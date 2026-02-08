Συμβαίνει τώρα:
Davis Cup: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε το 3-1 κόντρα στο Μεξικό και έστειλε την Ελλάδα στο World Group I

Δια χειρός του Έλληνα πρωταθλητή η πρόκριση της Ελλάδας στο Davis Cup!
ΦΩΤΟ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΟ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς “καθάρισε”! Ο Έλληνας πρωταθλητής νίκησε στα δύο σετ τον Ροντρίγκο Πατσέκο και έστειλε την Ελλάδα στο World Group I του Davis Cup!

Λίγες ώρες νωρίτερα, οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Στέφανος Σακελλαρίδης πήραν τη νίκη στο κρίσιμο διπλό απέναντι στους Ροντρίγκο Πατσέκο Μέντεθ και Άλαν Μαγκαντάν με 6-3, 6-4, κάνοντας το 2-1 υπέρ της Ελλάδας.

Με τη νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά στο σημερινό (08.02.2026) μονό, η Ελλάδα έκλεισε το tie της με το Μεξικό στις 3-1 νίκες, για την πρόκριση στα play offs του World Group I στο Davis Cup.

