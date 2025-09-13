Davis Cup: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε εύκολα κόντρα στον Σέιμποθ Γουάιλντ και ισοφάρισε σε 1-1 για την Ελλάδα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε τη νίκη με 2-0 κόντρα στον Τιάγκο Σέιμποθ Γουάιλντ για το δεύτερο αγώνα του ζευγαριού Ελλάδα – Βραζιλία για το Davis Cup.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο στην αναμέτρηση και καθάρισε με 6-2, 6-1 τον Σέιμποθ Γουάιλντ. Η αναμέτρηση διήρκησε μόλις 70 λεπτά, καθώς ο Έλληνα αθλητής ήταν καταιγιστικός και χάρισε την πρώτη νίκη στη χώρας μας, κόντρα στη Βραζιλία, ισοφαρίζοντας παράλληλα το ζευγάρι.

Το πρόγραμμα της Κυριακής (14/9)

Π. Τσιτσιπάς / Σ. Τσιτσιπάς – Ρ. Μάτος / Μ. Μέλο Στέφανος

Στέφανος Τσιτσιπάς – Ζοάο Φονσέκα

Στέφανος Σακελλαρίδης – Τιάγκο Σέιμπουθ Γουάιλντ