της Καλαμάτας, που μπλόκαρε
ο Μορέιρα είδε τον Πένια εκτός εστίας, έκανε το σουτ από το χώρο του κέντρου και θέση αριστερά, αλλά η μπάλα δεν πήρε καν πορεία προς τα δίχτυα του Παναθηναϊκού
Ατομική προσπάθεια του Αντίνο και σουτ εκτός μεγάλης περιοχής, η μπάλα κόντραρε και ο Βασίλιεβιτς μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια
Ο Τεττέη μπήρε την μπάλα εκτός μεγάλης περιοχής, δεν έπεσε από τα μαρκαρίσματα που δέχθηκε, έκανε "ποδιά" σε αντίπαλο, έπιασε σουτάρα μέσα από τα όρια της μεγάλης περιοχής και ανοιξε το σκορ
Πάνω στον Βασίλιεβιτς το σουτ του Λιβάι Γκαρσία από τον άξονα
Ο Πένια μπλόκαρε ένα σουτ του Ντιαρά - καλή στιγμή για την Καλαμάτα
ο Λιβάι Γκαρσία μπήκε στην αντίπαλη περιοχή από θέση δεξιά, έπιασε ένα ισχυρό σουτ και τράνταξε το αριστερό δοκάρι της Καλαμάτας
Καλή προσπάθεια από Τεττέη και σουτ μέσα από την αντίπαλη περιοχή και θέση αριστερά, ο Βασιλίεβιτς έδιωξε σε κόρνερ
Ο Λιβάι Γκαρσία έβγαλε μια σέντρα από τα δεξιά, ο Τεττέη μπήκε ανάμεσα στους κεντρικούς αμυντικούς της Καλαμάτας αλλά δεν έπιασε καλή κεφαλιά - η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ
Σε θέση επίθεσης ο Παναθηναϊκός από τα πρώτα λεπτά - Η Καλαμάτα, πάντως, δεν παίζει αμυντικά
Οι ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου
Βοηθοί: Ανδρέας Μεϊντάνας, Μιχαήλ Παπαδάκης
4ος: Φώτιος Νταούλας
VAR: Χρήστος Βεργέτης
AVAR: Γεώργιος Κόκκινος
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Κάνγκουα, Ουναΐ, Αντίνο, Γκαρσία, Τεττέη
Στον πάγκο: Τσάβες, Κότσαρης, Σαλάχ-Εντίν, Πάλμερ-Μπράουν, Τσάπρας, Τσιριβέγια, Γιάγκουσιτς, Κοντούρης, Λούζα, Πελίστρι, Ντέσερς, Ραστόντερ.
Ο Τζέικομπ Νίστρουπ πραγματοποίησε επτά αλλαγές στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά, διατηρώντας βασικούς μόνο τους Πένια, Ντε Φράι, Κάνγκουα και Τεττέη
Η Καλαμάτα προέρχεται από την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα και θέλει να κάνει τη “ζημιά” στο “τριφύλλι”
Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να κάνει το 5/5 μέσα στη Νίκαια
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Καλαμάτα - Παναθηναϊκός για την 5η αγωνιστική της Super League