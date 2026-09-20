Αθλητικά

Καλαμάτα – Παναθηναϊκός live για την 5η αγωνιστική της Super League

Το αήττητο των «πρασίνων» περνάει από τη Νίκαια
ΦΩΤΟ Eurokinissi
5η αγωνιστική στη Super League
Διαιτητής: Παπαπέτρου / VAR: Βεργέτης
0 - 1
Ημίχρονο
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Η Καλαμάτα φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Νίκαιας και θέλει να “μπλοκάρει” τους “πράσινους”. Από την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα προέρχεται η “Μαύρη Θύελλα”. Το “τριφύλλι” είναι η μοναδική ομάδα με 4/4 στη Super League.

20:18 | 20.09.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
20:15 | 20.09.2026
44'
Κίτρινη κάρτα στον Κάνγκουα
20:14 | 20.09.2026
43'

Σέντρα του Καμαρά, κεφαλιά του Ντε Φράι, η μπάλα πάνω στον τερματοφύλακα της Καλαμάτας, που μπλόκαρε

20:11 | 20.09.2026
41'

ο Μορέιρα είδε τον Πένια εκτός εστίας, έκανε το σουτ από το χώρο του κέντρου και θέση αριστερά, αλλά η μπάλα δεν πήρε καν πορεία προς τα δίχτυα του Παναθηναϊκού

20:08 | 20.09.2026
39'

Ατομική προσπάθεια του Αντίνο και σουτ εκτός μεγάλης περιοχής, η μπάλα κόντραρε και ο Βασίλιεβιτς μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια

20:06 | 20.09.2026
20:01 | 20.09.2026
33'
ΓΚΟΛ για τον Παναθηναϊκό, 0-1 με τον Τεττέη

Ο Τεττέη μπήρε την μπάλα εκτός μεγάλης περιοχής, δεν έπεσε από τα μαρκαρίσματα που δέχθηκε, έκανε "ποδιά" σε αντίπαλο, έπιασε σουτάρα μέσα από τα όρια της μεγάλης περιοχής και ανοιξε το σκορ

20:00 | 20.09.2026
30'

Πάνω στον Βασίλιεβιτς το σουτ του Λιβάι Γκαρσία από τον άξονα

19:59 | 20.09.2026
28'

Ο Πένια μπλόκαρε ένα σουτ του Ντιαρά - καλή στιγμή για την Καλαμάτα

19:48 | 20.09.2026
24'
ΔΟΚΑΡΙ για τον Παναθηναϊκό

ο Λιβάι Γκαρσία μπήκε στην αντίπαλη περιοχή από θέση δεξιά, έπιασε ένα ισχυρό σουτ και τράνταξε το αριστερό δοκάρι της Καλαμάτας

19:48 | 20.09.2026

Καλή προσπάθεια από Τεττέη και σουτ μέσα από την αντίπαλη περιοχή και θέση αριστερά, ο Βασιλίεβιτς έδιωξε σε κόρνερ

19:36 | 20.09.2026
10'

Ο Λιβάι Γκαρσία έβγαλε μια σέντρα από τα δεξιά, ο Τεττέη μπήκε ανάμεσα στους κεντρικούς αμυντικούς της Καλαμάτας αλλά δεν έπιασε καλή κεφαλιά - η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ

19:32 | 20.09.2026
5'

Σε θέση επίθεσης ο Παναθηναϊκός από τα πρώτα λεπτά - Η Καλαμάτα, πάντως, δεν παίζει αμυντικά

19:31 | 20.09.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
19:24 | 20.09.2026

Οι ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

19:24 | 20.09.2026

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου

Βοηθοί: Ανδρέας Μεϊντάνας, Μιχαήλ Παπαδάκης

4ος: Φώτιος Νταούλας

VAR: Χρήστος Βεργέτης

AVAR: Γεώργιος Κόκκινος

19:24 | 20.09.2026
Ο Γιάννης Αλαφούζος
Ο Γιάννης Αλαφούζος επικεφαλής της αποστολής του Παναθηναϊκού στη Νίκαια για το ματς με την Καλαμάτα
100 οπαδοί των πρασίνων τόνωσαν το ηθικό των παικτών κατά τα αποχώρησή τους από το ξενοδοχείο
19:22 | 20.09.2026

Η ενδεκάδα της Καλαμάτας: Βασιλίεβιτς, Ροντρίγκες, Μπακαγιόκο, Στρούγγης, Καλουτσικίδης, Αλόνσο, Ντιαρά, Πινέιρο, Χάμζα, Μορέιρα Μπολίβαρ

19:22 | 20.09.2026
19:21 | 20.09.2026

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Κάνγκουα, Ουναΐ, Αντίνο, Γκαρσία, Τεττέη

Στον πάγκο: Τσάβες, Κότσαρης, Σαλάχ-Εντίν, Πάλμερ-Μπράουν, Τσάπρας, Τσιριβέγια, Γιάγκουσιτς, Κοντούρης, Λούζα, Πελίστρι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

19:10 | 20.09.2026

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ πραγματοποίησε επτά αλλαγές στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά, διατηρώντας βασικούς μόνο τους Πένια, Ντε Φράι, Κάνγκουα και Τεττέη

19:10 | 20.09.2026

Η Καλαμάτα προέρχεται από την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα και θέλει να κάνει τη “ζημιά” στο “τριφύλλι”

19:09 | 20.09.2026

Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να κάνει το 5/5 μέσα στη Νίκαια

19:09 | 20.09.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Καλαμάτα - Παναθηναϊκός για την 5η αγωνιστική της Super League

19:09 | 20.09.2026
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