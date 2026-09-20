Ιμανόλ Αλγκουαθίλ: «Είμαστε ο Ολυμπιακός, είναι υποχρέωσή μας να προσπαθούμε μέχρι το τελευταίο λεπτό»

Έστω και με αγχωτικό τρόπο, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες στη Super League. Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ πέρασε με 1-0 από την έδρα του Λεβαδειακού, βρίσκοντας γκολ νίκης από τον Μανώλη Σάλιακα στο 90+2′.

Στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στάθηκε στο γεγονός πως οι παίκτες του Ολυμπιακού πάλεψαν μέχρι το φινάλε, ενώ τόνισε πως οι δύο νίκες (αυτή αλλά και με την Γιαγκελόνια) θα δώσουν αυτοπεποίθηση στους “ερυθρόλευκους”.

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Όσα δήλωσε ο Βάσκος προπονητής στην κάμερα της NOVA:

“Είμαστε ο Ολυμπιακός, είναι υποχρέωσή μας να προσπαθούμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Παίζαμε εκτός έδρας, αλλά δεν φαινόταν, οι φίλαθλοι ήταν δίπλα μας.

Έπρεπε να επιμείνουμε μέχρι το τέλος και τελικά το καταφέραμε παίζοντας και από τα άκρα, προσπαθώντας μέχρι το τελευταίο λεπτό”.

Για τη διεθνή διακοπή: “Θα μας άρεσε να είχαμε όλους τους παίκτες στη διάθεσή μας, θα λείψουν 14-15 παίκτες με τις Εθνικές τους. Έχουμε όμως αυτοπεποίθηση από τις νίκες, από τη νίκη στο Europa League και το σημερινό εκτός έδρας, ώστε να έχουμε ενέργεια για να δουλέψουμε όσοι παραμείνουμε στον Ρέντη”.